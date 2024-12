R70: 'O Banco Central tem muita reserva e vai atuar se for necessário', diz Roberto Campos Neto

Projeções

O Banco Central (BC) avalia que o volume de crédito bancário crescerá 10,6% neste ano e 9,6% em 2025.



Brasil

O consumo nos lares, medido pela Associação de Supermercados, cresceu 7% em novembro, na comparação com o mês anterior.

Roberto Campos Neto (J. Bosco)

"O Banco Central tem muita reserva e vai atuar se for necessário.”

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, diz que intervenção no câmbio não tem relação com dominância fiscal e que saída recorde de dólares para o exterior pressionou

a moeda.

EMPREGOS

CRIATIVIDADE

O Pará registrou crescimento no número de empregos formais no setor criativo, segundo levantamento divulgado pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa). Em uma década, entre 2012 e 2022, a quantidade de vínculos formais cresceu 29,7%, passando de 33.099 para 42.931 postos de trabalho, o que evidencia o potencial de expansão da economia criativa na região. Segundo o governo do Pará, o setor se apresenta como um motor de inovação e inclusão social, gerando oportunidades para diferentes grupos e impulsionando a competitividade econômica local.

DÓLAR

EXPORTAÇÃO

Quem trabalha com exportação vai “se dar bem” neste fim de ano, com a escalada do dólar frente ao real. A moeda americana, embora tenha fechado com queda de aproximadamente 2% nesta quinta-feira (19), ainda está cara, na casa dos R$ 6,12, e chegou a alcançar R$ 6,30 pela manhã. Considerando que os produtos paraenses que são exportados têm transações em dólar, os comerciantes acabam arrecadando mais em períodos como este. Hoje, alguns dos itens mais exportados pelo Estado são os minérios, a soja e a carne bovina, e, quanto mais o dólar sobe, mais arrecadação a pauta exportadora gera e mais vendas são feitas, o que deixa o paraense com menos produtos no mercado interno e, consequentemente, com custos mais altos. É a chamada “lei da oferta e da demanda”.

IMPORTAÇÕES

Por outro lado, se continuar nesse ritmo, ficará cada vez mais difícil importar. O Pará compra de fora, principalmente, adubos e fertilizantes, combustíveis, eletrônicos e equipamentos do segmento industrial. É esperado, portanto, que esses itens saiam mais caros com o dólar acima dos R$ 6, impactando a indústria e o agronegócio.

BOLSO

No caso dos combustíveis, mesmo que o governo federal tente conter os preços, o reajuste deve chegar no bolso dos consumidores e até os fretes podem encarecer. Com o transporte custando mais, os produtos nas prateleiras de supermercados e outros estabelecimentos também sobem de preço. Uma bola de neve.

LEGISLATIVO

ENCERRAMENTO

A última sessão solene do Poder Legislativo paraense foi realizada nesta quinta-feira (19), na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa). Na ocasião, os parlamentares entregaram títulos em homenagem a algumas personalidades, como o empresário paraense Osmar Rodrigues, do Grupo Líder, que faleceu em novembro, e o atacante do Paysandu Sport Club Esli Garcia. Embora os trabalhos oficiais já tenham chegado ao fim, nesta sexta-feira (20) será divulgado, presencialmente, um balanço das atividades da Casa de Leis em 2024, com recepção do presidente da Alepa, deputado estadual Francisco Melo, o Chicão (MDB).

IRPF

RESTITUIÇÃO

Mais de 3,3 mil contribuintes do Pará terão acesso a um total de R$ 7,74 milhões no lote residual de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) do mês de dezembro. Somente em Belém o crédito alcança R$ 5 milhões, pagos a 1,9 mil pessoas; em Marabá, quase mil contribuintes receberão R$ 1,7 milhão; e, em Santarém, R$ 910 mil serão pagos a 449 pessoas. Em todo o País, o crédito gira em torno de R$ 448,9 milhões, distribuídos entre 144,2 mil pessoas. Será possível fazer a consulta ao lote a partir das 10h desta segunda-feira (23).

SELEÇÃO

ORQUESTRA

As inscrições do processo seletivo para a temporada de 2025 da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP) estão abertas, conforme edital publicado pela Academia Paraense de Música (APM). Serão preenchidas, de forma imediata, 16 vagas, além da formação de cadastro de reserva. As inscrições seguirão abertas até 5 de janeiro e devem ser feitas pelo site www.apm.mus.br. As vagas são destinadas aos instrumentos violino I e II, violoncelo, contrabaixo, flauta, oboé, fagote, trompa e trompete, com reserva para viola e tuba.

Em Poucas Linhas

► Dois estudantes do terceiro ano do ensino médio e um professor da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Honorato Filgueiras, na ilha de Mosqueiro, em Belém, foram campeões na 64ª Jornada Brasileira de Foguetes, evento que ocorreu no Rio de Janeiro, na última semana. A equipe participou na categoria de nível 4, em que o combustível do foguete é feito com vinagre e bicarbonato, criando uma reação que gera pressão dentro do objeto e faz com que ele seja lançado por uma plataforma feita de PVC e metal.

► Um aumento de 60% no número de captação de múltiplos órgãos foi registrado pelo Hospital Regional de Santarém neste ano, na comparação com 2023. No ano passado, a equipe realizou cinco captações e, em 2024, já são oito doações efetivadas. Houve ainda a captação de 15 rins, seis córneas e quatro fígados. Os órgãos captados na unidade são encaminhados pela Central de Transplantes do Pará para atender usuários na fila de espera por órgãos. Desde 2012, quando as captações de órgãos e tecidos começaram no hospital, já foram 57 doações efetivas com a captação de 107 rins, 77 córneas, 14 fígados e 4 corações. A instituição é habilitada pelo Ministério da Saúde.



► Nesta quinta-feira (19) houve um ensaio geral no Templo Central da Assembleia de Deus, em Belém, para a tradicional Cantata de Natal, para fazer os últimos ajustes para o espetáculo realizado pela igreja. Há mais de 600 voluntários na 27ª edição do Natal de Belém. O tema deste ano é “Jesus, a Luz do Mundo”. As apresentações ocorrerão nos dias 24 e 25, com sessões em dois horários: às 17h30 e às 19h, no Templo Central da Assembleia de Deus. A entrada é gratuita.

► Na última quarta-feira (18), a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou a proposta que obriga a realização de concurso Polícia Federal (PF) quando 5% dos cargos estiverem vagos