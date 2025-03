R70: '''Não vou pedir desculpas se não fiz nada de errado'. Feministas, cadê vocês?'', diz Michelle

Exame unificado

O MEC prevê para o segundo semestre a Prova Nacional Docente - que servirá para contratar professores nas redes públicas.



Lei Maria da Penha

Durante o Carnaval do Rio, o TJ-RJ registrou registrou mais de 1,1 mil processos: 40% foram medidas protetivas para mulheres.

Michelle Bolsonaro (J.Bosco)

"‘Não vou pedir desculpas se não fiz nada de errado’. Feministas, cadê vocês?”

MICHELLE BOLSONARO, ex-primeira-dama, ao repetir, em suas redes, nesta sexta (7), a declaração do ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, sobre a apuração de casos de assédio, pelos quais é denunciado.

BISPO

NOMEAÇÃO



Nomeado pelo Papa Francisco como arcebispo coadjutor de Belém do Pará, Dom Júlio Endi Akamine vem sendo apontado como possível sucessor de dom Alberto Taveira Corrêa no comando da Arquidiocese de Belém. Dom Taveira está prestes a completar 75 anos, idade em que os bispos se aposentam. A nomeação, segundo divulgou a Arquidiocese, atendeu a um pedido do próprio Taveira. Para assumir as suas funções na capital, Dom Júlio será transferido de Sorocaba, sua atual morada. Ele atualmente preside a regional Sul 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Dom Júlio Akamine tem 62 anos e nasceu em Garça, interior de São Paulo.

CRÉDITO

ROBÔ



O Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC) da Confederação Nacional da Indústria lançou um assistente de Inteligência Artificial para orientar micro, pequenas e médias empresas sobre linhas de crédito. Segundo a CNI, o robô facilita o acesso a financiamentos e permite solicitar atendimento personalizado junto às federações da indústria. O Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC) foi criado em 2015 para facilitar o atendimento às micro, pequenas e médias empresas. O núcleo não é uma instituição financeira, ou seja, não oferece crédito direto. A ideia é ajudar os empreendedores a encontrarem as linhas de financiamento que podem contribuir para o aumento da competitividade do negócio.

MULHER

SEGURANÇA

Durante a inauguração do Hospital da Mulher, neste sábado, 8, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), entrega também o primeiro totem totalmente dedicado ao atendimento à mulher. O equipamento será instalado em uma sala, dentro da unidade, com a finalidade de oferecer um autoatendimento às mulheres vítimas de violência. O investimento total soma R$ 2 milhões.

DENÚNCIAS



Esse é o primeiro dos 15 totens, que serão instalados em locais estratégicos, a exemplo das Usinas da Paz já entregues pelo Estado. O totem possibilitará às mulheres que estejam em situação de violência acesso à Delegacia Virtual de Atendimento à Mulher, para o registro de ocorrências, assim como a uma Central de Atendimento, onde a vítima poderá receber orientações quanto a solicitação de medidas protetivas, locais de atendimento e encaminhamento às Delegacias Especializadas.

MULHERES

RETRATO



Sete em cada dez mulheres (71%) abriram mão da saúde física ou de hobbies em prol do trabalho - e metade (52%) negligenciou a saúde mental pelo mesmo motivo. Os dados são da pesquisa da Todas Group e da Nexus, divulgados ontem, pelo Dia Internacional da Mulher, retratam também as dificuldades enfrentadas no mercado de trabalho. O percentual das entrevistadas que relataram já terem sofrido assédio moral ou sexual chegou a 47%. Para 39%, o ambiente de trabalho é ruim.



DESEJOS



Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal é a prioridade para quase metade (46%) das entrevistadas, seguido por saúde mental e bem-estar (40%) e estabilidade financeira e segurança no trabalho (39%). Para as mães, carga mental excessiva (50%) e pressão para provar que são tão dedicadas quanto colegas sem filhos (26%) são os principais obstáculos no ambiente de trabalho. Caso a empresa fosse implementar uma única mudança concreta para mulheres, cerca de 20% das entrevistadas optariam por programas de aceleração de carreira, e 18% escolheriam flexibilização da jornada de trabalho.

JUSTIÇA

ACESSO



O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8), o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE Pará) e o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) assinaram acordo de cooperação para abrir novas Casas de Justiça e Cidadania no Pará. A ideia é facilitar o acesso aos órgãos de Justiça por moradores de áreas distantes. Na cerimônia, o desembargador federal e coordenador do Sistema de Conciliação da 1ª Região, Carlos Pires Brandão, lembrou o recém-instalado o Posto Avançado da Justiça Federal em Breves, na ilha do Marajó. “A ideia agora é que essa Casa da Justiça abrigue não apenas uma única Justiça, federal, estadual, do trabalho ou eleitoral, mas todas”, comentou.

EM POUCAS LINHAS

➤ Fiscais da Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) do Araguaia, localizada em Conceição do Araguaia, apreenderam na quinta-feira (6) uma retroescavadeira, no valor de R$ 890 mil. O condutor da retroescavadeira apresentou documentos fiscais com origem em São Paulo (SP) e destino em Canaã dos Carajás, sem fazer o devido recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS (Difal), que deve ser quando a compra é por não contribuinte.



➤ A Comissão de Planos de Manejo (Coplam) do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio) realizou atividade de reconhecimento de campo na Área de Proteção Ambiental (APA) da Ilha do Combu, localizada na região insular de Belém. A equipe foi em busca de subsídios para a produção do Guia do Participante, documento essencial para o desenvolvimento da elaboração do Plano de Gestão da Unidade de Conservação (UC).

➤ Encerra na segunda-feira, 10, o prazo para as inscrições ao Edital de Chamamento Público de Fomento à Criação de Projetos Culturais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). O incentivo financeiro contempla 474 projetos. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio do site Mapa Cultural do Pará.

➤ O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio) participou das comemorações pelo aniversário do Projeto de Assentamento 1º de Março, em São João do Araguaia, que celebrou 28 anos, com a distribuição de 700 mudas de diversas espécies, com destaque para o açaí e o cacau.

➤ O fim de semana será de chuva mais maré alta na capital. Neste sábado, o ponto máximo da maré será atingido às 18h 06. No domingo, a máxima será às 19h45. Nos dois casos, a previsão é de 2,7 metros. Na quinta-feira, 13 de março, a máxima deve chegar a 3,2 metros.