R70: 'O acerto é que não tem votos', diz Lira ao reforçar interesse de deputados em votar medidas

Financiamentos

As vendas de veículos novos e usados cresceram 12,4% em novembro, em comparação com o mesmo período de 2023.

Planos de saúde

A Secretaria Nacional do Consumidor estabeleceu prazo de 60 dias para que operadoras expliquem falhas na prestação de serviços.

Arthur Lira (J. Bosco)

"O acerto é que não tem votos.”

Arthur Lira, presidente da Câmara, disse ontem que BPC, abono e salário mínimo são assuntos “polêmicos”, mas que há interesse dos deputados em votar as medidas de contenção de despesas.

ANANINDEUA

PREOCUPAÇÃO

Corre nos bastidores que o prefeito de Ananindeua, Dr. Daniel (PSB), está “perdendo o sono” pensando na disputa pela presidência da Câmara Municipal. Isso porque ele não tem o apoio político necessário para eleger um aliado e garantir a liderança da Casa, que é responsável por votar projetos importantes para o Executivo municipal e aprovar as contas da Prefeitura.

OPOSIÇÃO

A oposição, formada por parlamentares da base do governo estadual, conta com sete vereadores eleitos: Pamela Wayne, Dr. Flávio Nobre, Pastora Ray Tavares e Monique do Chicão, do MDB, e Neto D’ippolito (PV), Marcos Baldez (PP) e Alexandre Silva (PDT). Portanto, faltam apenas seis votos, quatro deles já encaminhados, para que haja maioria. O nome mais forte para liderar a chapa de oposição na concorrência pela presidência da Câmara é a vereadora eleita Pamela Wayne.

INAUGURAÇÃO

REPRESENTANTE

Após a cirurgia de emergência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizada nesta terça-feira, a prefeitura de Belém já não sabe quem será o representante do governo federal na cerimônia de inauguração do Mercado de São Brás, marcada para o dia 18 deste mês. Lula aceitou convite do prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL) e confirmou presença no evento, no entanto, a agenda do presidente pode ser alterada por conta do procedimento. Em conversa com a coluna, a administração municipal informou que a data de inauguração do espaço está mantida.

AEROPORTO

RECORDE

O ministro do Turismo, Celso Sabino, virá a Belém neste domingo, 15, para o anúncio dos números do Aeroporto Internacional de Belém em 2024. Sabino também vai homenagear o passageiro responsável pela quebra do recorde de 4 milhões de viajante no ano.

MELHORIAS

Na ocasião, também serão apresentadas as expectativas para as obras de ampliação do aeroporto internacional, que recebe 100 operações de voos diariamente, entre pousos e decolagens, e 11,2 mil passageiros. O evento está marcado para as 11h.

DEBATES

MARAJÓ

Representantes dos poderes Judiciário e Executivo participaram nesta semana da 2ª edição do Programa Ação para Meninas e Mulheres do Marajó.

ATIVIDADES

Hoje, a conselheira Renata Gil, que está à frente da área dedicada aos cuidados de mulheres e crianças no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), chega a Belém e segue para Portel, no arquipélago, para acompanhar as atividades. A ação se dá em parceria com o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA).

CONSCIENTIZAÇÃO

A programação da semana envolve rodas de conversa com agentes públicos e visitas a escolas e instituições para promover a conscientização da população sobre o combate a situações de violência doméstica e familiar. Além da representante do CNJ, também participam da cerimônia de abertura, hoje, às 14h30, a presidente do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, o prefeito de Portel, Paulo Ferreira, entre outros.

PROTEÇÃO

CLIMA

A unidade regional do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), órgão do Ministério da Defesa, promove amanhã o evento “Pré-Cheia: Análise e Prognóstico para 2025”, no Centro Regional de Belém. O encontro, que ocorre das 8h às 16h, vai reunir autoridades, especialistas e representantes de instituições de monitoramento hidrológico e manejo de impactos ambientais para discutir as condições climáticas e hidrológicas do período 2024-2025.

LANÇAMENTO

SÉRIE

O Globoplay disponibilizará a série documental “Diz Aí Juventudes”, resultado de uma parceria entre a Vale e a Fundação Roberto Marinho. A produção reúne histórias de mais de 100 jovens, de 13 a 29 anos, dos municípios de Serra Pelada (PA), Tucumã (PA), São Luís (MA) e Resex do Rio Gregório (AM). Dividida em quatro episódios, a série reflete os desafios, sonhos e relações dos jovens em contextos urbanos, rurais e de floresta, trazendo perspectivas sobre a vida em suas comunidades.

Em Poucas Linhas

► A ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Edilene Lôbo e a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, serão conferencistas em evento realizado hoje, na Estação das Docas. O Instituto Brasileiro de Direito Público e Privado (IBDPP) lança a obra “Magníficas Mulheres: Mulheres do Sistema de Justiça”.



► O 2º Encontro Regional de Ensino de Jornalismo do Norte (Erejor Norte) 2024 será realizado hoje e amanhã, de forma online, pela Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo (Abej), em parceria com a Universidade da Amazônia (Unama). Os debates terão como tema central “Jornalismo e grandes eventos na Amazônia”. A programação, totalmente gratuita, traz discussões sobre o papel do jornalismo na cobertura de eventos de impacto na região amazônica, como a COP 30. O Grupo Liberal estará representado pelo diretor de conteúdo, Felipe Melo, na mesa “Jornalismo Profissional, Amazônia e COP 30”.



► Um balanço detalhado das atividades e conquistas do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Pará (Sebrae-PA) será apresentado hoje pelo diretor-superintendente do órgão, Rubens Magno, durante o evento “Engage Talk - Resultados 2024”, a partir de 12h30. Serão destacados os principais reconhecimentos nacionais do Sebrae-PA, como o Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo e o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, concedidos a projetos desenvolvidos na região. Também serão divulgados os números de atendimentos, capacitações e consultorias, além das ações, projetos e programas implementados durante o ano, bem como as iniciativas preparatórias para a COP 30.



► O Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará (Simineral) passará por mudanças estratégicas, após Emerson Rocha assumir a Direção Executiva da instituição, com o desafio de apoiar a mineração responsável no Pará, promovendo um diálogo efetivo com a sociedade e o governo. A informação foi anunciada pelo presidente da entidade, Anderson Baranov.