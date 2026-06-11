R70: 'Nunca vitimizei ninguém', diz Bill Gates em depoimento nos EUA

Cooperação internacional

Brasil assina acordo que prevê perseguição policial além de fronteiras. Decreto é fruto de acerto com Argentina, Paraguai e Uruguai.

Guerra ao câncer

Terapia CAR-T Cell mostra resposta de 87,5% em pacientes com linfoma. Ministério da Saúde investiu R$ 100 milhões na pesquisa.

ARRANJOS

PRODUÇÃO

A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) lança hoje, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), proposta para fortalecer os Arranjos Produtivos Locais (APLs) da sociobiodiversidade nos nove estados que compõem a Amazônia Legal. O lançamento será na sede da autarquia, em Belém, em reunião híbrida, com a participação do consórcio parceiro nesse projeto, formado por Cluster Consulting, Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará (NAEA/UFPA) e Instituto Centro de Vida (ICV), reunindo especialistas em APLs, desenvolvimento regional, bioeconomia e políticas públicas.

POTENCIAL

A proposta é, a partir da atualização dos estudos sobre APLs, identificar quais arranjos têm potencial econômico, ambiental e social, compreender seus desafios estruturais e criar mecanismos que ampliem sua competitividade, capacidade de inovação e geração de renda para comunidades, agricultores familiares, cooperativas e empreendedores locais.

MEIA-PASSAGEM

VALIDADE

A Comissão Gestora Tripartite da Meia-Passagem Estudantil Intermunicipal do Pará (Cogmep) prorrogou até o dia 31 de julho a validade das carteiras estudantis intermunicipais que venceriam em 31 de maio deste ano. A medida, oficializada por meio de resolução, foi adotada em função das atualizações no sistema Interpass, que passa a disponibilizar aos usuários versões física e digital da carteira estudantil. Durante o período de transição, a comissão orienta os estudantes que já realizaram a renovação para verificar a atualização da validade no aplicativo. Em casos de inconsistência, a recomendação é reinstalar o aplicativo e realizar novo acesso para que as informações sejam atualizadas automaticamente.

FAKE NEWS

CONDENAÇÃO

Uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou a tendência do órgão em relação à divulgação de fake news durante as eleições deste ano. Em processo ainda referente ao pleito municipal de 2024, o TSE manteve multa de R$ 5 mil, aplicada a um cidadão por propaganda eleitoral negativa, caracterizada pela veiculação de informações falsas contra Henrique Costa, pré-candidato ao cargo de prefeito de Juruti, no Pará.

SEM RECURSO

A decisão seguiu manifestação do Ministério Público Eleitoral (MPE). Segundo a acusação, o eleitor fez uso de sua conta pessoal no Instagram para publicar um vídeo afirmando que o pré-candidato estava inelegível. Além disso, afirmava que o político pretendia encerrar o “Programa Mais Jovem”, uma iniciativa municipal voltada para a assistência da população jovem local. Condenado em primeira instância, o eleitor recorreu ao Tribunal Superior, alegando falta de provas sobre a autoria das postagens e afirmando que houve uso da liberdade de expressão. A Corte Regional rejeitou o recurso.

INCÊNDIO

CASA

A Companhia de Habitação do Pará (Cohab) entregou nesta semana o auxílio habitacional Sua Casa para cinco famílias dos bairros da Terra Firme e do Tapanã, em Belém, que tiveram residências destruídas por incêndios. O benefício, que pode chegar a R$ 21 mil, é destinado à compra de material de construção e ao pagamento de mão de obra para construção, reforma, ampliação, melhoria ou adaptação de unidades habitacionais. A orientação é que as novas residências sejam construídas em alvenaria, contribuindo para a redução dos riscos de novos incêndios.

EXPOSIÇÕES

DESPEDIDA

Após três meses de visitação pública, o Centro Cultural Bienal das Amazônias (CCBA) se despede neste fim de semana das exposições “Meu tema sou eu”, de Emmanuel Nassar, e “A vida não é paisagem”, de Nay Jinknss e Bruno Jungmann. As mostras se encerram no domingo (14), marcando o fim do atual ciclo expositivo do espaço que será reaberto em 20 de agosto com novas exposições. O CCBA ocupa uma área de oito mil metros quadrados no centro comercial de Belém onde funcionou a loja matriz do grupo Y. Yamada.

Em Poucas Linhas

► O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, estará hoje (11) no Pará, em agendas políticas em Altamira e Belém. Visita integra programação do partido no Estado. Flávio será acompanhado pelo deputado federal Éder Mauro, pré-candidato ao Senado Federal, e pelo deputado estadual Rogério Barra, pré-candidato à Câmara dos Deputados.

► O projeto que cria o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Ananindeua já provoca forte repercussão nos bastidores da política local. Críticos da proposta avaliam que alguns dispositivos podem restringir a atuação fiscalizatória dos vereadores, especialmente em ações realizadas em órgãos públicos e na divulgação de imagens durante inspeções. Defensores, por outro lado, argumentam que o texto busca estabelecer regras de conduta e combater abusos no exercício do mandato. O debate promete esquentar nas próximas sessões da Casa.

► Durante encontro com lideranças do Guamá, na noite da última terça-feira (9), a pré-candidata do Psol ao governo do Pará, Araceli Lemos, defendeu a reestatização da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa).

► Falando em Psol, a legenda estima que terá 28 candidatos na disputa para a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) e onze para a Câmara Federal.

► Encerrando a exposição “Trajetórias – Arte Contemporânea Paraense”, será lançado no próximo dia 16, no Centro Cultural Banco da Amazônia, o livro “Trajetórias”. Com mais de 200 páginas e edição da LCF Editora, ele cataloga as mais de 160 obras apresentadas na exposição. Durante o evento será realizado também o “Talk de Arquitetura, Design e Arte Paraense”.

► Representantes do Hospital Ophir Loyola e da Polícia Científica do Pará iniciaram tratativas para formalizar termo de cooperação técnica com o objetivo de ampliar a captação de córneas destinadas ao Banco de Olhos do hospital.