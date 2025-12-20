R70: 'Não vamos assinar acordo de paz com traficantes', afirma Marco Rubio, secretário dos EUA

Hoje tem sorteio

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 62 milhões. Números sorteados foram 05 - 10 - 24 - 25 - 47 - 54.



Desarmamento

Austrália anuncia plano para retirar armas das ruas após atentado antissemita que deixou 16 mortos em Sydney.

CRÍTICAS

CANCELADO

Após críticas públicas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o cantor Zezé Di Camargo teve o show previsto para o réveillon de Marabá cancelado por decisão do governo federal. A apresentação estava programada para o dia 31 de dezembro, com cachê de R$ 1 milhão, dentro da programação oficial da virada do ano no município do sudeste do Pará. A decisão provocou forte reação nas redes sociais, com moradores de Marabá questionando o cancelamento e apontando prejuízos para a programação festiva e para a economia local, que esperava receber visitantes de outras regiões do estado e de estados vizinhos.



VÍDEO

Diante da repercussão, o prefeito de Marabá, Toni Cunha (PL), também gravou um vídeo criticando duramente a decisão do governo federal. Na gravação, afirmou que o cancelamento penaliza a população e retira da cidade um evento de grande impacto turístico e cultural, reforçando o tom político que passou a marcar o episódio, lembrando que a população de Marabá é de brasileiros e que “esses brasileiros também votam”.

CAIXA

PESCA

A Caixa Econômica Federal iniciou a liberação de R$ 960 mil em crédito rural para pescadores e piscicultores de Limoeiro do Ajuru, no Baixo Tocantins, garantindo acesso ao Microcrédito Produtivo Orientado (MPO) a 70 trabalhadores do setor. Ao todo, 40 mulheres e 30 homens que atuam na zona periurbana do município e em comunidades como Beiradão de Baixo, BR-422, Cupijó, Rio Anajás, Rio Japiim Grande e Rio Limoeiro passam a contar com financiamento para fortalecer suas atividades produtivas. Os recursos liberados pela Caixa chegam a até R$ 15 mil para mulheres e até R$ 12 mil para homens, destinados à pesca artesanal de espécies como mapará e tainha, além da piscicultura de tambaqui, tilápia e aracu, com possibilidade de integração à criação de frango caipira.



DIGITAL



A iniciativa amplia alternativas de renda e contribui para a segurança alimentar, especialmente no período de defeso. O Microcrédito Produtivo Orientado da Caixa se destaca pela agilidade e pelo processo digital, realizado por aplicativo. Em parceria com a Emater, que elabora os projetos, realiza visitas técnicas, seleciona as famílias e acompanha os sistemas produtivos, os contratos são assinados em até oito dias úteis e os recursos liberados em, no máximo, 30 dias.

ESTATUTO

MINERAÇÃO

O Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará (Simineral) aprovou, em Assembleia Geral Extraordinária realizada ontem (19), um novo Estatuto que atualiza de forma estratégica sua estrutura institucional. As mudanças fortalecem a governança, instituem a Presidência do Conselho Diretor, criam a Presidência Executiva e definem a nova composição da direção da entidade. Com o novo modelo, Anderson Baranov assume a Presidência do Conselho Diretor, enquanto Emerson Rocha passa a ocupar a Presidência Executiva, responsável pela condução estratégica e operacional do Simineral.



ATUALIZAÇÃO

A atualização estatutária também amplia o perfil de associados, permitindo a adesão de empresas e organizações ligadas à cadeia da mineração, mesmo que não atuem diretamente na atividade mineradora, reforçando o caráter representativo da entidade. Bacharel em Direito e com MBA em ESG e Sustentabilidade Corporativa, Emerson Rocha possui atuação nas áreas de relações governamentais, gestão social e comunicação institucional. A nova estrutura prepara o Simineral para um novo ciclo, alinhado aos desafios atuais e futuros do setor mineral no Pará.

NEGÓCIOS

PLATAFORMA

A plataforma +Negócios entra em uma nova fase, com a reformulação lançada pela Federação das Indústrias do Estado do Pará, no braço Fiepa Redes, ampliando e qualificando os serviços oferecidos aos fornecedores cadastrados. Com navegação redesenhada e mais intuitiva, o ambiente digital passa a contar com ferramentas estratégicas como diagnóstico de maturidade, builder para criação de portfólio e uma nova vitrine do fornecedor, que fortalece a visibilidade e o posicionamento no mercado. Mantida como um espaço de conexão direta entre fornecedores e grandes indústrias, a plataforma reforça seu papel como instrumento de geração de oportunidades.

EM POUCAS LINHAS

➤ O empresário Isan Anijar, diretor comercial do Grupo Marmobraz e eleito Empresário do Ano 2025, recebeu o título de Cidadão Paraense em sessão solene na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), por proposição do deputado estadual Iran Lima. A honraria reconhece a contribuição de nomes relevantes para o empresariado local e, no caso de Anijar, destaca um legado de quase 50 anos de atuação voltada ao fortalecimento e ao desenvolvimento empresarial do Estado. Para ele, a premiação também representa uma homenagem à família, aos amigos e aos sócios, que contribuíram para os resultados e para os frutos colhidos hoje pelo setor comercial paraense.

➤ A diretoria responsável pelo Círio de Nazaré 2026 tomou posse nesta sexta-feira, em Belém. A programação se iniciou com missa às 18h, na Basílica Santuário de Nazaré, seguida da cerimônia oficial de posse, realizada na Casa de Plácido. O Conselho Consultivo é presidido por Dom Júlio Endi Akamine e tem como presidente da Diretoria da Festa o padre Francisco Chagas Maria Santos da Silva. Ele assume a Diretoria Colegiada como diretor presidente e dividirá a missão com Antônio Luís Ferro de Sousa, o novo diretor coordenador do Círio.

➤ Foi inaugurado ontem no município de Novo Progresso, região Sul do Pará, o Quartel do 46º Batalhão da Polícia Militar. A nova unidade passa a concentrar o efetivo e as viaturas em um único espaço, garantindo melhores condições de trabalho aos militares e mais agilidade no atendimento das ocorrências. O quartel é subordinado ao Comando de Policiamento Regional X e abrange os municípios de Itaituba, Aveiro, Novo Progresso, Jacareacanga, Trairão, Rurópolis e Placas.



➤ A Estação das Docas recebe de hoje ao dia 25 uma programação especial de Natal 2025, com cortejos temáticos, apresentações musicais e a presença do Papai Noel.