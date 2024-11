R70: 'Não teve nenhum chamado', diz Arthur Lira sobre discussões do pacote de corte de gastos

Débitos

Febraban e Serasa firmam parceria para renegociação de dívidas. Descontos de até 99% serão oferecidos até 29 de novembro.

Cultura

Brasil atinge número recorde de salas de cinema ativas, com 3.481 espaços em funcionamento em todo o país. São Paulo lidera.

Arthur Lira (J. Bosco)

"Não teve nenhum chamado.”

Arthur Lira, presidente da Câmara, expressou seu descontentamento com o Palácio do Planalto por não ter sido envolvido nas discussões sobre o pacote de corte de gastos.

BELÉM-BRAGANÇA

TURISMO

Foi aprovado ontem, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) do Senado Federal, o projeto que cria a Rota Turística Histórica Belém-Bragança. O relator da proposta foi o senador paraense Zequinha Marinho (Podemos). A ideia é fortalecer o turismo na região, resgatando a importância histórica da antiga Estrada de Ferro Belém-Bragança. A criação da rota turística vai beneficiar os municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Izabel do Pará, Castanhal, São Francisco do Pará, Igarapé-Açu, Nova Timboteua, Peixe-Boi, Capanema, Tracuateua e Bragança.

RESGATE

Em seu parecer, o relator Zequinha destacou que a Rota Turística Histórica Belém-Bragança “representará não apenas uma nova alternativa de lazer e cultura para os turistas, mas também um símbolo de resgate histórico e desenvolvimento regional para o Estado do Pará”. Aprovado na CDR, o projeto segue direto para votação no plenário do Senado.

AR

QUALIDADE

Jovens da região oeste paraense foram capacitados para desenvolver o projeto de pesquisa “Cuidadores do Ar”. A iniciativa é da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), em parceria com a Escola de Ensino Técnico do Pará, em Santarém, e conta com financiamento da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa). O objetivo da pesquisa é criar a primeira rede de monitoramento da qualidade do ar e medir os impactos ambientais para o oxigênio na região, além de gerar dados para pesquisas acadêmicas e subsidiar políticas ambientais. A coleta das informações é realizada por meio dos kits de monitoramento, que são instalados nas residências dos bolsistas e trazem informações detalhadas sobre a atmosfera local.

AGRO

GESTÃO

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) concluiu a atualização do Sistema de Gestão Agropecuária do Estado do Pará (Sigeagro), ferramenta de gerenciamento de todos os programas de defesa agropecuária vegetal e animal. O sistema vai gerenciar programas de defesa agropecuária da área animal, como os programas da Brucelose e Tuberculose, Raiva dos herbívoros, Sanidade dos equídeos, Sanidade dos suínos, Abelhas e Sanidade avícola. Na área vegetal, funcionam os programas de emissão de Guia de Trânsito Vegetal (GTV) e os serviços de inspeção de produtos de origem animal e vegetal certificados pela Adepará, além do modelo do Sistema de Rastreabilidade Individual de Bovídeos do Pará.

METAS

O investimento do governo do Estado na nova plataforma foi de R$ 5,5 milhões. A iniciativa faz parte das ações para identificar todos os animais em trânsito até dezembro de 2025, e os rebanhos bovino e bubalino até dezembro de 2026. O programa é dividido em três fases, começando pela região sudeste, com 47 municípios. A segunda fase atenderá às regiões nordeste e oeste, com 81 municípios, e a última o Arquipélago do Marajó, com 16 municípios.

PIB

EXPECTATIVA

A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), em colaboração com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), vai divulgar, amanhã, os resultados das Contas Regionais do Brasil para o ano de 2022, que contemplam o Produto Interno Bruto (PIB) Estadual e apresenta uma análise detalhada das principais variações em relação ao ano de 2021.

MODIFICAÇÕES

Neste ano, foram feitas modificações no relatório, em razão de atualizações que estão sendo promovidas na base de cálculo do PIB, por isso o IBGE não fará divulgação do dado pela ótica da renda, influenciando também na divulgação do PIB municipal, que não será realizada.

RACISMO

COMBATE

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE do Pará) realiza amanhã, em parceria com o Centro de Estudo e Defesa do Negro do Pará (Cedenpa), uma roda de conversa sobre o tema “Luta antirracista: enfrentamento e ações afirmativas”. O evento será conduzido pela educadora social do Cedenpa, Fátima Matos. O evento faz parte do Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial e marca as homenagens pelo Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrados em 20 de novembro, feriado nacional, a partir deste ano.

Em Poucas Linhas

► Com o governador do Pará, Helder Barbalho, e a vice Hana Ghassan, cumprindo agenda em Baku, capital do Azerbaijão durante a COP 29, a presidente do Tribunal de Justiça do Pará, desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, assumiu o governo.

► A Câmara dos Deputados realiza hoje, a partir das 15h30, audiência pública para debater a instituição do Dia Nacional da Regularização Fundiária, data anual a ser comemorada em 5 de outubro, em referência à promulgação da Constituição Brasileira em 1988, quando foram inseridos dispositivos específicos sobre política agrícola e reforma agrária. A proposição foi do deputado Raimundo Santos (PSD-PA).

► A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) vai cadastrar novos usuários para o programa “Água Pará”, no período de 14 a 17 de novembro, no município de Bragança. Equipes da Cosanpa estarão identificadas, com uniformes da Companhia, no Teatro do Museu da Marujada, para receber os moradores e efetuar o cadastro. Para ter acesso, o consumidor precisa estar inscrito no CadÚnico e ser o titular da conta.

► Um exemplar de Tucano-toco, também conhecido por tucanuçu, é o novo morador do Parque Mangal das Garças. O animal, considerado o maior dos tucanos, terá o nome escolhido pelo público por meio de enquete nas redes sociais do Mangal. O novo morador, que está em quarentena, chegou ao Parque há cerca de 15 dias após entrega voluntária da família que o criava na Ilha do Marajó.

► Produzida com recursos da lei Paulo Gustavo e da Secretaria de Estado de Cultura, a minissérie “Cinco para 1/2 Noite” fará uma releitura inédita dos Contos Amazônicos, do escritor paraense Inglês de Souza. Serão cinco episódios com duração de 26 minutos, em narrativas independentes. A minissérie terá assinatura da Golgan Filmes, em parceria com o produtor de elenco Dario Jaime.