R70: 'Não vamos permitir em hipótese nenhuma', diz ministro da Defesa sobre Venezuela invadir Guiana

Compras até US$ 50

As compras de brasileiros em sites estrangeiros registraram queda de 16,12% nos dez primeiros meses deste ano.



Nova regra

Conselho Nacional de Justiça inclui no regimento norma para que pelo menos 50% das vagas sejam preenchidas por mulheres.

José Múcio (J. Bosco)

"Não vamos permitir em hipótese nenhuma.”

José Múcio, ministro da Defesa, descartou qualquer possibilidade de a Venezuela invadir a Guiana via território brasileiro. Ele ainda classificou como uma “insensatez” o desejo de Nicolás Maduro de anexar a região de Essequibo.

BISPO

ENIGMA



Começou a circular nas redes sociais uma petição para pressionar a igreja católica a manter em Soure o bispo aposentado dom Luiz Azcona. Divulgada no fim de semana, a notícia de que o religioso deveria deixar o arquipélago do Marajó gerou indignação e especulações sobre as razões que levaram à medida. Dom Azcona ganhou fama internacional pela luta contra a exploração sexual infantojuvenil na região e também pelas ações em defesa da população mais pobre. Na tarde de hoje, o novo bispo da prelazia, dom José Ionilton Lisboa de Oliveira, vai se reunir com os padres do Marajó para tratar do assunto.

GARIMPO

AVALIAÇÃO



Entre os moradores das regiões Norte e Centro-Oeste, 13% consideram que o combate ao garimpo legal nos últimos 12 meses melhorou muito, patamar acima dos 9% da média nacional. No extremo oposto, 11% nessas regiões acreditam que o enfrentamento a esse problema piorou muito no período, abaixo dos 14% da percepção nacional. Por outro lado, essas são as regiões mais descrentes em relação a uma melhora no combate ao desmatamento ilegal: 17% acreditam que vai piorar muito o enfrentamento ao problema nos próximos dois anos, acima da média nacional de 14%. Os dados estão na pesquisa inédita da Confederação Nacional da Indústria (CNI), divulgada ontem. Os dados foram levantados entre os dias 18 e 21 de novembro.

ASSOCIAÇÃO

PRÊMIO



A Associação do Ministério Público do Estado do Pará (Ampep) premiará os melhores trabalhos forenses e práticas exitosas dos promotores associados em 2023 com os prêmios “Procurador de Justiça Artemis Leite” (melhores na área cível), “Promotor de Justiça Fabrício Ramos Couto” (melhores na área criminal) e “Promotora de Justiça Symone Morhy de Siqueira Mendes Lauria” (melhores práticas exitosas).



CERIMÔNIA



A cerimônia será presidida pelo presidente da entidade, Alexandre Tourinho, dia 14, no Centro de Estudos e Aperfeiçoamentos Profissionais do Ministério Público do Estado do Pará.

FUNDO

PARCERIA



Cooperação técnica-financeira entre governo do Estado e iniciativa privada irá garantir a recuperação de áreas no Pará. O Fundo Vale é um dos primeiros parceiros a aderir à iniciativa.



MEMORANDO



Durante a Conferência do Clima da ONU, que acontece em Dubai, Emirados Árabes, e que se encerra hoje, o Fundo assinou memorando de entendimentos com o compromisso de apoio à recuperação de dez mil hectares de áreas degradadas, por meio da agricultura regenerativa, até 2030.

MÉDICOS

PARALISAÇÃO



Ginecologistas, obstetras, anestesiologistas e pediatras do Hospital Geral de Altamira anunciaram ontem paralisação dos atendimentos. O motivo alegado é a falta de pagamentos. De acordo com os profissionais, desde o início da gestão atual a categoria não tem data definida para receber e os atrasos salariais ultrapassam dois meses. Eles reclamam também de redução na equipe que faz o atendimento ambulatorial em várias especialidades.

MADEIRA

APREENSÃO



Agentes de fiscalização que trabalham na Base Integrada Fluvial “Antônio Lemos”, em Breves, no Marajó, apreenderam 827 metros cúbicos de madeira em tora, uma empurradora e duas balsas de transporte, no final de semana, no rio Vira Saia, durante a operação “Jaburu”, deflagrada para coibir atos ilícitos nas rotas fluviais alternativas que ligam o rio Amazonas ao estreito de Breves. Os agentes faziam as rondas de fiscalização nos rios que circundam a Base Fluvial quando avistaram a embarcação e as balsas, que haviam saído do município de Prainha, com destino a Santa Bárbara do Pará. Durante a inspeção foi constatada a divergência na quantidade de toras de madeira.



BALANÇO



Somente este ano já foram realizadas mais de dez ações, que resultaram na apreensão de entorpecentes, por exemplo. A operação “Jaburu” prossegue nos próximos dias, com o objetivo de interceptar todas as rotas do tráfego fluvial que ligam o rio Amazonas ao estreito de Breves.

Em Poucas Linhas

► Será lançado amanhã, pelo Instituto Brasileiro de Direito Público e Privado (IBDPP), o livro “Direito Público e suas transversalidades”, uma coletânea de estudos e visões de diferentes perspectivas sobre políticas públicas. Um dos artigos é assinado pela primeira-dama e conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), Daniela Barbalho. Ela escreveu sobre o tema “Entre a Jurisprudência do TCU e a Legislação Subnacional: um estudo de caso”.



► Pela primeira vez na história do Theatro da Paz, o balé “O Quebra-Nozes” será apresentado com música ao vivo, executada pela Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz. A apresentação histórica será nos dias 13 e 14 de dezembro, às 20h. “O Quebra-Nozes” é um balé clássico que combina música, dança e narrativa para contar a história de Clara, uma jovem que embarca em uma jornada mágica durante a noite de Natal. A montagem paraense terá 100 dançarinos, selecionados por meio de audições. A bailarina Ana Unger é a diretora artística do espetáculo, que terá regência do maestro Miguel Campos.

► O senador Randolfe Rodrigues, líder do governo no Congresso Nacional, anunciou que o presidente Lula estará em Macapá na próxima segunda-feira (18). Na pauta, a assinatura da medida provisória que reduzirá o impacto do reajuste da tarifa de energia no Estado.



► A Fundação Cultural do Pará (FCP) realiza hoje a última entrega de livros do ano. A ação é resultado do edital Cessão de Obras de Autores Paraenses, que será realizado em Bujaru. Serão entregues 5,2 mil livros na Biblioteca Pública Municipal Veríssimo Paulo da Trindade.