R70: 'Nosso objetivo vai ser te tirar da Corte', diz Eduardo Bolsonaro em recado a Moraes

CONCURSO

QUADRILHA

Deflagrada na manhã de ontem, a segunda fase da Operação Gabarito Final resultou na prisão de cinco pessoas acusadas de fraudar concursos públicos no Estado do Pará. Segundo a Polícia Civil, a fraude envolvia professores que resolviam as provas e repassam os gabaritos por meio de minúsculos aparelhos eletrônicos, levados pelos candidatos às vagas para os locais de prova. Para ter acesso ao gabarito, o interessado pagava uma taxa de R$ 2 mil e, caso o candidato fosse aprovado, pagaria um valor adicional de R$ 20 mil.

ANIMAIS

MAUS-TRATOS

Trinta e cinco animais, transportados em caixas de papelão e com sinais de maus-tratos, foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em um ônibus na barreira de Castanhal. A carga incluía répteis de espécies diversas e estava no bagageiro. Os bichos estavam com patas e caudas imobilizadas, dentro de sacos de pano e meias. Logo após a apreensão, a Polícia Científica produziu laudo que subsidiará a investigação. No Brasil, desde 1998 é crime matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem permissão, assim como praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados. A pena prevista é de um a três anos de prisão, além do pagamento de multa.

TERRA

ATLAS

Começa hoje, em São Luís, o V Congresso Nacional da Comissão Pastoral da Terra. O evento marca os 50 anos de existência da entidade criada para denunciar e acompanhar conflitos envolvendo a luta pela terra. Durante o Congresso será lançado o Atlas dos Conflitos no Campo Brasileiro, um documento inédito que promete fazer uma radiografia rural por meio da análise de quase quatro décadas de conflitos.

BALANÇO

Entre os dados a serem divulgados está o balanço dos conflitos agrários registrados entre 1985 e 2023. Nesse período, segundo o Atlas, houve 50.950 ocorrências. Desse total, 84% são disputas por terra, 8,9% casos de trabalho escravo e 7,1% conflitos pela água. Regionalmente, 44% dos conflitos no campo ocorreram na Amazônia, 31% no Centro-Sul e 25% no Nordeste. Mais de 50% dos municípios brasileiros registraram conflitos entre 1985 e 2023.

JUSTIÇA

ACESSÍVEL

A Vila de Vencedora, na zona rural de Anajás, no Arquipélago do Marajó, ganhou um Ponto de Inclusão Digital (PID). É a 60ª unidade desse tipo instalada no Pará. Antes, a população precisava viajar até quatro horas de barco para ter acesso a serviços básicos. Agora, no local é possível receber atendimentos como realização de audiências, acompanhamentos de processos e serviços cartorários.

RECOMENDAÇÃO

A inauguração do PID faz parte da iniciativa “Justiça sem Fronteira”, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), em colaboração com a prefeitura de Anajás. O projeto segue diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que recomenda a implantação de PIDs e Balcões Virtuais em localidades de difícil acesso.

GOLEADA

EUFORIA

A goleada do Paysandu sobre o Coritiba, em Curitiba, Paraná, por memoráveis 5 x 2 deixou os torcedores eufóricos. Em termos de comparação, lembrou um deles, equivale à conquista da Copa dos Campeões, vencendo o Cruzeiro, nos pênaltis; o baile sobre o Penarol, do Uruguai; e o maior de todos os feitos: vencer o Boca Junior em “La Bombonera”, em Buenos Aires, Argentina, pela então Taça Libertadores das Américas.

ELEITORAL

JUÍZES

O juiz federal Domingos Daniel Moutinho da Conceição Filho integrará o Tribunal Regional Eleitoral do Pará durante o biênio 2025–2027. A juíza federal Carina Cátia Bastos de Senna também participará da corte como substituta. Domingos é graduado em Direito pela Universidade Federal do Pará e especialista em Direito Processual Civil. Carina Cátia é bacharela em Direito pela Universidade Católica de Salvador, pós-graduada em Direito do Estado pela Universidade Federal da Bahia e é mestre e doutoranda em Ciências Jurídicas pela Universidade Autónoma de Lisboa.

Em Poucas Linhas

► O Brasil registrou uma redução de 75% nos casos de dengue no 1º semestre de 2025 em comparação com o mesmo período de 2024. Os dados são do Ministério da Saúde.

O governador Helder Barbalho entrega hoje, às 17h, em Belém, a nova sede do 38º Batalhão da Polícia Militar, na rodovia Arthur Bernardes. A obra recebeu um investimento de R$ 691,4 mil, resultado de uma parceria público-privada coordenada pela Federação das Empresas de Logística, Transporte e Agenciamento de Cargas da Amazônia, com apoio de diversas empresas do setor logístico e industrial.

► Apesar da volta às aulas, as praias de Mosqueiro ficaram lotadas no fim de semana e houve fila nos pontos de embarque dos ônibus que fazem a linha de Belém para a ilha.

► A reabertura da Estação Cidadania São Brás, em Belém, foi adiada para 25 de agosto. A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), responsável pelo espaço, anunciou que houve necessidade de mais tempo para melhorias no espaço. Nesse período, os atendimentos agendados estão sendo remanejados para outras unidades. E a Estação Cidadania Shopping Pátio Belém não vai abrir para o atendimento ao público de hoje até quarta-feira, 23, em razão da necessidade de manutenção interna no prédio. Os serviços serão retomados, na quinta-feira, 24.

► Estão abertas as inscrições para o Seminário “Amazônia: desafios atuais para a conservação e o desenvolvimento sustentável”. O evento será realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em Brasília, no dia 6 de agosto. Além de especialistas sobre o tema, o seminário terá a presença de ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. As inscrições podem ser feitas via site do CNJ.

► Em parceria com a Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará, a prefeitura de Gurupá, no arquipélago do Marajó, apresentou à população seu novo Diário Oficial, reduzindo em 80% os custos com as antigas publicações em murais da prefeitura e aumentando a transparência pública.