R70: 'Num país ideal, o Supremo não decide tanto', diz Flávio Dino durante audiência pública

TURISMO

COINCIDÊNCIA

A Coincidência de datas da Festuris Gramado - marcada para os dias 6 a 9 de novembro – com a COP 30 vai dificultar a presença do Pará no maior evento de negócios turísticos das Américas. Membros da área do turismo paraense vêm criticando nos bastidores a manutenção do Festival nesse período. Alegam que o ideal seria alterar a data e lembram que sediar um evento da magnitude da COP 30 exige uma mobilização ampla de governos, instituições e da cadeia produtiva do turismo local. Na prática, a participação do Pará na Festuris, tradicional vitrine para promoção de destinos, gastronomia e roteiros regionais, tende a ser limitada ou mesmo inviável neste ano.

AUSÊNCIA

O Pará tem se destacado nas últimas edições da Festuris como um dos principais promotores do turismo de natureza, cultural e gastronômico da região Norte. Em 2024, o estado levou à feira a diversidade de seus roteiros turísticos e atrativos amazônicos, além de produtos como o açaí, o peixe amazônico e os sabores únicos da cozinha paraense. A ausência ou presença tímida do Pará em 2025 deve ser sentida, especialmente diante da expectativa de internacionalização do turismo amazônico com a COP 30. Ironia ou não, o estado anfitrião da maior conferência climática do planeta pode acabar fora de uma das maiores vitrines de negócios do setor naquele mesmo momento.

TERRA

DECISÃO

A Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) confirmou a sentença que declarou a nulidade de títulos dominiais e determinou o cancelamento de matrículas de imóveis incidentes sobre a Terra Indígena Apyterewa, no município de São Félix do Xingu, no Pará. O acórdão do Tribunal, publicado nesta semana atendeu ao pedido da União em ação civil pública proposta para garantir o respeito à demarcação do território indígena.

ACÓRDÃO

A ação civil pública também busca impedir a manutenção de registros particulares na área. A decisão do TRF1 se deu em julgamento de uma apelação da empresa Exportadora Peracchi Ltda. contra a sentença da primeira instância da Justiça Federal, favorável ao pedido da União e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). De acordo com o acórdão, a empresa havia transferido os imóveis para um de seus sócios após realizar atividades de exploração madeireira na área, mesmo ciente da existência de processo demarcatório em curso.

FESTIVAL

CHOCOLATE

Oficialmente aberta na última quinta-feira, 26, em Altamira, a 4ª edição do Chocolat Xingu, considerado o maior festival de chocolate e cacau da América Latina, tem a presença de 220 expositores. A expectativa é de que 140 mil visitantes passem pelo evento até este domingo, 29, e mais de R$ 10 milhões sejam gerados em negócios diretos. Além da exposição de produtos, a programação conta com chefs e palestrantes nacionais e internacionais. O evento reforça a importância da cacauicultura paraense, responsável pela produção de 154 mil toneladas de cacau das 287 mil produzidas pelo país.

PARÁ

SEM FILHOS

Dados do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgados ontem, apontam que o Pará seguiu a tendência nacional e registrou aumento do percentual de mulheres com idade entre 50 a 59 anos que nunca tiveram filhos. Entre 2010 e 2022 o crescimento foi de 5,7 pontos percentuais, indo de 8,5% em 2010 para 14,2% em 2022. No Brasil, esse percentual passou de 11,8%, em 2010, para 16,1% em 2022, ano em que foram coletados os dados do último censo.

FECUNDIDADE

O levantamento mostra também que, assim como ocorre em outros Estados, no Pará, o número de filhos está diretamente relacionado ao nível de escolaridade das mulheres. Quanto mais tempo de estudo, menor a taxa de fecundidade. No Pará, as mulheres com ensino superior completo tinham, em média, 1,33 filho, enquanto as que não concluíram o ensino fundamental tinham de 2,37 filhos.

PROGRAMA

RESÍDUOS

O Parque de Ciência e Tecnologia Guamá implementou o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS). Em oito meses, o programa vai diagnosticar e reduzir gerações de lixo, implantar coleta seletiva e capacitar residentes.

EM POUCAS LINHAS

► O município de Igarapé-Miri recebe, nos dias 27 e 28 de junho, o seminário “Participação Política das Mulheres, Enfrentamento à Violência Política e Mudanças Climáticas”, promovido pela Associação de Apoio às Comunidades Amazônicas. O evento integra o projeto “Amazônia em Vozes”, de formação política para mulheres. A programação inclui painéis com Dulce Pereira (UFOP) e Michele Rocha (Rede de Mulheres Quilombolas) e Carmen Foro, liderança nacional dos movimentos social e sindical, e segunda suplente de deputada federal pelo PT Pará.

► A Escola Estadual de Tempo Integral Eneida de Moraes, localizada no conjunto Júlia Seffer, em Ananindeua, ganhou um novo laboratório de robótica, graças ao excelente desempenho da unidade escolar na Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira (Olitef) 2024. A Olitef é uma iniciativa do Tesouro Nacional em parceria com a B3, a bolsa de valores do Brasil, e conta com o apoio do Ministério da Educação (MEC) e promove o ensino de educação financeira entre estudantes da rede pública.

► Órgãos públicos e instituições não-governamentais podem inscrever, até 4 de julho, projetos na primeira edição do Prêmio “TCMPA de Boas Práticas”. Serão premiadas iniciativas em oito categorias, que reconhecerão ações de transformação municipal na saúde, inclusão social, educação, meio ambiente e primeira infância, dentre outras.

► A Universidade Federal do Pará divulgou edital de matrícula dos Cursos Livres de Línguas Estrangeiras para as turmas do segundo semestre de 2025. São ofertadas turmas de Inglês, Francês e Espanhol, presencial e on-line; Inglês Instrumental e Introdução ao Árabe, on-line; Inglês conversação, presencial; e Libras, presencial. As aulas iniciam em 18 de agosto, com previsão de término para o dia 20 de dezembro de 2025.