R70: 'Ninguém deve acreditar que se salva o mundo com decisões judiciais', diz Barroso

Busca da felicidade

Quase um em cada dois jovens acredita que IA vai facilitar a vida afetiva. Pesquisa ouviu 10 mil pessoas em seis países.

Lotes mais novos

Anvisa diz que liberou Ypê a partir da “apresentação de laudos laboratoriais satisfatórios feitos em laboratórios externos”.

TERRAS

MEDIAÇÃO

Técnicos da Comissão Nacional de Soluções Fundiárias do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) desembarcam hoje em Oriximiná (PA) para visita técnica com vistas à mediação fundiária da Terra Indígena Kaxuyana-Tunayana e do território da Comunidade Remanescente de Quilombo de Cachoeira-Porteira. As duas áreas são reconhecidas formalmente pelo poder público, mas 8% da área com título coletivo quilombola coincide com a terra indígena. A visita tem o objetivo de validar as coordenadas geográficas desse acordo e verificar de perto a gestão compartilhada que já é praticada pelas comunidades envolvidas.

PACÍFICO

A visita foi determinada pelo coordenador da Comissão Nacional de Soluções Fundiárias, conselheiro Fabio Francisco Esteves, após a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) solicitar a mediação para o conflito decorrente da sobreposição parcial entre os dois territórios. A visita técnica será conduzida pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias da Justiça Federal da 1ª Região, sob coordenação do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). Apesar da sobreposição, o histórico é de pacificidade e um acordo de limites firmado pelas comunidades em 2015, perante o Ministério Público Federal (MPF), que ainda aguarda execução pelos órgãos estatais.

AR

QUALIDADE

O Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, Automação e Eletrônica (Lasse) da Universidade Federal do Pará (UFPA), instalado no Parque de Ciência e Tecnologia Guamá, desenvolveu um equipamento de baixo custo capaz de monitorar a qualidade do ar por meio da medição de parâmetros como densidade de partículas, umidade, temperatura e pressão.

TECNOLOGIA

O equipamento também permite o envio de dados por Wi-Fi e foi testado durante várias semanas tanto no laboratório, quanto em áreas externas do parque. A tecnologia contribuirá para ampliar o monitoramento da qualidade do ar, especialmente em regiões remotas e áreas suscetíveis a queimadas, fortalecendo a aplicação da Política Nacional de Qualidade do Ar. O projeto foi coordenado pelos pesquisadores Leonardo Ramalho e Ilan Corrêa, em atendimento a um edital do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), com prestação de serviço firmada junto à Fundação Guamá, responsável pela gestão do parque.

ESTUDANTES

A iniciativa contou ainda com a participação de alunos de mestrado dos programas de Engenharia Elétrica e Ciência da Computação, além de estudantes de graduação em Engenharia da Computação da UFPA.

ACOLHIMENTO

DIAGNÓSTICO

A presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Belém, vereadora Vivi Reis (Psol), apresentará o relatório da visita que a Comissão fez ao Espaço Acolher, mantido pela prefeitura. Será durante sessão especial, proposta pela vereadora, para discutir políticas públicas para pessoas em situação de rua, com a presença de padre Júlio Lancellotti. Entre as conclusões do relatório estão a necessidade urgente da rede municipal de acolhimento e a ampliação da previsão orçamentária para a Política Municipal para a População em Situação de Rua.

HIV

PLANO

O Pará vai ganhar um plano estadual para orientar ações de prevenção, diagnóstico, tratamento e cuidado integral da Aids e o HIV. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) com o Ministério da Saúde e foi debatida durante a Oficina Estadual de Planejamento para Implementação das Diretrizes de Eliminação da Aids e da Transmissão do HIV, realizada em Belém.

DESAFIOS

As propostas apresentadas no encontro servirão de base para o documento que estabelecerá metas e estratégias de monitoramento para os próximos anos. Entre os principais desafios apontados estão a ampliação do acesso aos serviços de saúde em municípios mais distantes, a redução das desigualdades regionais e o combate ao preconceito, fortalecendo a rede de atenção e vigilância em HIV/Aids em todo o território paraense.

Em Poucas Linhas

► Termina no próximo dia 5 o prazo para que a Justiça Eleitoral disponibilize aos partidos a lista de devedores de multas eleitorais. Com esse dado são emitidas as certidões de quitação dos candidatos, sem as quais eles poderão ter as candidaturas impugnadas.

► O vereador Fábio Souza (PSB) foi convidado pela nova direção estadual do partido no Pará e aceitou o desafio de disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados nas próximas eleições.

► A Fundação Santa Casa promove hoje campanha de doação de sangue em Belém com temática inspirada na Copa do Mundo de Futebol. A ação será realizada das 8h às 17h no auditório do Centro de Ensino e Treinamento em Saúde (Cets).

► Seis cirurgias em pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) marcaram uma capacitação promovida pelo Hospital Barros Barreto em Belém. O treinamento abordou a técnica HoLEP, considerada referência no tratamento do aumento benigno da próstata. Realizado com laser e sem cortes abdominais, o procedimento reduz sangramentos e acelera a recuperação dos pacientes.

► O Psol reúne hoje, a partir de 18h, os fazedores de cultura do Pará para debater pautas prioritárias da classe artística. O encontro será na sede do partido, sob a coordenação da pré-candidata ao governo do Pará, Araceli Lemos.

► O Pará ocupa a 6ª posição no ranking nacional de Estados com maior preço do óleo diesel. O balanço da Agência Nacional do Petróleo (ANP) também aponta Belém entre as capitais brasileiras com preços acima da média nacional.

► A diretora de Conteúdo do grupo Liberal, Simone Amaro, representou o presidente, Ronaldo Maiorana, em evento realizado pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) para marcar o Dia Nacional da Imprensa. A sessão atendeu a requerimento do deputado Coronel Neil (PL).