R70: 'O Brasil condena sempre qualquer ato de violência', diz ministro das relações exteriores

Valores a receber

Os brasileiros ainda têm aproximadamente R$ 7,78 bilhões “esquecidos” nos bancos ao redor do país, informou o BC.

PIS/Pasep

A Caixa liberou ontem o pagamento do abono para 3,8 milhões de trabalhadores com carteira assinada nascidos em março e abril.

Mauro Vieira (J. Bosco)

"O Brasil condena sempre qualquer ato de violência.”

Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, sobre o ataque do Irã contra Israel, ocorrido neste sábado (13).

VACINA

FISCALIZAÇÃO

Equipes técnicas do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará estarão, a partir do próximo dia 22, em Afuá, Chaves e Melgaço, no arquipélago do Marajó, para verificar a distribuição e o armazenamento de vacinas para crianças. A ação será realizada por servidores da Coordenação de Fiscalização Especializada em Saúde da Corte de Contas e integra o projeto institucional relacionado à primeira infância, voltada para melhoria das políticas públicas para meninos e meninas de até seis anos de idade.

DIFICULDADES

A seleção dos três municípios para atuação do projeto “TCM e a Primeira Infância”, na área da imunização, ocorreu a partir da análise de cobertura vacinal de 2023, estando Afuá, Chaves e Melgaço com os menores índices do Estado. Serão realizadas visitas técnicas, reuniões com servidores municipais e será aplicado um questionário para identificar as principais dificuldades encontradas em cada município.

CORPOS

IDENTIFICAÇÃO

Peritos criminais federais e papiloscopistas do Instituto Nacional de Criminalística e do Instituto Nacional de Identificação em Brasília vão auxiliar os peritos da Polícia Federal no Pará que estão encarregados do trabalho de identificação dos corpos encontrados no sábado (13), em uma embarcação à deriva às proximidades de Bragança, nordeste do Estado. O trabalho vai seguir o protocolo internacional de identificação de vítimas de desastres da Interpol (DVI). Até a tarde de ontem não havia informações sobre o número exato de corpos na embarcação, nem indicativos da nacionalidade do barco e das pessoas a bordo.

JOVENS

PERFIL

A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) lançou o Boletim da Juventude 2024.

MAPA

O estudo é dividido em seis capítulos, que abordam os temas população, educação, trabalho, inclusão digital, saúde e segurança. O trabalho é essencial para nortear políticas públicas visando o atendimento desta parcela da população. Segundo o boletim, em 2022, no Pará, 26,72% da população estava na faixa da juventude - 2.395.000 de pessoas. A concentração de três quartos desses jovens está fora da Região Metropolitana de Belém, que contabiliza 578 mil jovens. Em Belém há 353 mil. Quanto à divisão da população jovem por sexo, no Pará a maioria é do sexo masculino. Em 2022 esse número chegou a cerca de mil homens a mais que mulheres.

ESCOLARIDADE

Uma das principais análises é quanto à taxa de escolarização, que no Estado apresentou maior percentual na faixa etária de 15 a 17 anos, para ambos os sexos, número correspondente a mais de 80% em todas as unidades geográficas. Em 2022 Belém foi o município que registrou a maior taxa de escolarização de jovens de 15 a 17 anos, com 95,9% do total de pessoas nessa faixa etária no sistema educacional. A capital foi seguida pelos demais municípios da RMB, com 95,8% dos jovens dessa faixa etária estudando.

INDÍGENAS

LITERATURA

Mais de 300 livros de autoria de 110 escritores indígenas no Brasil serão apresentados na exposição “Araetá - A Literatura dos Povos Originários”, que será aberta hoje na Casa das Artes, em Belém. São livros escritos e narrados em língua portuguesa e nativa, publicados por 105 diferentes editoras do país, que apresentam ao público um acervo inédito. A mostra também reúne ilustrações, fotografias, artesanias e objetos artísticos. A exposição é composta por duas salas que formam um percurso da produção literária indígena no Brasil. Há também vídeos, áudios e fotografias que revelam ao visitante o contexto em que vivem os autores, seus territórios, lutas e cultura.

RENOVÁVEL

ENERGIA

A Companhia Vale anunciou ontem que atingiu a meta de ter 100% de consumo de energia elétrica renovável no país, dois anos antes do prazo previsto, que era 2025. Com isso, a Vale zerou suas emissões indiretas de CO2 no Brasil. A empresa ainda tem o desafio de alcançar 100% de consumo de energia renovável em suas operações globais até 2030. No momento, esse indicador está em 88,5%. A informação é destaque na edição de 2023 do Relato Integrado, que traz ainda outros avanços ambientais, sociais e de diversidade da empresa.

EM POUCAS LINHAS

► O Pará será destaque no evento internacional Fruit Attraction, que será realizado a partir de hoje, em São Paulo. Considerada uma das maiores feiras de frutas e hortaliças do planeta, ela já é realizada há 15 anos em Madri, na Espanha, e a programação ocorrerá pela primeira vez na América Latina. A programação reúne representantes de mais de 145 países.

► Ficam abertas até 6 de maio as inscrições para a quinta edição da Mostra de Música Canta Servidor, promovida pela Escola de Governança Pública do Pará (EGPA). A premiação será em dinheiro, com os valores de R$ 6 mil para o primeiro lugar, R$ 3 mil e R$ 2 mil para o segundo e terceiro lugares, respectivamente, e R$ 1 mil para servidores entre o quarto e décimo lugar.

► Dos 144 municípios paraenses, 143 já aderiram ao programa Alfabetiza Pará. Desses, 140 realizaram formações de professores alfabetizadores e 142 avaliaram a fluência leitora dos estudantes. O município que teve o melhor resultado na avaliação de fluência leitora foi Peixe-Boi, na região nordeste do Estado. Entre os demais municípios que se destacaram na avaliação estão: Ulianópolis, Piçarra, Capanema, Vitória do Xingu, Santarém Novo, Magalhães Barata, Santa Cruz do Arari, Mãe do Rio e Rondon do Pará. Os dados são da Secretaria de Estado de Educação.

► O Conselho Regional de Enfermagem do Pará (Coren-PA) realiza hoje a edição de seu projeto itinerante na cidade de Afuá, arquipélago do Marajó. Os profissionais terão acesso a serviços como emissão de certidão, inscrição, renovação e segunda via de carteira, além de negociação de débitos.

► Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam mais de 34 toneladas de sucata de cobre no município de Dom Eliseu, no nordeste paraense. A carga está avaliada em mais de R$ 1 milhão.