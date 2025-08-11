R70: 'Nenhuma foto eu vou poder botar com você', posta Flávio Bolsonaro no Dia dos Pais

‘Adultização’

Após vídeo sobre ‘adultização’ viralizar, Hugo Motta diz que a Câmara vai pautar projetos sobre crianças em redes sociais.

Abuso infantil

Vídeo feito pelo youtuber Felca já tem mais de 25 milhões de visualizações e abre debate sobre abusos contra crianças na internet.

QUINTO

RIVALIDADE

A eleição para a vaga da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Pará na vaga do Quinto Constitucional para o Tribunal de Justiça do Pará chega, nesta segunda-feira (11), ao seu momento decisivo. Apesar de quatro processos administrativos internos pedindo cassação de candidaturas, um pedido judicial para impedir a eleição de hoje foi negado na Justiça. Mas o pleito segue marcado pela forte rivalidade, por exemplo, entre os candidatos João Paulo Lédo, ex-Defensor Público-Geral do Estado, e Jarbas Vasconcelos, ex-presidente da OAB Pará e ex-secretário estadual, com trocas de declarações que ao longo das últimas semanas intensificaram o clima da disputa.

EXPECTATIVA

Ainda nesta segunda-feira, os advogados adimplentes com a OAB votam para reduzir a lista de 12 nomes para 6 candidatos, na chamada lista sêxtupla. O resultado das urnas será conhecido ainda no fim desta segunda, definindo quem ou até se os dois seguem para a próxima etapa, quando o Tribunal de Justiça escolherá a lista tríplice a ser enviada ao governador do Pará, Helder Barbalho, responsável pela nomeação do novo desembargador ou desembargadora.

BASE

FLAGRANTE

Em seis meses de funcionamento, a Base Fluvial Integrada Candiru, em Óbidos, no oeste do Pará, registrou na madrugada deste domingo (10) a maior apreensão de drogas desde sua instalação: 375 quilos de maconha e cocaína encontrados em uma embarcação clandestina que navegava pelo estreito de Óbidos. Cinco homens — dois brasileiros e três peruanos — foram presos em flagrante, e também foram apreendidos uma lancha de sete metros, dois motores e 32 munições. A ação foi realizada por equipes do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (Gflu) e da Polícia Militar, que interceptaram a embarcação após tentativa de fuga dos suspeitos.

ESTRATÉGICA

Com essa apreensão, o balanço das operações da Base Candiru já soma 588,5 quilos de drogas retiradas de circulação, além de mais de 400 abordagens a embarcações, 18 prisões em flagrante, além de apreensões de armas, celulares e até de pescado irregular, além da recuperação de sete veículos. Após a apreensão, o secretário de segurança do Pará, Ualame Machado, afirmou que a base, instalada estrategicamente em uma das principais rotas do tráfico na Amazônia, tem cumprido seu papel de reforçar a fiscalização e inibir a criminalidade nos rios paraenses.

PATINETES

RESISTÊNCIA

Em menos de uma semana de operação, os novos patinetes elétricos públicos de Belém já revelaram que a capital paraense é, acima de tudo, um teste de resistência – para qualquer projeto de mobilidade. Lançados no dia 4 de agosto como alternativa sustentável e ágil para enfrentar o trânsito, os equipamentos já protagonizaram nas redes sociais cenas dignas de um manual de “como não usar”: transporte de duas ou três pessoas no mesmo veículo, patinetes abandonados às margens de canais, carregando botijões de gás de 13 kg pelas ruas e até sendo colocados à venda em ferro-velho.

EDUCAÇÃO

A iniciativa, pioneira entre as capitais da região Norte e fruto de parceria entre a Prefeitura e a JET Brasil, previa 600 unidades, parte delas destinadas ao uso de agentes públicos. Mas, no curto espaço entre a empolgação inicial e a realidade das ruas, ficou claro que nem sempre tecnologia e infraestrutura caminham na mesma velocidade da consciência coletiva. Sem fiscalização efetiva e sem educação para o uso correto, qualquer novidade corre o risco de virar alvo de improvisos perigosos e vandalismo. No fim, o projeto dos patinetes pode até ter chegado para modernizar a mobilidade, mas encontrou em Belém um terreno conhecido: a ausência de regras claras e – principalmente – de respeito ao bem comum.

CONSCIÊNCIA

COP

Em entrevista, ontem, a um portal da imprensa nacional, a cantora paraense Fafá de Belém diz que é preciso haver uma “consciência coletiva” sobre os preços de hospedagem cobrados na capital paraense para a COP 30. Segundo a artista, que é embaixadora da Amazônia pelo Ipham e pelo Unicef, o povo do Pará sabe receber como ninguém, gosta de fazer arte e de “se mostrar”, mas é preciso bom senso e acredita que ele virá da percepção das pessoas de que o evento é bom para os paraenses e para a Amazônia.

EM POUCAS LINHAS

► O ministro do Turismo, Celso Sabino, marcou presença na abertura da 58ª Feira Agropecuária de Paragominas (Agropec), realizada no último sábado, no município da região nordeste do Estado, e participou ontem da tradicional cavalgada da cidade, que reuniu cerca de dois mil cavaleiros e amazonas. Considerado o maior evento agropecuário da região Norte, a feira recebeu pelo segundo ano consecutivo o apoio financeiro do Ministério do Turismo. O evento de abertura foi animado por show do cantor jovem Felipe Coimbra, famoso nas plataformas digitais, que atraiu para a cidade centenas de visitantes no fortalecimento do turismo rural. Já em Gurupá, o ministro garantiu à prefeita Iracilda Alho, em sua última viagem a Brasília, que este ano a cidade terá o melhor aniversário da sua história, em novembro, com atrações locais e nacionais.

► Começou a funcionar neste domingo (10), Dia dos Pais, o novo sistema de transporte público do município de Santa Bárbara do Pará, com bilhete único e serviço integrado ao sistema de Belém. A iniciativa anunciada pelo governo estadual, em parceria das prefeituras de Belém e Santa Bárbara, amplia a frota e rotas, facilitando o deslocamento da população e dando mais um passo de mobilidade na Região Metropolitana de Belém rumo à COP 30.

► A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará abriu processo seletivo para ingresso no Programa de Pós-Graduação, Gestão e Saúde na Amazônia, no nível de Mestrado Profissional. São 12 vagas e podem se inscrever profissionais de todas as áreas de formação do ensino superior que comprovadamente possuam vínculo empregatício na área da saúde. O edital completo está disponível em seu endereço eletrônico na internet.

► O mestre Damasceno — cantor, poeta marajoara e trovador — vive um momento delicado de saúde. Aos 70 anos, descobriu um câncer em estágio avançado e está na UTI do Hospital Ophir Loyola.