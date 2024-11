R70: 'Nós estamos prontos para restabelecer relações com os EUA, mas a bola está com eles'

Mega-Sena

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas (03 - 09 - 14 - 20 - 28 - 52), ontem, e o

próximo prêmio será de R$ 200 milhões.

Luz para Todos

O governo federal quer reservar R$ 4,3 bilhões para o programa em 2025. Iniciativa leva energia elétrica a áreas rurais e isoladas.

Vladimir Putin, presidente da Rússia (J. Bosco / O Liberal)

"Nós estamos prontos para restabelecer relações com os EUA, mas a bola está com eles.”

Vladimir Putin, presidente da Rússia, durante um discurso em Sochi, ontem. Ele também parabenizou Donald Trump pela vitória nas eleições norte-americanas.

FIEPA

DECISÃO

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) validou a junta governativa empossada na Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), entendendo que não existem quaisquer irregularidades nas decisões do desembargador Walter Paro, do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. A diretoria destituída, comandada por Alex Carvalho, havia oferecido correição parcial perante o TRT. O recurso foi negado. A junta governativa é presidida pelo empresário Hélio Melo.

SEBRAE

DEMORA

O Conselho Deliberativo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) Pará vai precisar convocar eleição para sua presidência muito em breve. O antigo presidente do conselho, José Conrado Santos, foi destituído da função que ocupava na Fiepa, não tendo, assim, mais representatividade para permanecer no CDE. Aliás, representantes do setor industrial estranham a demora do Sebrae para fazer substituição dos dois representantes da federação no Conselho, uma vez que os anteriores foram afastados por ordem judicial e os substitutos já foram indicados pelo atual presidente da entidade, Hélio Melo.

VACINA

META

A prefeitura de Belém anunciou que a partir de amanhã a vacina contra a influenza (vírus da gripe) ficará disponível para toda a população da capital, a partir dos seis meses de idade. A meta é vacinar 90% de cada público-alvo da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, o que equivale a 508.791 pessoas. Como ocorreu nos últimos anos, a procura pela vacina está muito abaixo do esperado. Segundo números divulgados pela coordenação do Programa de Imunizações da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), até o momento foram aplicadas apenas 102.106 doses, ou seja, 22,85% da cobertura prevista. A vacinação segue até o dia 29 de novembro.

BEBIDA

APREENSÃO

Uma operação da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) em Tailândia, no nordeste paraense, resultou na apreensão de 34 mil garrafas de cachaça, 86 mil garrafas de Ice e 1,9 mil garrafas de conhaque. A carga foi avaliada em R$ 527 mil. A ação foi realizada pela Coordenação da Sefa em Carajás e pela Coordenação de Mercadorias em Trânsito. A empresa, do estado do Amazonas, estava com a inscrição estadual suspensa e não podia comercializar os produtos. Por conta disso, ela passou por monitoramento durante uma semana. A ação foi organizada junto à Secretaria de Fazenda do Amazonas.

DELEGADOS

GRATIFICAÇÃO

O governador Helder Barbalho sancionou a lei que dobra a gratificação para os delegados de Polícia Civil do Estado, passando para 20% do salário-base. O projeto que altera o benefício foi aprovado, por unanimidade, na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), no último dia 15. A proposta reajusta a gratificação de exercício da atividade de direção de polícia judiciária para os delegados da Polícia Civil, resultando num aumento de 10 pontos percentuais, dos atuais de 10% para 20%.

CIDADES

SEM ELEITOS

Em dois municípios do Pará, Cachoeira do Arari e Óbidos, o Tribunal Regional Eleitoral ainda não pode proclamar o resultado das eleições. Isso porque nos dois casos os candidatos que tiveram a maioria de votos estão sub judice, ou seja, os votos estão com o status de “anulados” até que os processos sejam julgados. Caso não haja uma decisão até 1º de janeiro, dia da posse dos eleitos, quem assume a gestão do município é a Câmara de Vereadores. Em Cachoeira do Arari, o candidato Jaime Barbosa (MDB) teve 9.533 votos, o equivalente a 61,28% do total. Em Óbidos, no Baixo Amazonas, o mais votado foi o candidato Jaime Silva (MDB), com 19.452 (60.95%).

URGÊNCIA

A situação inusitada ocorre porque pela lei candidatos com registro de candidatura sub judice podem participar de todos os atos da campanha eleitoral, inclusive utilizando o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão e tendo seu nome mantido na urna eletrônica. A validade dos votos, contudo, fica condicionada ao deferimento do seu registro por instância superior. A lei também prevê que “nas eleições majoritárias devem ser proclamados eleitos os candidatos que tiverem a maior votação válida, salvo se houver votos anulados, ainda em caráter sub judice”. O Tribunal Regional Eleitoral informou que os dois processos tramitam em regime de urgência.

Em Poucas Linhas

► O governador Helder Barbalho assina, hoje, a ordem de serviço para a construção da Usina da Paz de Altamira, sudoeste do Estado. O ato faz parte das comemorações pelos 1 13 anos de fundação do município. A nova usina terá área construída de aproximadamente dez mil metros quadrados e o projeto inclui espaços como teatro, oficina, piscina, complexo poliesportivo e academia ao ar livre. O Pará já tem nove usinas em funcionamento, sendo sete na Região Metropolitana de Belém e duas na região sudeste do Pará. Outros 28 complexos estão em construção.

► O presidente do Banco da Amazônia, Luiz Lessa, será um dos palestrantes no painel “A Amazônia que buscamos: como equilibrar sustentabilidade e inclusão social na maior floresta tropical do mundo”, na COP 29, que começa na segunda-feira (11), em Baku, no Azerbaijão. O painel está marcado para a quarta-feira (13), no Pavilhão Brasil, e a ideia é apresentar as ações do banco para desenvolvimento da Amazônia Legal e o compromisso da instituição com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

► O advogado empresarial Prieto Rodrigues, que preside a Comissão de Direito Empresarial e do Trabalho da OAB, subseção Marabá, foi convidado para representar o Pará na Feira Nacional do Transporte, que é realizada até hoje, em São Paulo. Rodrigues participa dos debates sobre as recentes alterações na lei dos motoristas e os impactos no setor de transporte e logística do País.

► A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) abriu a terceira fase do programa de capacitação profissional “Capacita COP 30”. Até o final do ano serão ofertadas mais de 2 mil vagas, distribuídas por 31 cursos nas áreas de turismo, lazer, hospitalidade e infraestrutura.