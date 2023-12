R70: 'O Brasil amadureceu', diz Fernando Haddad ao comemorar aprovação da reforma tributária

Calor

O Inmet emitiu novo alerta para altas temperaturas neste sábado e domingo. As máximas podem superar os 40°C.

Vapes

A Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou uma nota técnica pedindo “ação urgente” para combater o uso dos cigarros eletrônicos.

Fernando Haddad (J. Bosco)

"O Brasil amadureceu.”

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, comemorou a aprovação da reforma tributária pela Câmara, nesta sexta-feira, mas destacou que a jornada da equipe econômica não termina com o aval dos deputados ao texto.

COLETA

IRREGULAR



A Prefeitura de Belém apostou tudo na nova licitação para o lixo, no formato de Parceria Público Privada (PPP), que parece ter abandonado mesmo a ideia de pagar os atrasados da empresa Guamá Tratamento de Resíduos para continuar a enviar material para o Aterro Sanitário de Marituba, com funcionamento oficialmente prorrogado por 15 meses. Ocorre que, diante da eliminação dos consórcios concorrentes, e apontando na direção de ter o bloco liderado pela empresa Terraplena como vencedor do certame, a licitação foi parar na esfera federal sob argumento de que o edital prevê garantias com recursos da União. O valor do contrato é de quase R$ 1 bilhão.



NEGOCIAÇÕES



O fato é que, diante dessa aposta alta, e sem pagar o contrato em vigor com a Guamá, o resultado tem sido visto na ponta, no dia a dia da população de uma Belém com coleta irregular de lixo doméstico. A coleta tem sido feita em bairros muito centrais, deixando os bairros mais distantes do centro abarrotados de lixo nas ruas.



IMBRÓGLIO



Uma fonte da coluna que atua nos bastidores da prefeitura informou que, de fato, a cidade está com problemas de coleta por falta de pagamento com a atual empresa coletora, e que a negociação de pagamento, ainda que parcial, está paralisada desde o início da polêmica licitação. Essa informação está sendo investigada pelo Ministério Público do Estado do Pará e se confirmada, o órgão fará nova provocação dos entes envolvidos no imbróglio do lixo para que retomem as negociações já sentenciadas em diversas decisões judiciais.

EMPREENDEDORISMO

INCLUSIVO



O Hangar Centro de Convenções recebe hoje e amanhã a 18ª Feira do Empreendedorismo Inclusivo.



EVENTO



Realizada pela Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo (Cepa), a iniciativa visa proporcionar um espaço para que pessoas com autismo, familiares e associações possam divulgar e comercializar seus produtos. O evento vai reunir mais de 40 expositores de diferentes regiões do Pará. Durante os dois dias, o público que for ao Hangar terá a oportunidade de adquirir produtos elaborados por pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares. São produtos artesanais, roupas infantis, brinquedos, bombons regionais, comidas, entre outros. Além disso, serão promovidas apresentações artísticas de TEAlentos.

PRESÉPIO

MARAJOARA



O presépio montado na praça principal de Soure, no Marajó, já começa a atrair visitantes de municípios vizinhos pela regionalização que foi dada à instalação. Além dessa caracterização mais regional dos personagens, eles são todos em tamanho natural, confeccionados em madeira de compensado, e se tornam um atrativo para as fotos dos adultos, enquanto as crianças aproveitam a brincadeira no entorno do presépio que, agregado às atrações visuais, incluiu os serviços de praça de alimentação e barracas de vendas de artesanato, onde os visitantes podem comprar os presentes natalinos e apoiar os microempreendedores de diversos municípios do Marajó.

FERROGRÃO

DEBATE



Um clima tenso marcou o início do “Encontro Regional do Ferrogrão: Desafios e Soluções”, ontem em Novo Progresso. Indígenas da etnia Kayapó bateram o pé para suspender o evento, que acabou realizado após negociação feita pelo senador Zequinha Marinho (Podemos-PA). Durante as palestras, o presidente da Associação dos Terminais Portuários e Estações de Transbordo de Cargas da Bacia Amazônica, Flavio Acatauassu, apontou a importância da implantação do projeto ferroviário.



DEFESA



Acatauassu apresentou os detalhes técnicos do projeto e comparou o modal rodoferroviário de Santos, sendo que a Ferrogrão será o corredor mais eficiente e mais competitivo do Brasil, e o mais sustentável por se tratar de um modal ferrofluvial.



GANHOS



Dentro dos aspectos de ESG, a ferrovia vai produzir cinco vezes menos gás carbônico em comparação ao modelo rodoviário. O projeto deve reduzir ainda os acidentes na BR-163, que em 2022 resultaram em 106 mortes.

Em Poucas Linhas

► A atual presidente do Tribunal de Justiça do Pará é a desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos e não Célia Regina de Lima Pinheiro, como equivocadamente informado ontem neste espaço.



► A Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou o projeto de lei que acrescenta um artigo à Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, permitindo a redução da jornada de trabalho sem que se diminua o salário. O relatório foi apresentado pelo senador Paulo Paim (PT-RS). A proposta segue agora para análise da Câmara dos Deputados.



► Depois da crise, ainda não superada, com os médicos ortopedistas, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) recebeu um ultimato dos cirurgiões vasculares que atendem no Hospital de Pronto-Socorro Mário Pinotti (da 14 de Março), em Belém. Os médicos da escala de sobreaviso, que ficam à disposição para os casos de cirurgias de urgência e emergência, ameaçam parar os atendimentos no hospital que é a principal porta de entrada do sistema de urgência e emergência de Belém. O motivo é o mesmo das queixas de quase todos os médicos que hoje atendem à Prefeitura de Belém: atrasos recorrentes nos pagamentos dos plantões médicos. Os cirurgiões vasculares tentaram na última quinta-feira, 14, reunir com a diretoria de urgência e emergência da Sesma, mas foram ignorados. Eles fizeram um comunicado e esperam uma posição até segunda-feira, 18. Se não houver negociação, vão suspender as cirurgias vasculares.



► A agência norte-americana Food and Drug Administration (FDA) acaba de aprovar uma nova medicação à base de anticorpo monoclonal, usado no tratamento de diversos tipos de câncer, como colorretal, pulmão e mama, entre outros. O medicamento, chamado o Avzivi®, também se encontra em aprovação no Brasil, submetido à Agência Nacional de Vigilância Sanitária desde 2021.