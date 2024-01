R70: 'Não tomarei uma decisão sem conversar com o ministro Fernando Haddad', diz Pacheco

Jogo do Tigrinho

Foi preso ontem, em Belém, o influenciador Lucas Tavares Lobo, que estava foragido desde 18 de dezembro de 2023.

Proprietários de veículos

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que reforçará notificações de dívidas dos donos de veículos.

Rodrigo Pacheco (J. Bosco)

"Não tomarei uma decisão sem conversar com o ministro Fernando Haddad.”

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, disse ontem que não tomará nenhuma decisão sobre devolver ou não a MP da reoneração sem falar com o ministro da Fazenda.

FESTA

BOLO

Como manda a tradição, o aniversário de Belém, nesta sexta-feira (12), será comemorado com um bolo de 10 metros de comprimento. Para facilitar a distribuição, o bolo será dividido em dois: cinco metros serão fatiados e distribuídos em frente ao Solar da Beira, no Ver-o-Peso, a partir das 10h, e cinco metros serão cortados em mil fatias e entregues em caixinhas. O bolo deste ano tem cumaru no lugar de baunilha, além de cobertura de geleia de cupuaçu e castanha-do-pará.

OPERÁRIOS

HOMENAGENS

Hoje, em evento marcado para as 17h, a prefeitura de Belém vai homenagear os operários responsáveis pelas obras de revitalização do Palácio Antônio Lemos. Durante a solenidade, o prefeito Edmilson Rodrigues e o secretário municipal de Urbanismo, Deivison Costa Alves, vão agradecer o empenho dos trabalhadores e entregar a eles uma plaqueta com a foto do Palácio.

RESERVA

BENEFICIÁRIOS

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) definiu o perfil das famílias que poderão fazer uso sustentável da Reserva Extrativista (Resex) Marinha Mocapajuba, no município de São Caetano de Odivelas. As famílias beneficiárias passam a ter acesso às políticas públicas previstas na legislação para a população que se mantém a partir da extração sustentável de recursos naturais. São ações de apoio como a concessão de crédito e seguro. A descrição começa a valer em 1º de fevereiro.

CLIMA

DEBATE

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade realiza nos dias 25 e 26 deste mês, em Belém, o evento Diálogos Pelo Clima, dentro do Programa Copaíbas, com dois temas estratégicos: a Redução de Emissões Provenientes de Desmatamento e Degradação Florestal (REDD+) e o mercado de carbono.

LIVRO

O evento reunirá representantes do Ministério Público do Pará e de instituições que lutam pela conservação do meio ambiente. O resultado dos debates fará parte de um livro, com lançamento previsto para 5 de setembro, Dia da Amazônia.

CEGONHA

RECURSOS

A Santa Casa do Pará está entre as instituições que vão receber recursos do programa Rede Cegonha, coordenado pelo Ministério da Saúde (MS). Serão liberados R$ 698 mil para a maior maternidade pública do Estado. A Rede Cegonha foi criada para garantir às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, além do direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis às crianças.

CARNAVAL

EDITAL

Foi publicado ontem o edital para seleção de escolas de samba e blocos carnavalescos para os desfiles oficiais do Carnaval 2024. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 19, às 23h59, e o resultado será divulgado no dia 30 de janeiro. A prefeitura de Belém anunciou que os desfiles serão realizados nos meses de fevereiro e março. Ao todo serão liberados R$ 2,7 milhões, distribuídos entre as agremiações selecionadas. Entre 10 e 13 de fevereiro, as apresentações serão nos distritos de Mosqueiro, Icoaraci e Outeiro. Na Aldeia Cabana, em Belém, os desfiles estão marcados para o período de 23 de fevereiro a 2 de março.

ECONOMIA

MINERAÇÃO

A Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará está fechando os detalhes com a Bravo Mineração, que negocia para ser uma das empresas-âncoras da futura Zona de Processamento de Exportação de Barcarena. O novo projeto ZPE será apresentado no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). A proposta da empresa é integrar verticalmente a produção de metais preciosos e agregar valor ao produto final, a ser destinado às exportações.

EM POUCAS LINHAS

► A Fundação Cultural do Pará (FCP) inscreve, até 22 de fevereiro, para o Programa Estadual de Incentivo à Cultura (Semear). A principal novidade é a possibilidade de inscrição de dois projetos por proponente, no limite total de R$ 600 mil por submissão - antes o valor máximo era de R$ 400 mil.

► A parceria público-privada para prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos em Belém terá um investimento aproximado de R$ 400 milhões nos primeiros dez anos, restando, em média, R$ 15 milhões anuais a serem realizados até o trigésimo ano, totalizando cerca de R$ 700 milhões.

► Será realizada na próxima sexta-feira (12) uma “bicicletada” em homenagem à artista venezuelana Julieta Hernández Martínez, de 38 anos, morta no interior do Amazonas, enquanto viaja de bicicleta.

► A prefeitura de Santarém anunciou que as famílias beneficiárias dos programas habitacionais custeados pelo governo federal, em especial o programa Minha Casa, Minha Vida, ficarão isentas de taxas e impostos municipais. A medida atinge o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), a Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de Estabelecimentos (Alvará) e a Taxa de Licença para Execução de Obras, Demolições e Reforma.

► O Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade do Estado do Pará promove, de hoje até sexta-feira (12), o Mutirão do Preventivo contra o câncer de colo de útero. Serão oferecidos serviços como o exame de colpocitologia oncótica, popularmente conhecido como “PCCU” ou “preventivo”. A estimativa é fazer 80 atendimentos no mutirão.

► Com o desenvolvimento de polos cítricos nas regiões nordeste e oeste do Estado, o Pará alcançou o terceiro lugar nacional na produção de limão e é também o sétimo produtor de laranja.