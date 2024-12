R70: 'Nos ensinou o que significa viver uma vida com graça', diz Obama após morte de Jimmy Carter

Conquista

Estudo global identifica marcadores para os cinco estágios clínicos da doença de Parkinson. Pesquisadores vislumbram avanços.



Arboviroses

Doenças similares à dengue preocupam a Fiocruz. A febre oropouche, por exemplo, pode provocar malformações em fetos e matar.

Barack Obama (J.Bosco)

“Nos ensinou o que significa viver uma vida com graça, dignidade, justiça e serviço.”

BARACK OBAMA, ex-presidente dos Estados Unidos, sobre seu homólogo Jimmy Carter, falecido ontem, aos 100 anos.

ALTA

JUROS

A escalada dos juros no Brasil, promovida pelo Banco Central, deixará o crédito mais alto em 2025. A autarquia, por meio do Comitê de Política Monetária (Copom), elevou a Selic a 12,25% ao ano na última reunião, em dezembro. Esse indicador é a taxa básica de juros do mercado e é usado, principalmente, para conter a inflação - com juros mais altos, o consumo é menor e os preços caem. Porém, ele também norteia todas as taxas do mercado, de financiamentos a empréstimos. Com uma Selic mais alta, portanto, é esperado que os produtos fiquem mais caros.

FUTURO

E a escalada ainda não atingiu seu ápice: a estimativa do mercado é de que a taxa fique em 14,75% ao ano em 2025, também como uma forma de reduzir a inflação. Mesmo com o cenário turbulento, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) estima uma alta de 9% do crédito. O cenário econômico usado para as novas projeções leva em consideração um crescimento de 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB) no ano que vem, com os juros subindo mais do que os 14,25% já sinalizados pelo Banco Central, começando a cair até o fim de 2025.

SOM

SALINÓPOLIS

Está proibido, até 6 de janeiro, o uso de sons automotivos nas praias do município de Salinópolis, no Pará, de acordo com decisão judicial que abrange os dias de festas de Réveillon. A medida começou a valer na última sexta-feira (27) e restringe a entrada e permanência de torres sonoras, carretinhas e outros veículos com equipamentos sonoros de alta potência nas praias do Atalaia, do Farol Velho e da Ponta da Sofia. Os condutores também devem respeitar um raio de mil metros que antecede os acessos a esses locais. Em caso de descumprimento, haverá multa diária de R$ 20 mil, e os valores arrecadados serão destinados à recuperação ambiental da região.

CRITÉRIOS

EMENDAS

Os critérios e procedimentos para a operacionalização de emendas parlamentares, referentes aos recursos de bancada (RP7), de comissão (RP8) e às despesas discricionárias classificadas com identificador de Resultado Primário 2 (RP2), foram publicados no último sábado (28) pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, por meio de portaria no Diário Oficial da União (DOU). Essa publicação ocorre em meio ao impasse entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a liberação dos recursos.

PORTARIA

De acordo com o texto, somente poderão ser destinados recursos das emendas de bancada a projetos e ações estruturantes para o estado que a bancada representa no Congresso Nacional, vedada a individualização de ações e de projetos para atender a demandas ou a indicações de cada membro da bancada. Já em relação às emendas de comissão, elas deverão identificar de forma precisa o objeto, sendo vedada a designação genérica de programação que possa contemplar ações orçamentárias distintas. E a pasta estabelece que a execução das emendas de comissão poderá priorizar indicações destinadas a entes em situação de emergência ou calamidade pública reconhecida pelo Executivo federal.

RP2

Sobre a operacionalização dos recursos discricionários, a celebração de novos instrumentos de repasse vai considerar o atendimento prioritário a municípios com baixos indicadores socioeconômicos, por meio da destinação de, no mínimo, 60% dos recursos empenhados para investimentos em municípios com indicadores socioeconômicos baixos, como o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) ou a classificação como município de baixa ou média renda, segundo a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), entre outros critérios.

MEGA

VIRADA

O prazo para quem quer apostar na sorte e tentar mudar de vida está acabando, porque a Caixa Econômica Federal só recebe jogos na Mega da Virada até esta terça-feira (31), às 18h, já que o sorteio está programado para ser realizado às 20h. Neste ano, o prêmio gira em torno dos R$ 600 milhões, sendo o maior valor da história do concurso. A aposta simples, com seis dezenas, que é a mais barata, custa R$ 5. Basta ir até um ponto de venda ou utilizar o aplicativo ou portal da Caixa Econômica.

Em Poucas Linhas

➤ Épocas que movimentam as estradas do Pará, como o Réveillon, requerem um efetivo maior de agentes de fiscalização, e por isso o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) reforçou seu quadro para este fim de ano. A Operação Lei Seca, que tem o objetivo de coibir os excessos e infrações relacionadas à associação de bebida alcoólica e direção, já está em funcionamento na cidade de Salinópolis, por exemplo, mais precisamente na PA-444, rodovia de acesso às principais praias da cidade, como Atalaia e Farol Velho.É considerado infração de trânsito quando o aparelho detecta entre 0.05 e 0.33 mg de álcool, com uma multa de R$ 2.934,70. A recusa ao teste também implica as mesmas penalidades. Pelo Código de Trânsito Brasileiro, quando o etilômetro acusa a partir de 0.34 mg de álcool, trata-se de um crime de trânsito, sendo conduzido para a delegacia.



➤ Falando em Detran e festas, agentes do órgão estarão, nesta segunda-feira (30), organizando o fluxo de veículos no entorno do estádio Mangueirão, que recebe o show da turnê “Eu ofereço Flores”, do cantor Roberto Carlos. O acesso de veículos ao público será exclusivo pelos portões que dão no estacionamento da avenida Transmangueirão e Augusto Montenegro. A saída será pelos mesmos locais.



➤ Uma portaria da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) definiu o novo valor da Unidade Padrão Fiscal do Pará (UPF-PA), indexador que corrige as taxas cobradas pelo Estado. Será de R$ 4,8013, valor que passa a vigorar a partir desta quarta-feira (1). O índice é reajustado anualmente pela inflação dos últimos 12 meses, por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



➤ A primeira unidade de Educação Quilombola de Belém, a escola Municipal Arlinda Gomes, será inaugurada nesta segunda-feira (30), às 9h, pela prefeitura de Belém. O espaço fica no território quilombola de Sucurijuquara, na ilha de Mosqueiro.