R70: 'Nós temos um agronegócio muito exportador, muito forte e muito competitivo', diz Alckmin

Cautela

INSS suspende antecipação salarial para aposentados após bancos denunciarem cobrança indevida de taxa na operação.

Dólar

Moeda subiu 0,37%, chegando a R$ 5,71, no fechamento do pregão desta terça, à espera de novas taxas de juros do Brasil e dos EUA.

MULTAS

AMBIENTAIS

A Comissão de Meio Ambiente (CMA) do Senado Federal discute hoje, às 14h, o projeto de lei que propõe a partilha da arrecadação de multas ambientais com os municípios onde ocorreram os danos. De autoria do senador Zequinha Marinho (PSC-PA), o PL 5.142/2019 também prevê a destinação de parte dos valores obtidos com a venda de bens apreendidos em ações de fiscalização. A proposta está na pauta da comissão e reacende o debate sobre a descentralização dos recursos ambientais e o fortalecimento da fiscalização local.

CASTANHA

Presidente da Comissão de Agricultura do Senado Federal, o senador Zequinha Marinho também acabou de apresentar um projeto que reconhece a castanha-do-pará como bem de natureza imaterial do patrimônio cultural brasileiro. Além de valorizar um produto que simboliza a biodiversidade nacional e a cultura dos povos amazônicos, a proposta busca proteger o termo que se originou no século XIX, quando o Estado do Pará era o principal porto de exportação da castanha para outros estados brasileiros e para o exterior.

DIÁLOGO

PÚBLICO

O Tribunal de Contas da União (TCU) divulgou a programação do “Diálogo Público Pará”, que será realizado no próximo dia 15, em Belém. O evento reunirá gestores públicos, especialistas e acadêmicos para debater temas como desenvolvimento regional, sustentabilidade e os desafios da gestão municipal no Estado. A iniciativa tem a parceria do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará e do Tribunal de Contas do Estado do Pará. A programação inclui palestras e painéis sobre transferências e contratações públicas, e vai discutir os impactos da COP 30 na economia paraense. O evento contará com a presença de autoridades nacionais, entre elas o presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo.

BALCÃO

ARQUIPÉLAGO

A Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA) registrou 103,3 mil atendimentos gratuitos no mês de abril, durante a expedição “Marajó 360°”, que percorreu 17 municípios do arquipélago com o programa “Balcão de Direitos”. O número ultrapassa a meta inicial de 50 mil atendimentos, refletindo a alta demanda por serviços jurídicos e documentais na região.

SERVIÇOS

Durante semanas de navegação, a população teve acesso a serviços como divórcio consensual, pensão alimentícia, registros de nascimento e óbito fora do prazo, retificação e reconhecimento de paternidade, além de consultas processuais e emissão de documentos. Entre os municípios com maior volume de atendimentos estão Gurupá, Afuá e Muaná.

CLÁSSICO

SEGURANÇA

Hoje é dia de clássico do futebol paraense, e o esquema de segurança pública já está reforçado para o jogo entre Remo e Paysandu, o primeiro da final do Campeonato Paraense, no estádio Mangueirão. O esquema coordenado pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) em conjunto com os órgãos de segurança estadual, municipal e federal contará com cerca de 2 mil agentes integrados na missão de garantir a tranquilidade dos torcedores. A expectativa é reunir 47,5 mil torcedores, com portões do estádio e estacionamento abertos às 17h, e o início da partida às 21h.

CAMPANHA

NACIONAL

Durante a abertura do Fórum Mundial de Doação de Leite Humano, realizada ontem, em Belém, foi lançada a Campanha Nacional de Doação de Leite Humano 2025, iniciativa coordenada pelo Ministério da Saúde em parceria com a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano. Pela primeira vez sediado na capital paraense, o evento se realiza na Santa Casa de Misericórdia do Pará e reúne autoridades de saúde, especialistas internacionais e profissionais da área para discutir avanços, desafios e estratégias para ampliar o acesso ao leite humano como medida de sobrevivência infantil. A campanha tem os objetivos de sensibilizar a população e aumentar o número de mulheres doadoras. O Brasil é referência mundial no tema, com mais de 200 bancos de leite em funcionamento e uma coleta anual superior a 250 mil litros, que contribuem para salvar a vida de milhares de recém-nascidos prematuros e de baixo peso.

EM POUCAS LINHAS

► Hoje o senador Beto Faro (PT-PA) recebe em seu gabinete representantes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Secretaria de Patrimônio da União, para tratar dos entraves históricos nos assentamentos do arquipélago do Marajó. O senador quer destravar gargalos e garantir que as comunidades tenham acesso efetivo a políticas públicas e segurança territorial, a partir da aceleração dos processos de regularização fundiária e da implantação de projetos de desenvolvimento sustentável nos assentamentos da região.

► Para ajudar a desafogar a fila de atendimento médico na cidade, a unidade da Afya Educação Médica Belém vai oferecer consultas gratuitas em duas novas especialidades: gastroenterologia e nutrologia. A ação será no dia 16 de maio. Em um ano de funcionamento na capital paraense, a instituição já atendeu mais de 2,5 mil pessoas gratuitamente em diversas especialidades médicas.

► O Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da Universidade do Estado do Pará (Uepa) realiza amanhã uma campanha de doação de sangue em parceria com a Fundação Hemopa. A coleta será realizada no auditório do Telessaúde, no campus II da Uepa, em Belém. Os interessados podem fazer o pré-cadastro pela internet.

► O diretor paraense Fernando Segtowick apresenta, no documentário “Praia Grande”, uma narrativa que envolve memórias familiares e a ilha de Mosqueiro. A produção convida o espectador a embarcar em uma viagem de carro para a praia Grande, uma das quinze praias de água doce da ilha. O documentário terá pré-estreia na próxima sexta-feira, para estudantes e profissionais do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Pará (UFPA). E no dia 17 deste mês será a vez dos moradores da praia Grande conferirem a produção