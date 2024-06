R70: 'Não teve nada a ver com um caso, mas teve a ver com política', afirma Donald Trump

Clientela compartilhada

Bancos digitais fecham parceria com operadoras de telefonia celular para oferecer maior conveniência e atrair usuários.

123milhas

A empresa criou um site para devolução de valores a clientes lesados. Nele devem constar os nomes de todas as pessoas prejudicadas.

Donald Trump (J. Bosco)

"Não teve nada a ver com um caso, mas teve a ver com política.”

Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, um dia após ser condenado criminalmente, criticou o presidente Joe Biden e apontou que o juiz que presidiu o seu julgamento, Juan Merchan, era “altamente conflituoso”.

CIÊNCIA

REUNIÃO



O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, é esperado em Belém para a abertura da 76ª reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), maior evento científico da América Latina. O encontro ocorrerá de 7 a 13 de julho, com as atividades sendo realizadas no Campus da Universidade Federal do Pará (UFPA). O tema central desta edição é “Ciência para um futuro sustentável e inclusivo: por um novo contrato social com a natureza”.



AVANÇOS



As reuniões anuais da SBPC são realizadas ininterruptamente desde 1949, com a participação de representantes de sociedades científicas, autoridades e gestores do sistema nacional de ciência e tecnologia. O evento tem como objetivos difundir os avanços da Ciência nas diversas áreas do conhecimento para toda a população e debater políticas públicas nas áreas de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação.

VIGIA

MUSEU



O governo do Pará reinaugura o Museu da Cidade de Vigia, no noroeste do Estado. O prédio histórico foi totalmente reconstruído, mas mantendo as linhas tradicionais. A obra é fruto de um convênio entre Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e a prefeitura. A construção é do século XIX e está ligada à história, educação (já abrigando a escola do Grupo Barão do Guajará) e turismo do município. Com a reconstrução do edifício, a área livre será aproveitada como espaço de atividades culturais.

CUIDADOS

PALIATIVOS



O Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de Cuidados Paliativos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), para promover uma experiência mais digna e confortável para pacientes, familiares e cuidadores. O investimento previsto é de R$ 887 milhões por ano.



PARÁ



A pasta vai habilitar 1,3 mil equipes de saúde para atender todo o território nacional, sendo que, do total, a estimativa é que a estratégia seja composta por 485 equipes matriciais (fazendo a gestão dos casos) e 836 equipes assistenciais (prestando a assistência propriamente dita), ambas formadas por médicos, enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos. No Estado do Pará serão implantadas 35 equipes, das quais serão 19 matriciais e 16 assistenciais. Também serão criadas equipes com pediatria.



AUTONOMIA



Os gestores locais terão autonomia para incorporar outros profissionais de saúde, como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, dentistas, farmacêuticos, fonoaudiólogos e nutricionistas.

BANCOS

ALERTA



Bancos estão alertando para um novo golpe que atinge principalmente pessoas jurídicas. Trata-se da falsa atualização de aplicativo, que ocorre quando o golpista envia e-mails para os funcionários da empresa se passando por gerente de conta bancária. O criminoso informa que o app está desatualizado e pede dados como CNPJ, razão social e nome dos representantes legais. Com esses dados em mãos o golpista consegue, por exemplo, contratar empréstimos.

ELEIÇÕES 2024

FAKE NEWS



O uso de fake news é um dos maiores desafios do processo eleitoral deste ano. As perguntas que não querem calar são qual o poder de influência dessa ferramenta sobre a opinião pública e até que ponto a inteligência artificial (IA) poderá prejudicar a integridade do processo democrático nas eleições? As autoridades, as plataformas de mídia social, os candidatos e a sociedade como um todo têm um papel importante no combate e identificação desse crime. Para tratar do tema, o senador Beto Faro (PT) requereu a realização de audiência pública na Comissão de Defesa da Democracia no Senado, para debater a “Democracia e as Eleições: o impacto da inteligência artificial no contexto eleitoral brasileiro”.



CONVIDADOS



Serão convidados o representante do Tribunal Superior Eleitoral, a Advocacia Geral da União, Ministério da Justiça e Segurança Pública e representantes das empresas Meta, Tik Tok, google, X (antigo Twiter), além de Estela Aranha, membro do Conselho Consultivo de Alto Nível da ONU para Inteligência Artificial.

Em Poucas Linhas

► Criminosos estão usando o nome da advogada Silvia Mourão, assessora jurídica do Sindicato dos Médicos do Pará, para praticar golpes. Os criminosos fazem contato com os profissionais prometendo a liberação de valores em processos judiciais em curso, após depósitos em dinheiro para conta bancária de pessoas físicas. A ordem é para que médicos e acadêmicos associados denunciem sempre que receberem comunicados desse tipo.



► Como parte dos eventos pelo “Junho Vermelho”, o Tribunal de Contas dos Municípios realizou campanha e bateu recorde na coleta de bolsas de sangue, chegando a 69 unidades, que podem atender mais de 270 pessoas.



► O senador Beto Faro (PT-PA) propôs, por meio de Medida Provisória, a doação de 20% dos estoques públicos de arroz para a população em insegurança alimentar no país e para as famílias do Rio Grande do Sul que estão vivendo em abrigos, após as enchentes que atingiram o Estado.



► As eleições de outubro serão comandadas pela ministra Cármen Lúcia, que na próxima segunda-feira, 3, assumirá a presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), posto até então ocupado pelo ministro Alexandre de Moraes. Cármen Lúcia tomou posse no STF em 2006, indicada pelo presidente Lula em seu primeiro mandato, e presidiu a Suprema Corte entre 2016 e 2018. No TSE, entrou pela primeira vez em 2007 como ministra substituta. Em 2012, foi presidente do tribunal e voltou a atuar no TSE em 2022. Agora, volta a comandar a corte eleitoral aos 70 anos. No discurso, a ministra ressaltou o compromisso com a Constituição e com a Justiça Eleitoral. Cármen Lúcia foi relatora de resoluções sobre as novas regras eleitorais, inclusive as que orientam o uso da inteligência artificial nas campanhas.



► O município de Salinópolis realiza até este domingo, 2 de junho, a 44ª Conferência Distrital do Rotary Internacional. O evento deve reunir 300 rotarianos dos Estados do Pará, Amazonas, Amapá, Rondônia e Roraima.