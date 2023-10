R70: 'Nossa Senhora Aparecida é a senhora da vida. Por isso, hoje nós dizemos não ao aborto'

Bares no prejuízo

Em todo o Brasil, o número de restaurantes e bares que encerraram o mês de agosto no prejuízo cresceu 5%, revela a Abrasel.



Segurança reforçada

Nos primeiros minutos desta quinta (12), a Polícia Rodoviária Federal colocou em ação a Operação Nossa Senhora Aparecida 2023.

(J.Bosco)

"Nossa Senhora Aparecida é a senhora da vida. Por isso, hoje nós dizemos sim à vida, não ao aborto.”

Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, durante sermão na missa solene realizada nesta quinta (12).

PETRÓLEO

DEFESA



Em entrevista nesta semana para o portal Petronotícias, especializado no setor, o ex-presidente da Câmara dos Deputados e ex-ministro dos governos Lula e Dilma, Aldo Rebelo, voltou a defender a exploração de petróleo na Margem Equatorial. Ele afirmou que as riquezas da Amazônia não estão sendo aproveitadas por conta de “interesses internacionais”. Para ele, o bloqueio a projetos de mineração “é liderado por uma campanha de ONGs financiadas no exterior, com a cumplicidade de órgãos e agências do Brasil, como o ministério do Meio Ambiente, o ministério dos Povos Indígenas, a Funai, o Ibama e o Ministério Público, entre outros”. Nesta semana, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, confirmou que os estudos na Foz do Amazonas devem ficar apenas para 2024.



MARGEM



O titular da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, Paulo Rocha, anunciou que o órgão deve capitanear um evento no Pará para explicar o projeto e mobilizar a população para aderir à exploração da Margem Equatorial. Na última quarta-feira, Rocha mediou conversas entre a Federação das Indústrias do Pará, a Petrobras e a Companhia Gás Pará, durante a qual foi feito o convite para que Prates venha ao Estado debater o desenvolvimento da Amazônia. A data do evento ainda não foi definida.



MARAJÓ



No Rio de Janeiro, Paulo Rocha participou do seminário “Caminhos para Transição Energética Justa no Brasil”, na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Na Petrobras, convidou o presidente da estatal, Jean Paul Prates, para o seminário “Identificando demandas prioritárias para o desenvolvimento sustentável do Arquipélago do Marajó/PA e Bailique/AP”, que será realizado nos dias 16 e 17 deste mês, na sede da Superintendência, em Belém.

CONSELHO

IDOSOS



O senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) apresentou Projeto de Lei para isentar do pagamento de contribuições aos Conselhos e demais entidades os idosos que tenham vinte anos de exercício profissional. Pelo texto, a isenção da taxa não exclui os direitos e garantias das pessoas idosas, que continuarão sendo representadas por essas entidades, inclusive com o direito preservado de votar e ser votadas em pleitos nacionais ou regionais.



VULNERÁVEIS



Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que o Brasil tem hoje 33 milhões de pessoas idosas. Cerca de 70% desse total vivem com renda mensal de até dois salários mínimos e boa parte está em situação vulnerável. Para propor medidas relacionadas ao bem-estar dessa população foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado o projeto que cria a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Pessoa Idosa. Relatada pelo senador Zequinha Marinho, a Frente será composta por senadores e deputados federais.

CAMPO

MULHERES



O governo do Pará sancionou lei que estabelece que a mulher chefe de estabelecimento rural tenha prioridade no acesso a recursos, subsídios e políticas públicas voltadas à agricultura. A medida integra a Política Estadual de Valorização da Mulher no Campo e impulsiona atividades agrícolas realizadas por trabalhadoras, criadas para melhorar a qualidade de vida das famílias e a redução das desigualdades de gênero. A Lei Estadual número 10.092/2023 determina ainda que o Estado promova programas de regularização fundiária e fomente ações preventivas e de combate à violência doméstica, violência de gênero e violência patrimonial no campo.

EXPORTAÇÕES

PROJETO



O Tesouro Nacional vai destinar R$ 12,2 milhões nos anos de 2024 e 2025 para a primeira Zona de Processamento e Exportação (ZPE) do Norte do país, que será instalada na cidade de Barcarena. Os detalhes para adequação do projeto paraense ao Novo Marco Regulatório das ZPEs foram debatidos por uma comitiva paraense com representantes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE). As obras devem começar já no primeiro trimestre de 2024, com previsão de entrega no prazo de dois anos.

EM POUCAS LINHAS

► A Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém, que administra o Selo de Cidade Criativa Unesco de Gastronomia, vai realizar, em Belém, no próximo dia 21, o 1º Amazon Exotic – Food Festival. O evento vai reunir cinco chefs paraenses responsáveis por pratos a partir de iguarias como búfalo, pirarucu, tartaruga, turu e jacaré. Na abertura do evento, às 9h, haverá um debate com estudantes sobre a gastronomia exótica amazônida, com os chefs Bola (Soure) e Zezé (Cachoeira do Arari).



► Foram reabertas as inscrições para o processo seletivo de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido (PPGDSTU/NAEA/UFPA). O novo prazo se encerra em 19 de outubro, às 15h. A prorrogação foi decidida após ser detectado um problema técnico no SIGAA, sistema de inscrições da Universidade Federal do Pará, que pode ter provocado dificuldades para que interessados efetuassem as inscrições.



► Entra na reta final o prazo de vacinação contra a febre aftosa para os proprietários de rebanhos bubalinos e bovinos do arquipélago do Marajó. O prazo se encerra no próximo dia 15. Nesta etapa da campanha estão sendo vacinados animais de todas as idades. A Agência Paraense de Defesa Agropecuária alerta que não haverá prorrogação da data porque a região tem um dos mais extensos calendários de vacinação do Estado, com 60 dias para imunizar todos os rebanhos, que incluem mais de 600 mil animais.



► A Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa) realizou na noite da quarta-feira (11) ação com as permissionárias, trabalhadoras e catadoras para esclarecer sobre o combate ao câncer de mama. Além de palestras, a programação incluiu serviços de beleza, enfermagem, vacinação, odontologia, nutrição e psicologia.