R70: 'Nosso time não entendeu que era uma decisão', afirma Robinho, capitão do Paysandu

Reforma

O governo quer enxugar o número de carreiras do serviço público federal. A ideia é cortar de 150 para 30 as ‘opções’.



Apesar dos juros altos

Levantamento do Instituto Locomotiva aponta que 67% dos brasileiros são contra o fim do parcelamento no cartão de crédito.

(J.Bosco)

"Nosso time não entendeu que era uma decisão.”

Robinho, capitão do Paysandu, admitiu que faltou ‘intensidade’ à equipe bicolor na derrota por 2 a 1 para o Amazonas, neste domingo, no Mangueirão, pela penúltima rodada do quadrangular da Série C.

SONHO

ADIADO



A derrota do Paysandu para o Amazonas frustrou os quase 50 mil torcedores presentes no Mangueirão na noite deste domingo. Mas o time paraense ainda depende de si para garantir o acesso à Série B. Um empate com o Volta Redonda, no Rio de Janeiro, garante a vaga na Segunda Divisão nacional. E grande parte dos torcedores bicolores já estará em um momento de fé e oração durante o confronto, que será realizado no sábado que vem, às 18h, mesmo horário da Trasladação. Em caso de acesso, a festa pode ser emendada com o almoço do Círio.



FATURAMENTO



Segundo dados oficiais, a partida teve público total de 49.807 torcedores, sendo 45.027 pagantes. A renda total foi de R$ 2.7770.570, e a líquida, R$ 2.080.770. Além do valor obtido com a venda de ingressos, a diretoria arrecadou mais de R$ 2 milhões junto a abnegados para distribuir entre jogadores e comissão técnica em caso de acesso. Essa semana, esse bolo pode aumentar. E o vacilo bicolor no Mangueirão não decepcionou apenas a torcida. Dezenas de vendedores ambulantes que aguardavam na avenida Visconde de Souza Franco desde o início da tarde também tiveram as expectativas frustradas. A festa pelo sonhado retorno à Série B estava marcada para ocorrer na Doca, mas com a decisão adiada, as vendas também ficaram para depois.

CRIMES

REDUÇÃO



De acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada à Segup, os bairros contemplados pelas Usinas da Paz, integrantes da Política Pública Territórios pela Paz (TerPaz), registraram redução média de 86,42% de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) - homicídio, latrocínio e lesão corporal - e ainda, 75,28% dos crimes de roubo. Os números são de comparativo dos oito primeiros meses de 2018, antes da implantação do Programa, com o ano de 2023, já com a presença das Usinas da Paz.

BOTOS

MORTE



A seca histórica na Amazônia está provocando um desastre ambiental nunca visto até então. Na sexta-feira passada, cem botos vermelhos e tucuxis apareceram mortos no lago Tefé, no Amazonas. Especialistas alertam que a situação tende a se agravar já que o período seco na região, que abrange também o Médio Solimões, deve atingir seu auge neste mês de outubro. No fim de semana, o Instituto Mamirauá pediu socorro. Não há na área equipes disponíveis para o resgate dos animais.

SUDAM

EXPOFEIRA



Uma delegação formada por técnicos, diretores e o titular da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, Paulo Rocha, participará da programação da 52ª Expofeira do Amapá, que acontece até o dia 8 de outubro no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá. Depois de oito anos sem ser realizada, a Expofeira terá também a presença do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e do governador Clécio Luiz, entre outras autoridades. A Sudam dispõe de um estande no Pavilhão de Negócios da 52ª Expofeira, juntamente com as demais entidades vinculadas ao MIDR.

SUPERMERCADOS

ENCONTRO



Empresários do setor de varejo alimentar se reúnem em Belém a partir de quarta-feira, dia 4, para a 24ª Convenção de Supermercados e Fornecedores da Região Norte, a SuperNorte 2023. A expectativa é de que o evento reúna 28 mil visitantes nos três dias do evento. A SuperNorte costuma atrair público de todos os estados brasileiros, mas em sua maioria do Pará, Amapá, Maranhão, Amazonas e Roraima. Além da convenção, será realizada a tradicional feira de produtos, serviços e tecnologias para supermercados, magazines e pequenos varejistas. O evento será no principal pavilhão de exposições do Hangar.

ELEIÇÕES

PRAZO



Termina nesta sexta-feira, 6, o prazo para mudanças na legislação eleitoral para o pleito do ano que vem, quando serão eleitos prefeitos e vereadores. O primeiro turno será no dia 6 de outubro e, conforme prevê o Artigo 16 da Constituição Federal, qualquer mudança legislativa que altere o processo eleitoral precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional com um ano de antecedência da eleição. O prazo não se aplica aos “regulamentos editados pela Justiça Eleitoral para promover a fiel execução da lei, sem extrapolar seus limites legais ou inovar a ordem jurídica eleitoral”.

Em Poucas Linhas

► O Fórum Nacional de Comunicação e Justiça anuncia hoje os finalistas do 21º Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. O anúncio será feito em uma live no Instagram do FNCJ, a partir das 20h.



► A Diretoria da Festa anunciou que a decoração da berlinda ficará a cargo de Vando Nascimento. Além disso, ele assinará a decoração do altar da Praça Santuário, berlinda da Trasladação, Círio e Procissão da Festa. Paulo Morelli fará a ornamentação do altar da Basílica para a abertura oficial do Círio, missa de apresentação do manto, Traslado para Ananindeua e Marituba, Romaria das Crianças.



► Danificada por um caminhão na noite de sexta-feira, a polêmica decoração com bandeirinhas feita pela prefeitura de Belém para o Círio foi refeita no fim de semana. A Prefeitura informou que houve o “cuidado técnico para que não houvesse propaganda, não fosse amarrado em nenhum cabo de telefonia, mas sim ligado a cabos de aço exclusivos para a decoração”. Os mosaicos estão nos cruzamentos ao longo das avenidas Presidente Vargas e Nazaré e a intenção era ocupar espaços com pouca arborização, gerando um pouco de sombra para os promesseiros.



► A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visita hoje o prédio do Tribunal de Justiça do Pará. A programação começa às 7h50



► Com direito a troca de socos entre militantes, o PSOL elegeu ontem no Congresso Nacional a historiadora Paula Coradi como nova presidente da legenda. Ela é ligada ao deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (SP), que apoia o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No mesmo encontro o PSOL confirmou que vai trabalhar para reeleger Edmilson Rodrigues à Prefeitura de Belém com apoio do PT.