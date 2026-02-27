R70: 'Nós estamos com cinco estudos', diz ministro sobre decreto de hidrovias na Amazônia

O Pará está em evidência com a iminente entrega da 24ª Usina da Paz em Itaituba, ampliando serviços públicos na Região de Integração Tapajós. A Universidade Federal do Pará (UFPA) também recebe reconhecimento nacional, destacando sua atuação em prol da igualdade de gênero na ciência. No cenário da gestão pública, a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) inova com o lançamento de duas plataformas digitais.

A primeira unidade na Região de Integração Tapajós, a Usina da Paz de Itaituba, tem entrega prevista para esta sexta-feira (27). Ela promete democratizar o acesso a mais de 70 serviços gratuitos para mais de 123 mil habitantes, abrangendo áreas como saúde, cidadania, educação, esporte e cultura.

Localizada na avenida dos Ipês, bairro Jardim América, o complexo contará com atendimento médico, odontológico e psicológico, emissão de documentos, bibliotecas, salas de estudo e informática, teatro, piscina e complexo poliesportivo. Com esta inauguração, o estado do Pará alcançará o total de 24 Usinas da Paz.

UFPA Se Destaca em Prêmio Nacional de Ciência

A Universidade Federal do Pará (UFPA) será destaque na cerimônia do 2º Prêmio Mulheres e Ciência, do CNPq. A instituição conquistou o primeiro lugar na categoria Mérito Institucional, reconhecendo suas ações estratégicas na promoção da igualdade de gênero na ciência.

O prêmio, uma iniciativa do CNPq em parceria com MCTI, Ministério das Mulheres, British Council Brasil e Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, visa fortalecer o sistema nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) através da valorização das trajetórias femininas.

Seplad Lança Plataformas Digitais para Gestão Pública

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração do Pará (Seplad) lançou as plataformas digitais Doar.PA e Cartão Patrimônio Conecta.PA. Essas ferramentas visam modernizar a gestão pública e fortalecer o controle patrimonial no estado.

O Doar.PA funciona como uma vitrine digital, organizando e dando transparência ao processo de doação de bens e serviços por pessoas físicas e jurídicas ao Estado. Já o Cartão Patrimônio Conecta.PA centraliza sistemas, manuais e orientações da Diretoria de Gestão do Patrimônio, otimizando recursos e padronizando fluxos entre os órgãos estaduais.

Operação de Limpeza e Economia Circular no Carnaval de Belém

A Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) realizará uma operação de limpeza e economia circular durante os desfiles de carnaval na Aldeia Cabana, entre hoje (27) e 7 de março. A ação contará com 55 profissionais, incluindo catadores e educadores ambientais.

Serão instalados 30 contêineres, dez bigbags e caixas para resíduos pesados ao longo da avenida Pedro Miranda. Materiais como plumas e pedrarias serão triados por cooperativas e devolvidos às escolas de samba para reutilização, gerando renda e reduzindo custos das agremiações. A operação terá apoio logístico para limpeza imediata das vias.

Resgate de Animais Após Tragédia em Minas Gerais

Em Minas Gerais, Paquito, um cachorro de pelagem branca e preta, foi resgatado em uma área de alto risco dois dias após as chuvas torrenciais que causaram mais de 50 mortes na Zona da Mata. Muitos animais foram deixados para trás durante as evacuações.

A veterinária Marina Souza, voluntária do Grupo de Resposta a Animais em Desastres (GRAD Brasil), explica que a equipe resgata os animais dos escombros para avaliação e posterior reunião com os donos. A tragédia, que começou na noite de segunda-feira (23), devastou Juiz de Fora e Ubá, deixando pelo menos 58 mortos e 14 desaparecidos.

Breves Notícias: Saúde, Educação e Novas Escolas no Pará

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) promove hoje, das 8h às 17h, uma ação de doação de sangue em parceria com a Fundação Hemopa. A iniciativa, na avenida Governador José Malcher, integra as campanhas Fevereiro Roxo e Laranja, focadas em doenças crônicas e doação de sangue e medula óssea.

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) abriu edital de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para 40 vagas no Curso Técnico em Mecânica de Aeronaves, em Belém. As inscrições vão até 6 de março pelo site da secretaria, e a formação será executada pela Escola Paraense de Aviação Civil (Epac).

O Ministério da Educação anunciou a construção de 117 escolas indígenas no País, com investimento de R$ 785 milhões do Novo PAC. O Pará está na lista de 17 estados beneficiados, que também incluem Amazonas, Roraima e Amapá, os maiores receptores de unidades escolares.

No âmbito da economia, o Banco Central registrou prejuízo de R$ 119,97 bilhões em 2025, apesar de um lucro operacional de R$ 30,29 bilhões. Já na educação, dados do Censo Escolar 2025 revelam que o ensino fundamental atingiu 99,5% de frequência, com queda no atraso escolar.