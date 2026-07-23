Mais tradicional coluna do jornalismo paraense. Aborda temas do cotidiano com atenção especial à economia e aos bastidores da política do Pará e do Brasil. | Twitter: @reporter_70

R70: 'Não vamos ficar chorando', diz Lula sobre Tarifaço de 25%

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, afirmou ontem que seu governo buscará novos mercados diante da tarifa de 25% que os EUA impuseram a diversos produtos brasileiros. “A gente não vai sair da mesa de negociação”, acrescentou.

Futebol

O ex-jogador Roberto Carlos negocia, junto com Ronaldo Fenômeno, a compra da Inter de Limeira, clube do interior de SP.

Altas temperaturas

Roma transforma cinemas e bibliotecas com ar-condicionado em “refúgios climáticos” contra o calor.

PIB

CRESCIMENTO

A Região Norte registrou crescimento médio anual de 3,2% no Produto Interno Bruto (PIB) nas últimas duas décadas, de acordo com análise do Sistema de Contas Regionais do IBGE. O desempenho ficou atrás apenas do Centro-Oeste, que apresentou taxa média de 3,23% ao ano, e superou as regiões Nordeste (2,34%), Sudeste (1,91%) e Sul (1,88%), além de ficar acima da média nacional de 2,2%. O avanço da economia do Norte, segundo os especialistas, reflete a diversificação da produção de bens e serviços, com expansão de setores como pecuária, indústria e economia criativa, especialmente no Pará.

EVENTOS

Segundo o estudo Economia da Região Norte, do Núcleo de Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Economia, ligado à Fundação Getúlio Vargas (FGV Ibre), a região manteve, até o primeiro semestre de 2025, um ritmo de crescimento superior ao nacional, com perspectivas positivas para o restante do ano. O fortalecimento da agenda internacional, impulsionado por eventos como a COP 30, e a valorização de iniciativas ligadas à cultura, ao turismo, à sustentabilidade e ao empreendedorismo também figuram entre os fatores que reforçam o potencial de desenvolvimento econômico da região.

PESQUISA

INTERCÂMBIO

Pesquisadores do Instituto Tecnológico Vale Desenvolvimento Sustentável (ITV DS) foram contemplados no edital Jacob Palis Award, promovido pela Academia Brasileira de Ciências (ABC) e pela Fulbright, para o desenvolvimento de atividades de intercâmbio científico com a University of Arizona, dos Estados Unidos. A iniciativa prevê uma série de encontros voltados ao compartilhamento de metodologias, ao desenvolvimento de pesquisas em biodiversidade e geoquímica ambiental e à formação de pesquisadores.

INTERCÂMBIO

Como parte das atividades, pesquisadores da universidade norte-americana já estiveram em Belém (PA) e, em breve, uma equipe do ITV DS deverá realizar visita à instituição nos Estados Unidos. O projeto contribui para fortalecer a cooperação científica entre os grupos de pesquisa envolvidos.

LEITE

RESTRIÇÃO

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou, por unanimidade, o projeto que restringe a reconstituição de leite em pó importado para venda como leite fluido. O texto recebeu 45 votos favoráveis e segue para sanção do governador. Na Assembleia Legislativa do Pará, uma proposta sobre o mesmo tema permanece estagnada. O Projeto de Lei 807/2025, apresentado pelo deputado Rogério Barra (PL), foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação Final em 4 de dezembro de 2025. Mais de sete meses depois, continua sem relator designado e sem parecer.

MOROSIDADE

O projeto pretende proibir que indústrias e laticínios reconstruam leite em pó e derivados de origem importada para consumo alimentar. De acordo com a justificativa, a medida busca proteger a cadeia leiteira, evitar prejuízos aos produtores locais e fortalecer a indústria do leite no Pará.

ÁGUA

FATURA

A Águas do Pará informou que passará a emitir, a partir de 4 de agosto, um novo modelo de fatura de água e esgoto para atender às exigências da Reforma Tributária Nacional. A adequação é obrigatória para todas as concessionárias de saneamento do País. Segundo a concessionária, a mudança não representa aumento na conta. O consumidor continuará pagando exatamente o mesmo valor pelo mesmo volume consumido. Os tributos que passarão a aparecer discriminados na fatura já faziam parte da composição da tarifa, mas agora serão apresentados de forma mais transparente, conforme determina a legislação. A nova versão também trará informações tributárias detalhadas, com a discriminação dos valores referentes ao IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e à CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), tributos instituídos pela Reforma Tributária.

Em Poucas Linhas

► Responsável pela implantação do Programa de Gerenciamento do Sangue do Hospital de Clínicas, a hematologista Iê Bentes Fernandez lançou um livro que tem o objetivo de orientar médicos, gestores e outros profissionais de saúde sobre todas as etapas da assistência hospitalar que envolve transfusões sanguíneas.

► O Patient Blood Management (PBM) promove o uso racional do sangue, reduz transfusões desnecessárias e fortalece uma prática baseada em evidências, beneficiando pacientes e instituições de saúde.

► A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré estará em Igarapé-Miri amanhã (24) e depois (25). A visita integra o calendário de peregrinações promovidas pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN).

► As análises do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) apontam que o Pará lidera a geração do emprego formal na construção civil na Região Norte. Entre janeiro e maio de 2026 o estoque regional de vagas no setor ficou em 178.247, com crescimento de 2,85%. O Pará respondeu sozinho por 55,1% das contratações e por 55,2% do estoque formal da construção na Região Norte.

► Ficam abertas até 14 de agosto as inscrições ao Processo Seletivo de Estágio Não Obrigatório de Nível Médio da Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE/PA). Os interessados devem se inscrever por meio do site da instituição.

► O governo estadual autorizou mais uma abertura de crédito suplementar. Desta vez, serão R$ 32,86 milhões destinados às secretarias de Articulação da Cidadania (Seac), Cultura (Secult), Turismo (Setur) e Esporte e Lazer (Seel), além da Casa Civil, Fundação Paraense de Radiodifusão (Funtelpa), da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), da Fundação Cultural do Pará (FCP) e da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará).