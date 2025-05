R70: 'Não vejo possibilidade neste momento de ter busca de pacificação', diz André Mendonça

Escândalo repercute

Fraudes no INSS superam discussão sobre taxação do Pix em grupos de mensagens, revela pesquisa da Quaest.

R$ 23 bi para IA

O governo federal anunciou ontem a criação de um grupo de trabalho responsável por gerir o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial.

HIDROVIA

RECURSO

O Ministério Público Federal (MPF) anunciou que recorreu da decisão judicial que negou pedido para impedir o licenciamento das obras na hidrovia do rio Tapajós. Segundo o órgão, “a decisão desconsiderou as graves violações aos direitos socioambientais perpetradas pelo estado do Pará e pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), bem como ignorou os riscos irreversíveis que podem advir da continuidade da dragagem no rio Tapajós sem as devidas salvaguardas ambientais e sociais”.

BURACOS

AÇÃO

Governo do Pará e prefeitura de Belém deram início, ontem, à etapa da operação “Tapa-Buraco” na avenida Augusto Montenegro. Os serviços ocorrerão das 22h às 6h. A iniciativa é comandada pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), em conjunto com a Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), e contempla os dois sentidos da rodovia. Os trabalhos começam na rua 8 de Maio, em Icoaraci, seguindo até o Entroncamento, no bairro do Castanheira, e retornando pelo mesmo trajeto. Lançada em janeiro, a operação “Tapa-Buraco” já passou pelos bairros do Coqueiro, Pedreira, Terra Firme, Umarizal, Cidade Velha, Campina, Marco e Sacramenta, além dos distritos de Icoaraci e Outeiro.

TRABALHADORES

MONITORADOS

A Justiça do Trabalho determinou que um grupo supermercadista do Pará suspenda, “independentemente da finalidade, qualquer sistema de vigilância que viole a intimidade ou a privacidade dos funcionários, em locais como banheiros, copas, refeitórios, entre outros”. A decisão foi tomada em ação do Ministério Público do Trabalho após inquérito civil para investigar o monitoramento dos funcionários com o uso de câmeras em áreas como banheiros, vestiários e nos locais destinados à alimentação e descanso.

CONFERÊNCIA

LGBTQIA+

A Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh) abriu, ontem, as inscrições para a 4ª Conferência Estadual dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+. O evento é um importante espaço de escuta, debate e construção de políticas públicas efetivas à comunidade. Os interessados em participar podem conferir a programação completa e se inscrever gratuitamente até 23 de maio, por meio do link www.even3.com.br. Este ano, a Conferência será realizada nos dias 27 e 28 de junho, no auditório David Mufarrej, da Universidade da Amazônia (Unama).

PAUTA

Realizado como etapa preparatória para a 4ª Conferência Nacional, esse encontro deve reunir representantes do poder público, da sociedade civil e da população LGBTQIA+. Na pauta, os avanços, desafios e as proposições de soluções concretas para que as especificidades desta comunidade, no Pará, estejam refletidas nas diretrizes que vão nortear a Política Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+.

COMÉRCIO

AMEAÇA

Donos de estabelecimentos comerciais de áreas centrais de Belém têm recebido telefonemas de pessoas anunciando fazer parte de facções criminosas e cobrando depósitos bancários sob pena de incendiarem os locais. Na dúvida e com medo, muita gente acaba pagando o tal pedágio para ser deixado em paz. E até em áreas nobres da cidade, como a avenida Brás de Aguiar, homem que se apresenta como ex-policial exige pagamento para garantir a “segurança” do local. Também com medo e temendo o pior, tem sido grande o número de empreendedores que evitam denunciar o crime e optam por fazer o pagamento.

GRIPE

ALERTA

O Ministério da Saúde liberou R$ 100 milhões para reforçar o atendimento a crianças hospitalizadas na rede pública de saúde com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). De acordo com o Boletim InfoGripe, divulgado em abril, tem havido aumento expressivo de casos entre crianças de até dois anos, especialmente nas regiões Centro-Sul, Norte e Nordeste. A propagação do rinovírus também tem contribuído para o aumento de SRAG entre crianças e adolescentes de 2 a 14 anos e Belém estaria entre as capitais com alta no número de registros, ao lado de Aracaju, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Florianópolis, Goiânia, Macapá, Manaus, Natal, Porto Alegre, Porto Velho, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória.

EM POUCAS LINHAS

► O Procon Pará está com novo e-mail para recebimento de reclamações sobre relações de consumo. Agora é possível formalizar a reclamação pelo e-mail reclamaprocon@procon.pa.gov.br.

► O Espaço São José Liberto será palco, no próximo domingo, das 10h às 15h, de mais uma edição da Feira Amazônia Criativa, que reúne empreendedoras da moda circular, estilistas e artesãos paraenses, fortalecendo a economia criativa e as práticas sustentáveis do setor. O evento, promovido pela Casa Circular, com correalização da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), responsável pela gestão do espaço, deve reunir 30 empreendedores.

► A Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará participou, em Parauapebas, da entrega de 482 títulos de propriedade com averbação de edificações aos moradores do Loteamento Vale do Sol. A cerimônia fez parte das comemorações pelo 37º aniversário do município.

► A prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, alcançou a marca de 53 feiras e mercados oficiais, de Belém e distritos, visitados. O secretário de Desenvolvimento Econômico, André Cunha, informa que a meta é concluir o cronograma de 55 feiras e mercados oficiais visitados ainda nesta semana. Depois será feito um relatório com as necessidades de reformas e melhorias em cada um dos espaços, que será entregue ao prefeito Igor Normando.

► A programação da Semana Nacional de Museus no Planetário do Pará será realizada de 14 a 17 de maio. As atividades vão começar às 9h30 de amanhã, com mesa de abertura, seguida pelo lançamento do VIII Concurso Ciência e Arte – Modalidade Astrofotografia, e com a realização de sessão de cúpula às 11h. A partir de sábado (17) até 28 de junho, o público também poderá conferir, no Centro de Ciências e Planetário do Pará, a exposição “Semeando a vida: como ocorre a dispersão de sementes na Amazônia”, uma realização conjunta com o Museu Paraense Emílio Goeldi.