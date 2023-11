R70: 'Nos EUA, a primeira-dama tem', diz Janja sobre um gabinete próprio no Palácio do Planalto

Saúde masculina

Oito a cada dez homens admitem que precisam cuidar mais da própria saúde, revela pesquisa do Instituto Lado a Lado pela Vida.



Mapa do Universo

Astrônomos brasileiros e espanhóis se uniram para criar o mapa em 3D do Universo. Imagens começaram a ser registradas em outubro.

Janja, primeira-dama do Brasil (J. Bosco)

"Nos EUA, a primeira-dama tem.”

Rosângela da Silva, a Janja, primeira-dama do Brasil, afirmou em entrevista que deseja ter um gabinete próprio no Palácio do Planalto, onde seu marido, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, despacha com auxiliares.

ENEM

TEMA

Ontem, pouco mais de uma hora depois do início da aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, o tema da redação se tornou o assunto número 1 no noticiário da internet e nas redes sociais. “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil” é uma oportunidade de reflexão para se falar do que ainda ocorre não apenas no Brasil, segundo dados de um estudo chamado “Dossiê do trabalho invisível”, publicado no portal gaúcho Brasil de Fato, segundo o qual o trabalho de mulheres e meninas representa 75% do trabalho de cuidado não remunerado do mundo, que resulta em 12 bilhões de horas, todos os dias.



COMENTADO



É a chamada “economia do cuidado”, que aponta para o fato de que no Brasil as mulheres passam, em média, o dobro do tempo dos homens em funções domésticas e de cuidado com os filhos e/ou demais familiares. O assunto também ficou entre os mais comentados no Pará, onde quase 230 mil candidatos fizeram prova, distribuídos em 614 locais de aplicação. A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, que em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública monitorou o primeiro dia de provas, informou que os acessos foram tranquilos, bem como a escolta das provas, encerrada às 10h, com 100% de malotes entregues por quatro mil agentes de segurança.

CHINA

PORTO



Voltou entusiasmada ao Pará a comitiva formada por parlamentares e empresários que estiveram na China até a semana passada, com objetivo de conhecer a infraestrutura portuária que a empresa Sino-Lac Amazônia está construindo para fazer a ligação do sul da China ao Norte do Brasil, pelo porto de Vila do Conde, em Barcarena.



OBRAS



A comitiva, que ficou na China até sábado passado, encontrou em fase de finalização as obras do Centro Integrado de Logística da Zona Alfandegária da América Latina, em Zhuhai, província de Guangdong. Parlamentares e, principalmente, os empresários que trabalham com operações no porto de Vila do Conde e outros do chamado Arco Norte voltaram impressionados com as oportunidades oferecidas pelas dimensões da infraestrutura do complexo chinês.



CARNE



Um dos objetivos do projeto chinês, por meio da “Plataforma Integrada de Serviços Econômicos e Comercial”, de relações comerciais entre os dois países, é aumentar as importações do Pará, em especial da carne bovina, em direção à baía de Guangdong, e de lá distribuir a carne também para Hong Kong e Macau. A resposta da China é que o cronograma da obra fechou a conclusão de todo o complexo já para o mês de janeiro de 2024.

MUNICÍPIOS

INDICADORES



Os municípios do Pará passaram, recentemente, por um processo de alinhamento para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS da ONU, no projeto chamado “Monitor ODS Pará”, que levantou quase 100 indicadores de saúde, educação, infraestrutura, meio ambiente, dentre outros, apontando a situação atual da cidade e onde ela deve chegar para alcançar a meta estabelecida pela Agenda 2030. A missão foi conduzida pelo cientista político Márcio Ponte, diretor de estudos e pesquisas socioeconômicas e análise conjuntural da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa).



PLATAFORMA



De acordo com Márcio Ponte, o estudo foi elaborado com base no método construído pela ONU em conjunto com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), fundação pública vinculada ao Ministério do Planejamento e Orçamento, e é o mais moderno do país e o primeiro do mundo voltado para o bioma amazônico. Será disponibilizado pelo governo do Estado gratuitamente, em uma plataforma digital e interativa, com uma modelagem econométrica que pode ser replicada em todos os estados da da região amazônica. Lembrando que a COP visa, dentre outras questões, alcançar esses ODS definidos pela Organização das Nações Unidas.

Em Poucas Linhas

► O Congresso Nacional de Turismo, que a Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo (Abrajet) realiza em Belo Horizonte, neste mês, teve importante apoio financeiro do Ministério do Turismo, mais precisamente do ministro paraense Celso Sabino. Comandada pela jornalista paraense Tânia Monteiro, a Abrajet Pará pretende realizar o congresso em Belém, em 2024, reunindo jornalistas de todo o Brasil, também com apoio do ministro Sabino.



► Após ter seu projeto de lei da “Licença Menstrual” vetado, a deputada estadual Lívia Duarte (PSOL) apresentou na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) outra proposição de mesmo teor, mas no formato de “projeto indicativo” ao governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento e Administração (Seplad). O objetivo é garantir a “Licença Menstrual” de três dias por mês, sem o desconto de faltas, para as servidoras públicas do Estado do Pará que comprovem sofrer de graves males à saúde relacionados ao fluxo menstrual.



► A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) completou ontem 14 anos. As celebrações começam hoje e terminam no dia 10 deste mês. A programação especial será feita simultaneamente no campus principal, em Santarém, e nos demais campi, nos municípios de Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná, onde a universidade funciona para atender a demanda de profissionais qualificados para o desenvolvimento regional.



► A unidade básica de saúde do bairro do Telégrafo, em Belém, foi a escolhida para abrir, amanhã, a programação da campanha “Novembro Azul”. Na ação, das 9h às 11h, profissionais da Referência Técnica em Saúde do Homem da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) vão oferecer vacinação, aferição da pressão arterial e glicemia, consulta odontológica e testagem rápida de HIV, sífilis e hepatites virais B e C, além de exame de PSA, para sondagem de câncer da próstata, para homens a partir dos 45 anos.