R70: 'Nós não estamos em condições de exigir nada por parte do governo Trump', diz Flávio Bolsonaro

Melhores no Enem

Ranking nacional organizado por O Globo, levando em conta notas do Enem, coloca o Colégio Equipe, de Belém, na 11ª posição.

De carro novo

Fã declarado do herói Batman, o craque Neymar comprou uma réplica do Batmóvel avaliada em cerca de R$ 8,3 milhões.

"Nós não estamos em condições de exigir nada por parte do governo Trump. Ele vai fazer o que ele quiser, independente da nossa vontade.”

FLÁVIO BOLSONARO, senador (PL-RJ), afirmou que o tarifaço de 50% imposto por Donald Trump deve ser encarado como uma “uma negociação de guerra”: “Cabe a nós a responsabilidade de evitar que duas bombas atômicas caiam aqui no Brasil para, só depois, anunciarmos uma anistia”.

TARIFAÇO

EMPREGOS

Entidades como a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham) expressaram, nesta semana, preocupação com os efeitos do tarifaço do governo norte-americano aos produtos brasileiros, alertando para possíveis demissões e impactos na produção e investimentos. A CNI destacou que não há justificativa econômica para a medida, enquanto a Amcham enfatizou a necessidade de negociações urgentes entre os governos brasileiro e americano. Trump sinalizou que irá conversar com o Brasil. Mas não disse quando.

PARAENSES

No Pará, a Federação das Indústrias divulgou nota informando que de janeiro a junho deste ano, 36% dos produtos importados pelo Pará vieram dos Estados Unidos, totalizando US$ 466 milhões, um crescimento de 62,36% em relação ao mesmo período de 2024. Entre os principais itens importados estão soda cáustica, gás natural liquefeito, dumpers para transporte de mercadorias e coque de petróleo calcinado. Nas exportações, segundo a Fiepa, os EUA representaram 5,2% do total da balança comercial paraense no primeiro semestre, com um valor total de US$ 569 milhões, registrando avanço de 43,08% sobre igual período do ano anterior. Entre os principais produtos exportados pelo Pará ao mercado norte-americano estão alumina calcinada, ferro fundido bruto não ligado, hidróxido de alumínio e alumínio não ligado.

PEIXE-BOI

SALVAÇÃO

Belém será palco, no próximo dia 18, do evento de lançamento do Projeto de Conservação de Peixes-boi no Estado do Pará. A iniciativa conjunta é do Instituto Bicho D’Água, do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da empresa TGS.

LICENCIAMENTO

Durante o evento, será apresentado projeto a ser executado como parte de uma condicionante de licenciamento ambiental, com limitação pelo Ibama, com recursos da TGS e execução do Instituto Bicho D’Água. Também será apresentado o plano de ação já em andamento para a implantação do recinto de aclimatação dos animais em ambiente natural, no município de Soure, na ilha do Marajó, além das estratégias de soltura dos peixes-boi, após recuperação.

DESMATAMENTO

BALANÇO

O desmatamento na Amazônia aumentou 27% em relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando 2.090 quilômetros quadrados de área desmatada nos seis primeiros meses de 2025, segundo dados do sistema Deter, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Os dados foram divulgados ontem. De acordo com o Deter, junho registrou 458 quilômetros quadrados de área desmatada na Amazônia, a menor área de alertas de desmatamento em junho já registrado pelo Deter B, porém também com a maior porcentagem de cobertura de nuvens. Os Estados mais afetados foram Mato Grosso, Pará e Amazonas.

GOELDI

IMERSÃO

Um grupo estudantes, professores e pesquisadores britânicos e brasileiros vai desembarcar nas próximas horas na Estação Científica Ferreira Penna, na Floresta Nacional de Caxiuanã, no Marajó, para participar do curso “Imersão na Amazônia - Desafios Globais”, promovido pelo Museu Goeldi e o Brazil Institute (UBBI), da Universidade de Birmingham, com apoio da Fapespa. O objetivo é estimular a colaboração com comunidades ribeirinhas para a criação de soluções que respondam aos desafios das mudanças climáticas, da degradação ambiental e da perda do conhecimento tradicional. A iniciativa integra o Programa Engage Amazônia, criado para promover a cooperação científica de forma interdisciplinar entre Brasil e Reino Unido.

JUDICIÁRIO

WEBNÁRIO

Podem ser feitas até 22 de julho as inscrições para o webinário “Regularização Ambiental Rural: Desafios e Oportunidades para o Pará Sustentável”, promovido pela Escola Judicial do Poder Judiciário do Pará (EJPA). As inscrições podem ser feitas via site do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) e a programação é voltada para magistrados, servidores do tribunal e público em geral.

EM POUCAS LINHAS

► O corregedor-geral da justiça do Trabalho, ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, concluiu a correição ordinária realizada no TRT8, no período de 7 a 11 de julho. Foram feitas mais de 40 recomendações de ajustes que serão monitorados pela Corregedoria Geral, destaque para o julgamento de processos mais antigos ainda a serem analisados pelos desembargadores e a presença física dos magistrados nas sedes de suas jurisdições. Entre as recomendações está também a de criação de página no portal do Tribunal para orientação sobre providências para acolhimento das denúncias de assédio e discriminação, assim como a criação de sala para tomada de depoimentos com garantia de sigilo e proteção acústica.

► O Tribunal Administrativo de Recursos Ambientais (TRA) da Secretaria de Estado de Meio Ambiente Clima e Sustentabilidade (Semas) julgou 394 processos ambientais nos seis primeiros meses de 2025. Entre os casos julgados estão infrações relacionadas ao desmatamento, à poluição, ao transporte irregular de madeira, a autuações no licenciamento ambiental, à outorga de uso da água e a crimes contra a fauna.

► O Ministério Público Federal (MPF) pediu à Justiça uma decisão urgente contra o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e a União, obrigando a adoção de medidas emergenciais e definitivas para reparar o trecho da rodovia BR-230 (Transamazônica) entre os municípios de Rurópolis e Medicilândia, no oeste do Pará. A ação é resultado de investigação instaurada pelo MPF após ter recebido denúncias sobre problemas de drenagem, falta de pavimentação asfáltica e de sinalização. Na ação, o procurador da República Bruno Araújo Soares Valente ressalta que a situação da estrada provoca o isolamento de moradores, prejudica o escoamento da produção local e dificulta o acesso a serviços essenciais, como a transferência de pacientes para hospitais em Altamira, Santarém e Itaituba.