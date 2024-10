R70: 'O Brasil fez algumas coisas pioneiras na mitigação', diz Bill Gates

Telegram

Mais de 1 milhão de usuários do aplicativo de mensagens compartilham material pornográfico, revela relatório da SaferNet.

Casa própria

Lei federal pouco conhecida concede a quem adquire seu primeiro imóvel um desconto de 50% nas taxas de escrituras ou registros.

Bill Gates (J. Bosco)

"O Brasil fez algumas coisas pioneiras na mitigação.”

Bill Gates, cofundador da Microsoft e filantropo, ontem, ao mostrar que está mais otimista com o Brasil quando o assunto é o combate às mudanças climáticas.

OAB

INTERDIÇÃO

O prédio-sede da Ordem dos Advogados do Brasil seção Pará, no bairro da Campina, foi interditado após vistoria conduzida pelo Corpo de Bombeiros. O laudo assinado por três técnicos da corporação - o terceiro sargento Valdir de Souza Pache, o tenente-coronel Raimundo Nonato Moura da Silva Filho e subdiretor de Serviços Técnicos, Pablo Cruz de Oliveira - indica que a edificação histórica está enquadrada “nos critérios de risco iminente à vida e à saúde”. Foram avaliados 17 itens e em todos eles foram encontradas desconformidades. Entre os problemas apontados estão a falta de sistema de detecção automática de incêndio e de um programa de segurança contra emergências.

POLÍTICAS

FINANCIAMENTO

Nos dias 30 e 31 de outubro, Belém vai sediar a XIII Jornada Ibero-americana de Financiamento Local (JIFL), realizada pela Associação Ibero-Americana de Financiamento Local, Comissão Econômica para a América Latina e Divisão de Gestão Fiscal do Banco Interamericano de Desenvolvimento, em parceria com professores da Universidade Federal do Pará, Procuradoria Geral do Estado e Secretaria da Fazenda do Estado do Pará. O evento reunirá pesquisadores da Espanha, México, Estados Unidos, Uruguai, Chile, Argentina, Bolívia, Colômbia, Portugal, Itália e Alemanha. São sociólogos, cientistas políticos e, principalmente, economistas que vão debater sobre o financiamento de políticas públicas nos Estados e nos municípios.

ANTIRRACISMO

SELO

A Coordenadoria de Educação para as Relações Étnico-Raciais (Coderer), vinculada à Secretaria Municipal de Educação (Semec), vai divulgar, no próximo dia 31, o resultado do projeto “Selo Zélia Amador de Deus”, do Conselho Municipal de Educação (CME).

CURRÍCULO

Trinta e três unidades da rede municipal concorrem ao selo, que valoriza as unidades que apresentam práticas de educação antirracistas de maneira consolidada no currículo. A divulgação será feita durante o I Seminário Municipal de Educação Antirracista, com o tema “Letramento Racial: possibilidades e caminhos”. O encontro é definido como mais uma ação formativa da Semec para fortalecer as ações pedagógicas de combate ao racismo e de eventuais práticas discriminatórias no âmbito da educação municipal de Belém.

AMAZÔNIA

NO CINEMA

De 19 a 27 de novembro será realizado, na capital paraense, o Festival de Cinema Amazônia FiDoc, com mostras competitivas e paralelas de filmes de ficção e documentários nos formatos de curta, média e longa-metragem produzidos nos oito países pan-amazônicos (Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela) e na Guiana Francesa.

DÉCIMA EDIÇÃO

Fundado há 15 anos, o Amazônia FiDoc celebra sua 10ª edição em 2024, sendo o mais antigo festival de cinema da Amazônia paraense. Neste ano, a programação será realizada em dois espaços parceiros: o cinema Líbero Luxardo e o Cine Sesc. O festival é financiado com recursos da Lei Paulo Gustavo e pelo Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

FRUTAS

EXIBIÇÃO

Uma comitiva paraense coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca participa até domingo, dia 27, do Festival Internacional do Chocolate e do Cacau - Chocolat Portugal, na cidade do Porto, no país europeu. Em seguida, o grupo seguirá para o Salão do Chocolate, em Paris, capital da França. De acordo com os dados divulgados pela organização do Chocolat Portugal, o evento em solo português reuniu mais de 50 mil pessoas no ano passado. E a expectativa é que esse número seja superado na edição deste ano.

VITRINE

Além do cacau e do açaí, também levado a Portugal e França, a comitiva paraense quer aproveitar a vitrine europeia para apresentar as potencialidades dos sucos fabricados a partir de frutas nativas da região, como, por exemplo, o taperebá e a manga.

EM POUCAS LINHAS

► Terceira romaria mais antiga entre as 14 que compõem a quadra nazarena, a Procissão da Festa será realizada neste sábado, a partir das 17h, e deve reunir três mil fiéis, segundo estimativas da Diretoria da Festa. Essa romaria é voltada para o pessoal que trabalha ao longo da quadra nazarena, incluindo instituições, órgãos de segurança, saúde e voluntários que não conseguem acompanhar as outras procissões.

► A Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) e o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), com apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-PA) e do Serviço Social da Indústria (Sesi-PA), realizam, de 6 a 8 de novembro, o “Festival da BioAmazônia: Inovação e Sustentabilidade”. O evento acontecerá em paralelo à “Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias”, no Hangar Convenções e Feiras, em Belém. O festival abrigará a Feira da Bioeconomia, que reunirá empresas locais e nacionais que apresentarão produtos e tecnologias voltadas para o desenvolvimento sustentável.

► Belém vai sediar, no dia 30 de outubro, o I Colóquio Internacional de Estudos Sefarditas na Amazônia. O evento é promovido pela Faculdade Católica de Belém, em parceria com a Universidade de Coimbra, em Portugal, e reunirá especialistas de diversas instituições para debater as influências culturais, históricas e sociais dos judeus sefarditas na região amazônica. A entrada é gratuita e aberta ao público geral.

► “Conversão Ecológica” será o tema da Campanha da Fraternidade do ano que vem. O anúncio foi feito pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

► A ilha de Cotijuba vai ganhar uma delegacia de polícia. A ordem de serviço foi assinada ontem pelo governador Helder Barbalho. A ilha tem atraído cada vez mais turistas e se tornou um polo de investimento para pequenos comerciantes do setor de hotéis, bares e restaurantes.