R70: 'Nesse momento, o foco absoluto, total, é no resgate das pessoas'

Receita Federal

A 29 dias do prazo final para envio, apenas 47,27% dos contribuintes entregaram a declaração do imposto de renda.

Dinheiro antecipado

INSS dá início ao pagamento do décimo terceiro a aposentados e pensionistas que recebem acima de um salário mínimo.

Lula (J. Bosco / O Liberal)

"Nesse momento, o foco absoluto, total, é no resgate das pessoas.”

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente da República, sobre os lugares destruídos pelas chuvas no Rio Grande do Sul.

LIXO

SEM CONTRATO

Após 15 dias de funcionamento do novo consórcio de limpeza urbana de Belém, ainda não há contrato firmado entre a Ciclus Amazônia e a empresa responsável pelo aterro sanitário de Marituba. Com o início dos serviços do consórcio no dia 15 de abril, a prefeitura de Belém deixou claro que a relação comercial agora se dá entre as duas empresas. Mesmo sem segurança jurídica na relação com a Ciclus, o tratamento correto de resíduos da Guamá segue por força de decisões judiciais, que a obrigam a funcionar com preços que, segundo a gestão da empresa, não cobrem seus custos de operação.

BOLSONARO

DIFICULDADE

O Partido Liberal (PL) está com dificuldades para encontrar, em Belém, local para evento com participação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A primeira opção havia sido a Assembleia Paraense. Ontem, contudo, a direção do clube anunciou a rescisão do contrato de aluguel. Em nota, a AP alegou que o cancelamento ocorreu por se tratar de um “evento de massa, com uma quantidade esperada de pessoas muito maior do que a estimada nas tratativas para a assinatura do contrato”. Segundo o clube, esse fato colocaria em risco a segurança dos associados e do patrimônio.

PROGRAMAÇÃO

O deputado estadual Rogério Barra (PL) informou que o partido tentou espaço no Hangar, mas este também teria sido negado para a realização do evento. Bolsonaro desembarca no Pará no próximo dia 7. Vem acompanhado da ex-primeira-dama, Michelle. A programação no Estado inclui atos em Belém, Parauapebas e Marabá, sudeste do Estado.

ESCOLAS

ACORDO

Professores da rede privada de ensino e donos de escolas chegaram a um consenso em relação à reposição de perdas salariais do ano passado.

REAJUSTE

O acordo, intermediado pelo Ministério Público, prevê reajuste de 4%, retroativo a 1º de março, e recesso de final de ano entre 24 de dezembro de 2024 e 3 de janeiro de 2025, além de outras cláusulas sociais. Para este ano, os professores anunciaram que vão lutar por ganho real, uma vez que escolas vêm reajustando as mensalidades em mais que o dobro da inflação, chegando, em alguns casos, a aumento de 12%.

INDÍGENAS

APOIO

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) solicitou e o governo federal autorizou o envio da Força Nacional de Segurança Pública à Terra Indígena (TI) Ituna-Itatá, no município de Senador José Porfírio. Os agentes atuarão por mais 90 dias na região, em apoio à Funai e em articulação com os órgãos de segurança pública do Pará.

BOIS

No ano passado, uma força-tarefa com a participação de órgãos ambientais e de segurança pública, federais e estaduais, retirou mais de 1,7 mil cabeças de gado de pecuária ilegal dos 142 mil hectares da reserva. A operação Eraha Tapiro foi realizada em cumprimento a uma decisão da Justiça Federal de 2022, que obriga a Funai a proteger o território onde há registro dos indígenas isolados do Igarapé Ipiaçava.

TEA

FESTIVAL

Será realizado neste sábado e domingo, no Hangar, o primeiro Festival da Inclusão, evento dedicado a promover e destacar as habilidades, talentos e serviços voltados às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras deficiências. Haverá atividades em campos como música, dança, artes visuais e empreendedorismo inclusivo e garantia de direitos. Além de ações para inclusão, o festival quer também gerar renda, estimular a economia criativa e fortalecer a inclusão social.

SHOWS

O evento deve reunir mais de 50 empreendedores que apresentarão serviços, produtos artesanais, como materiais e brinquedos educativos sensoriais. O festival terá também pocket shows de TEAlentos. Concebida e organizada pela Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo da Secretaria de Estado de Saúde Pública, a programação tem apoio da Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo, Fundação Cultural do Pará, Equatorial, Arcon, Sebrae, Delegacia da Pessoa com Deficiência e Companhia de Saneamento.

EM POUCAS LINHAS



► O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga hoje o “Censo Demográfico 2022 Quilombolas e Indígenas”, por sexo e idade, segundo recortes territoriais específicos.

► O circuito Uma Noite no Museu terá nova edição hoje. Das 18h às 22h estarão abertos para visitação os museus de Arte Sacra (MAS), do Estado (MEP), da Imagem e do Som (MIS), do Círio e do Forte, além da Casa das 11 Janelas, do Palacete Faciola e do Parque Cemitério da Soledade, todos com entrada gratuita. Esta é a segunda edição do ano. A primeira, em março, levou mais de 10 mil pessoas aos espaços.

► Seis empresas apresentaram propostas para elaboração de projetos, técnico, básico e executivo, de engenharia, arquitetura e urbanismo do Distrito Industrial de Breves, no Marajó. A expectativa é de que o processo seja finalizado em até 12 meses.

► Rachel Maia, presidente do Conselho de Administração do Pacto Global da ONU no Brasil, estará em Belém no dia 24 de maio para participar do Congresso Técnico da XVI Feira da Indústria do Pará. Ela fará a palestra “ESG e o papel fundamental das organizações para o desenvolvimento sustentável”.

► A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) está oferecendo descontos e parcelamentos no pagamento de multas por infrações ambientais. O mutirão de conciliação será realizado até hoje, em Belém. No primeiro ano os acordos somaram R$ 3,7 milhões e, neste ano, já foram negociados R$ 318 mil em multas.

► O governo do Estado entregou nesta quinta-feira, dia 2, as praças Madre Ovidia Dias e da Igreja Matriz, em comemoração pelos 146 anos de Ponta de Pedras, celebrado no último dia 30 de abril. As praças foram totalmente reconstruídas, com novos espaços voltados ao lazer, atividade física e interação social.