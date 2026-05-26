R70: 'Nenhum algoritmo pode fazer com que a guerra seja moralmente aceitável', diz Papa Leão

Reta final

A três dias do prazo, 11,5 milhões não enviaram a declaração do IR; 74% dos contribuintes já entregaram documentação.

Loteria

Quina acumula e prêmio vai hoje a R$ 8 milhões. Nenhuma aposta acertou os 5 números sorteados ontem.

INDÚSTRIA

CRESCIMENTO

O setor industrial do Pará registrou crescimento acumulado de 65,8% entre 2018 e 2025, segundo dados da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa). O desempenho, segundo o órgão, foi impulsionado, principalmente, pelas atividades da indústria extrativa, transformação e construção civil. No período, o valor gerado pela indústria estadual passou de R$ 45,5 bilhões para R$ 72,6 bilhões, com destaque para o ano de 2021, quando o setor alcançou R$ 111,3 bilhões devido à valorização internacional do minério de ferro e à alta do dólar.

DEFESA CIVIL

DÉFICIT

Entre 2013 e 2025, os recursos transferidos pela União para ações de proteção e defesa civil nos municípios brasileiros corresponderam a apenas 1,2% dos R$ 785,4 bilhões dos danos causados por desastres em todo o País. Os dados foram divulgados ontem pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e revelaram enorme diferença entre os prejuízos em áreas como infraestrutura, habitação e acesso a serviços de saúde e o valor recebido pelas gestões municipais.

CAUSAS

Nos últimos 13 anos, segundo a CNM, 5.297 municípios foram afetados por desastres, o equivalente a 95,1% do total. Mais de 493,8 milhões de pessoas foram atingidas e 3.221 morreram nas 74.745 ocorrências registradas. Com 30 mil registros, as secas e estiagem são os eventos mais recorrentes seguidos pelo excesso de chuvas, que respondeu por 22,8 mil.

DESABRIGADOS

Com isso, os chamados danos habitacionais somaram R$ 45,3 bilhões entre 2013 e 2025. Nesse período, quase 3 milhões de residências foram danificadas ou destruídas, sendo 2022 o ano mais crítico, com mais de 378,2 mil unidades atingidas. Nos últimos 13 anos, 6,4 milhões de pessoas foram obrigadas a deixar suas residências, sendo 1,09 milhão de desabrigadas e 5,3 milhões desalojadas.

ADOÇÃO

APP

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) lançou, ontem, Dia Nacional da Adoção, o aplicativo A.Dot SNA. A busca ativa do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA), que reúne informações sobre crianças e adolescentes com mais dificuldades de conseguir uma família, especialmente os mais velhos, os adolescentes, os grupos de irmãos e meninos e meninas com deficiência ou necessidades específicas de saúde.

APERFEIÇOADA

O A.Dot foi originalmente desenvolvido em 2018 pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) e pelo Instituto A.Dot. Com apoio do Programa Justiça 4.0, a ferramenta foi repensada e aprimorada para incluir crianças e adolescentes de todo o país e ampliar as possibilidades de adoção.

MPPA

SANEAMENTO

Com mais de 500 inscritos confirmados, o II Congresso Ambiental do MPPA, deve transformar Belém em centro de debates sobre infraestrutura urbana e sustentabilidade na Amazônia. O encontro abordará temas como drenagem urbana, esgotamento sanitário, abastecimento de água, economia circular e mercado de carbono. O evento, promovido pela AMPEP, deve reunir representantes do Ministério das Cidades, do Banco Mundial, da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) e do Ministério Público. A programação prevê ainda a assinatura do “Pacto Amazônia Limpa”, voltado ao combate aos lixões.

GASTRONOMIA

BOLSAS

Estão abertas até o dia 1º de junho as inscrições para o programa de bolsas gratuitas em cursos de gastronomia oferecidos pelo projeto Tekoá – Centro de Gastronomia Social, em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Pará (Semas). As formações são realizadas no Parque de Bioeconomia, no Porto Futuro II, em Belém, e incluem cursos livres e profissionalizantes voltados à valorização da culinária amazônica, qualificação profissional e fortalecimento da bioeconomia regional.

VULNERÁVEIS

O programa é direcionado principalmente a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Nos cursos profissionalizantes, o público prioritário inclui jovens de 18 a 29 anos, especialmente mulheres, pessoas pretas e integrantes de comunidades tradicionais.

Em Poucas Linhas

► O Arraial de Todos os Santos 2026 irá de 30 de maio a 30 de junho, com programação gratuita nos espaços culturais administrados pela Fundação Cultural do Pará (FCP), em Belém. Já a programação do XXII Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas irá de 10 e 30 de junho, na Praça do Artista. No mesmo período, a Praça do Povo recebe apresentações de folguedos juninos, enquanto o Teatro Margarida Schivasappa sediará, de 12 a 28 de junho, apresentações de pássaros juninos e cordões de bichos.

► E o Curro Velho recebe, entre os dias 19 e 21 de junho, o Auto Junino, com brincadeiras, peças teatrais e apresentações musicais. Já no dia 24 de junho, a Casa da Linguagem promove o Arraial das Letrinhas.

► A Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA) promove na quinta-feira (28) a oitava edição do Casamento Comunitário, para oficializar a união civil de 46 casais heteroafetivos e um casal homoafetivo no Teatro Estação Gasômetro, em Belém. Promovida em parceria com o Cartório de Registro Civil 2º Ofício Guedes de Oliveira, a ação integra a programação do Maio Verde, mês dedicado à valorização da Defensoria.

► O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou ontem o pagamento da segunda parcela antecipada do 13º salário para aposentados, pensionistas e segurados da Previdência Social. Os depósitos seguem até o dia 8 de junho, conforme o número final do cartão do benefício. No Pará, os repasses do 13º antecipado devem alcançar aproximadamente R$ 1,62 bilhão (nas duas parcelas), contemplando cerca de 851 mil aposentados, pensionistas e beneficiários da Previdência Social.

► O preço do leite integral está se tornando o vilão do custo de vida em Belém. Apenas em abril registrou alta de 3,55%. O litro do produto chegou a R$ 7,87 em média e neste mês de maio já pode ser encontrado acima de R$ 9 em alguns supermercados e estabelecimentos comerciais da capital.