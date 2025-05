R70: 'Nossa bandeira não é vermelha, e nunca será!', diz Flávio Bolsonaro

Rival do ChatGPT

A Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, lançou ontem seu 1º aplicativo de assistente com inteligência artificial (IA).

Taxa de juros

Presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo sinalizou ontem que a autoridade monetária elevará a Selic na próxima semana.

"Nossa bandeira não é vermelha, e nunca será!”

Flávio Bolsonaro, senador, sobre a notícia de que a Seleção Brasileira de futebol poderá trajar camisa vermelha na Copa do Mundo de 2026.

FUSÃO

GIGANTE

Na mais recente movimentação do xadrez político nacional, União Brasil e o Partido Progressistas (PP) selaram oficialmente, ontem, a fusão, dando origem à federação União Progressista (UP). O novo bloco se consolida como a maior força política no Congresso Nacional, com 109 deputados federais, 14 senadores, 1.336 prefeitos e seis governadores. No Pará, a presidência estadual ficará sob responsabilidade do atual ministro do Turismo, Celso Sabino, paraense que é figura influente no tabuleiro político e até então era o presidente estadual do União Brasil.

TENDÊNCIA

Enquanto Brasília observa os desdobramentos com atenção, no Pará, a UP tende a reforçar o apoio ao governo estadual, ampliar a presença institucional e pavimentar um caminho mais sólido para a disputa eleitoral de 2026, na qual Sabino acredita que, com a janela partidária do ano que vem, o partido conquiste mais filiados de peso. Na Câmara Federal, por exemplo, a expectativa é saltar do número conquistado nesta terça, de 109, para chegar a, pelo menos, 130 parlamentares na federação.

SECRETARIADO

MUDANÇA

O Diário Oficial do Estado de ontem trouxe uma série de mudanças na equipe do governo estadual. Hilton Alves de Aguiar deixou o cargo de titular da Secretaria Regional do Sudoeste do Pará. Ele assume a presidência da Companhia de Portos e Hidrovias (CPH), no lugar de Josenir Gonçalves Nascimento, que foi nomeado coordenador do Núcleo de Relações com os Municípios e Entidades de Classe. Para o lugar de Hilton Aguiar na Secretaria Regional, o governador Helder Barbalho nomeou Aldo Silva da Costa Júnior. Já Vanessa Braga Barros deixou a secretaria adjunta do Centro Regional de Governo do Sudoeste e será substituída por Lene Cavalcante Azevedo Aguiar.

FERIADÃO

MAIS UM

Os servidores públicos ganharam mais um feriado prolongado esta semana, com o Dia do Trabalhador, comemorado em 1º de maio, caindo na quinta-feira. A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) facultou o expediente nos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta na próxima sexta-feira (2). Os órgãos e entidades das áreas de arrecadação, saúde pública, defesa social, parques, museus, teatros e espaços de visitação turística estabelecerão escalas de serviço, incluindo os equipamentos públicos administrados por organizações sociais mediante contrato de gestão.

COMPENSAÇÃO

Os expedientes subsequentes serão compensados com o acréscimo de uma hora à jornada diária normal, nos seis dias úteis após o dia facultado. A prefeitura de Belém também decretou ponto facultativo na sexta-feira.

MARAJÓ

PATRULHA

A Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa) doou um kit de equipamentos à Polícia Militar do Pará para fortalecer o patrulhamento rural georreferenciado no Marajó. O material inclui drone, aparelho de GPS e celular, que serão usados para aprimorar as ações da Patrulha Rural do Comando de Policiamento Regional XI, responsável pela parte oriental da ilha. Criado há dois meses, o patrulhamento rural georreferenciado no Marajó utiliza tecnologias específicas para atender as características da região, como longas distâncias e propriedades localizadas fora dos centros urbanos. O projeto integra a Polícia Militar às comunidades rurais, buscando oferecer um serviço de segurança ainda mais ágil e eficiente.

QUILOMBOS

RECOMENDAÇÃO

O Ministério Público Federal (MPF) recomendou que a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) adote medidas urgentes para acelerar a regularização fundiária de sete territórios quilombolas nos municípios de Santarém, Óbidos e Oriximiná, no Pará. No documento assinado pelos procuradores da República Vítor Vieira Alves e Paulo de Tarso Moreira Oliveira, o órgão sugere a criação de uma força-tarefa ou grupo de trabalho específico para analisar a questão. Segundo o MPF tem havido “demora excessiva nos processos de titulação, alguns iniciados há cerca de 20 anos, desde o reconhecimento pela Fundação Cultural Palmares (FCP)”. As áreas alvos da recomendação são Arapemã, Saracura, Tiningu, Bom Jardim, em Santarém; Nossa Senhora das Graças, em Óbidos; e Alto Trombetas I e Alto Trombetas II, em Oriximiná.

EM POUCAS LINHAS

► Quinze mil jovens paraenses serão capacitados pelo projeto Jovens Empreendedores Digitais (JEDI). O projeto “JEDI” é fruto da parceria entre Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Instituto Federal do Pará, Instituto Federal do Ceará e Senado Federal. O material didático está em produção e as aulas estão previstas para começar em agosto deste ano.

► O pastor Nelito Corrêa Lopes tomou posse no último dia 21, em São Paulo, como membro do Conselho Político da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil (CGADB) para o quadriênio 2025 a 2029. Nelito Corrêa é ministro do Evangelho, contador, graduando do curso de Direito e presidente da Assembleia de Deus do município de Santa Luzia do Pará.

► O governador Helder Barbalho faz hoje entrega do viaduto da BR-316 com a avenida Independência, em Ananindeua. A estrutura tem 740 metros de extensão, 14 metros de largura e 5,5 metros de altura da pista às vigas. A promessa é de mais fluidez para o trânsito, permitindo que motoristas que trafegam pela avenida Independência acessem diretamente a BR-316 no sentido saída da capital, sem necessidade de retorno.

► A Ciclus Amazônia, responsável pela gestão de resíduos sólidos em Belém, realizou ontem a cerimônia de formatura das primeiras turmas da Escola Ciclus, projeto educacional voltado à formação de colaboradores que trabalham na limpeza da cidade. Os trabalhadores têm aulas gratuitas de Matemática, Linguagens e Habilidades Socioemocionais. O projeto é voltado para trabalhadores que não concluíram o ensino básico.

► A Assembleia Legislativa do Pará realiza hoje sessão especial para debater as condições de vida dos povos indígenas no Pará. O requerimento foi da deputada Lívia Duarte (PSOL). A sessão começa às 15h30, no auditório João Batista.