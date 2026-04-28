R70: 'O agro não pode ser tratado como vilão', diz Flávio Bolsonaro

Risco de morte

Anvisa suspende xaropes com clobutinol por risco de arritmia grave. Substância provoca uma alteração elétrica no coração.

Banco Central

Juros elevados mantêm pressão sobre endividamento das famílias. Crédito a pessoas físicas tem taxa média de 61,5% ao ano.

SABATINA

SENADO

Jorge Messias, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) aberta com asaída de Luís Roberto Barroso em outubro do ano passado, passará pela sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal amanhã (29). A informação dos bastidores é de que ele está contando votos, mas a conta ainda não bate para que ele se viabilize como ministro do Supremo. O advogado-geral da União (AGU) precisa da aprovação da maioria absoluta do plenário da Casa.

APOSTAS

A sabatina é tratada no Planalto como um teste de estresse para a base aliada do governo, que atua para converter a simpatia do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, em votos protocolares, enquanto a oposição articula um “cerco de temas sensíveis” para transformar o rito em vitrine de desgaste para o indicado. Dos três senadores do Pará, dois são da base aliada de Lula e Zequinha Marinho (Podemos) está em silêncio, mas a expectativa é de ser um dos votos contrários. No balcão dos bastidores há quem aposte na derrota de Messias com placar de 50 a 40. A conferir.

PESCA

IMPACTOS

Após a repercussão da Portaria 667/2026 do Ministério da Pesca e Aquicultura (Mapa), que endurece regras de monitoramento da atividade pesqueira alterando, inclusive, o tamanho das malhas das redes de pesca, o deputado federal Celso Sabino (PDT-PA) cobrou ajustes para evitar prejuízos aos pescadores do Pará. Ele telefonou ontem para o secretário executivo do Mapa, Irajá Lacerda, que o informou que o governo já iniciou estudos técnicos para revisar pontos da medida e adequá-la à realidade local, evitando impactos desproporcionais. É que a norma voltada à pesca em várias regiões acendeu nos pescadores paraenses um alerta por possível impacto indireto sobre espécies amazônicas, como a pesca do mapará, em Cametá, e sobre a pesca artesanal em outros municípios.

ESCALA

FALTOSOS

O Pará tem um representante entre os deputados federais que atuam contra o fim da escala 6x1 e acumulam faltas na Câmara dos Deputados. Na lista de faltosos que circulou no noticiário regional, o deputado federal Eder Mauro (PL) aparece ocupando a sexta posição, com 19 faltas não justificadas desde o início da atual legislatura, em 1º de fevereiro de 2023. Aliás, na semana passada o deputado, que é integrante da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara, também faltou à votação que analisou as propostas relacionadas ao fim da escala 6X1 no Brasil.

PONTE

RISCO

A concessionária Rota do Pará contestou informações de um vídeo que circulou amplamente nas redes sociais sobre um suposto risco estrutural na ponte sobre o rio Moju, no km 27 da rodovia PA-252. O “alerta” causou pânico na população da região, após a divulgação de um vídeo em que um barqueiro afirma que a estrutura estaria rachada e sob risco de desabamento. Em nota, a empresa garantiu que a ponte não apresenta qualquer comprometimento estrutural, ressaltou que essa informação é baseada em vistorias e avaliações técnicas periódicas, e classificou como falsas as informações divulgadas no vídeo.

EDUCAÇÃO

MOBILIZAÇÃO

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) promove o “Dia D da Avaliação de Entrada da Fluência Leitora 2026”, mobilizando escolas estaduais e municipais em todo o Pará. A ação integra o calendário que segue até o dia 30 e foca nos alunos do 2º ano do ensino fundamental, avaliando a fluência leitora para orientar estratégias pedagógicas. A iniciativa integra o programa Alfabetiza Pará e até agora já alcança 136 dos 144 municípios, com meta de atender 5,5 mil escolas e cerca de 103 mil estudantes paraenses.

MARAJÓ

INCIDENTE

Um incidente nesta segunda-feira (27), envolvendo a embarcação Ana Beatriz, que realiza a linha entre Belém e o Marajó, foi confirmado como pane mecânica e terminou apenas com atrasos aos passageiros. A empresa Navegação Ferreira, dona da embarcação, divulgou nota informando que a lancha apresentou um problema no sistema hidráulico durante a viagem de ontem. De acordo com a empresa, ao identificar a falha, se decidiu pelo retorno imediato da embarcação e o acionamento de outra lancha para realizar o transbordo dos passageiros. A empresa garante que a embarcação passará por revisão e manutenção técnica antes de retornar às operações.

Em Poucas Linhas

► Santa Izabel do Pará recebe hoje (28) o Seminário de Desenvolvimento Econômico, reunindo poder público, setor produtivo e lideranças locais para discutir atração de investimentos, geração de empregos e valorização regional.

► Técnicos da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará apresentarão dados e perspectivas para o município, e farão a entrega do Guia do Investidor, com estudos para área industrial incentivada e agenda conjunta para novos empreendimentos.

► Belém recebe nesta quarta-feira o “Encontro Conexão Energia Feminina”, no auditório da Equatorial, reunindo 112 mulheres para aula sobre eficiência energética e sustentabilidade. O projeto visa capacitar 784 mulheres, sendo que 364 delas avançam para planos de negócio com mentoria e capital semente. Com investimento de R$ 4 milhões, o programa também cria uma rede de empreendedoras no estado.

► Organizadora do Festival Internacional do Chocolate e do Cacau, o Chocolat Amazônia e Flor Pará, a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) informou um balanço positivo do evento, encerrado no domingo (26), que movimentou cerca de R$ 15 milhões em negócios diretos e futuros. Financiado pelo Funcacau, o evento atraiu mais de 100 mil visitantes aos 170 estandes instalados no Hangar, em Belém.

► O Corpo de Bombeiros realizou ontem a primeira promoção do ano, com 491 militares assumindo novas funções. O destaque é o reforço previsto para a corporação: 744 candidatos aprovados em concurso público ainda serão convocados este ano.

► A Secretaria de Estado de Justiça (Seju) realiza hoje, das 18h às 22h, em Belém, a segunda edição do Plantão Cidadão. O mutirão atende especialmente quem não pode buscar serviços em horário comercial. Serão oferecidos emissão de RG, encaminhamento para certidão de nascimento gratuita, atualização no Gov.br, atendimento do Procon Pará, orientação jurídica e apoio para vagas de emprego via Emprega Brasil.