R70: 'Não tenho que esperar nada do governo', diz Davi Alcolumbre

ACOLHIMENTO

Vaticano publica documento que discute inclusão da comunidade LGBTQIA+ e critica a chamada “cura gay”.

COMBATE

Donald Trump anuncia luta de UFC no jardim da Casa Branca. lutador brasileiro Alex Poatan confirmou presença.

MEIO AMBIENTE

FUNDO

Está tramitando no Senado o projeto de lei que prevê a criação de fundo privado para gerir recursos oriundos da conversão de multas ambientais em serviços de preservação da natureza. De autoria da senadora Soraya Thronicke (PSL-MS), a proposta está sob relatoria do paraense Beto Faro (PT) . O projeto abre a possibilidade de descontos de até 50% no valor das autuações, desde que o recurso correspondente seja obrigatoriamente aplicado em projetos de restauração de áreas degradadas e manejo sustentável da biodiversidade com prioridade para a Amazônia.

ATENÇÃO

Na justificativa do projeto, a senadora lembrou que “no caso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), por exemplo, apenas um terço das multas aplicadas pela autarquia é efetivamente pago. Considerando o percentual pago em relação aos valores totais aplicados em multas, verifica-se que a situação é preocupante: apenas 5%, em média, do valor das multas aplicadas pela autarquia são, de fato, quitados pelos infratores”. Para Faro, o projeto “merece atenção e não ruído ideológico”.

MERCÚRIO

TRABALHADOR

Em audiência pública na Câmara dos Deputados na terça-feira (5), o procurador do Trabalho no Pará Eduardo Sidney Serra Filho declarou que a contaminação por mercúrio “é uma grave violação de direitos trabalhistas e uma emergência de saúde do trabalhador, especialmente em áreas de garimpo na Amazônia”. O debate foi realizado na Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais e discutiu os impactos do uso da substância em trabalhadores, no meio ambiente e na sociedade. Segundo o procurador, a contaminação por mercúrio “é, também, e fundamentalmente, uma questão de saúde do trabalhador e de condições laborais”.

TRÂNSITO

FISCALIZAÇÃO

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará anunciou que deu início à construção de dois novos postos de fiscalização. As obras estão em fase inicial e a previsão é que sejam concluídas ainda neste semestre. O primeiro posto está sendo construído no quilômetro 17 da BR-316, em Marituba, na entrada da Região Metropolitana de Belém. Já o segundo será instalado na rodovia PA-483 (Alça Viária), também em Marituba. O objetivo é aumentar a eficiência das operações.

ABAETETUBA

HOSPITAL

Em visita a Abaetetuba, a governadora do Pará, Hana Ghassan, informou que as obras do Hospital Municipal São Bento, no município, já alcançaram 95% de execução. A obra é fruto de parceria entre o Governo do Estado e a prefeitura. O investimento total será de R$ 4,1 milhões. Com 32 leitos, o hospital vai funcionar como retaguarda para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), beneficiando cerca de 160 mil moradores da região.

ARRAIAL

EDITAL

Podem ser feitas até a próxima segunda-feira, dia 11, as inscrições para o “Arraial de Todos os Santos 2026”. O credenciamento é gratuito e deve ser feito exclusivamente pela internet, por meio da plataforma Mapa Cultural do Pará, disponível no site da Fundação Cultural do Pará. Ao todo, serão selecionados 80 grupos de folguedos juninos, distribuídos entre as categorias Boi-Bumbá, Boi de Máscaras, grupos parafolclóricos, pássaros e cordões, além de carimbó e toadas. O edital prevê investimento total de R$ 640 mil, com o número de vagas detalhado por categoria no documento oficial. Os grupos escolhidos vão se apresentar na programação do arraial em espaços culturais que compõem o circuito junino da FCP, como Casa das Artes, Curro Velho, Casa da Linguagem e a sede da instituição.

ÁGUA

DEBATE

A deputada estadual Lívia Duarte (Líder do PSOL) realiza nesta quinta-feira (7), às 9h, uma sessão especial na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) para discutir a falta de água potável. O evento será realizado no auditório Deputado João Batista. De acordo Lívia, a sessão pretende debater a atuação da concessionária “Águas do Pará” e saber dos representantes da empresa os motivos das interrupções no abastecimento.

EM POUCAS LINHAS

► A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Pará publicou edital para a seleção de brigadistas florestais voluntários que atuarão no combate a incêndios durante os períodos mais críticos de queimadas no estado. Ao todo, são 67 vagas imediatas, além de 134 para cadastro reserva, com atuação conjunta ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará em áreas prioritárias. As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas de hoje até 29 de maio, de forma online pelo portal da Semas ou presencialmente nos núcleos regionais.

► Belém recebe a Semana do Controle Interno, promovida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, que reúne representantes de diversos órgãos em Belém para fortalecer o diálogo institucional e aprimorar práticas de governança no serviço público. O evento integra a programação do “Maio Verde”, campanha nacional que valoriza a atuação da Defensoria na defesa dos direitos do cidadão. O evento também aborda avanços normativos, como o Decreto Estadual nº 5.257, que institui o Sistema de Controle Interno no Pará, estabelecendo diretrizes mais claras para organização e atuação dos órgãos. A programação inclui, ainda, debates sobre auditoria interna e gestão de riscos, reforçando o papel estratégico dessas ferramentas no aperfeiçoamento da administração pública e na eficiência dos processos governamentais.

► O Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) aprovou a criação de duas novas comarcas. A primeira será instalada em Santa Maria das Barreiras. A outra será em São João de Pirabas.

► A amêndoa de cacau produzida no assentamento Tuerê, no município de Novo Repartimento, no sudeste paraense, conquistou a medalha de prata no Concurso International Chocolate Awards – Europe. O resultado foi divulgado no último sábado (2), no Show/Colat Festival, em Bordeaux, na França. É a 43ª premiação do assentamento.