R70: 'Não tem bancada bolsonarista e bancada lulista no BC', afirma Fernando Haddad

Educação infantil

O Marajó terá 14 novas creches, que representarão cinco mil novas vagas para crianças de zero a cinco anos.



“Por Todas Elas”

Tucuruí recebeu, ontem, o projeto que tem como objetivo fortalecer a participação da mulher na política e nos espaços de poder.

Fernando Haddad (J. Bosco)

"Não tem bancada bolsonarista e bancada lulista no BC.”

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, a respeito da divisão no Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central em decisão sobre os juros.

GADO

ETAPAS



A Agência de Defesa Agropecuária do Estado (Adepará) anunciou que foram concluídas as análises das amostras de sangue dos bovinos selecionados para o estudo sorológico e o resultado comprova a ausência viral da febre aftosa no Pará. O resultado foi confirmado pela Divisão de Análises de Prevenção e Vigilância do Ministério da Agricultura e Pecuária. Com a conclusão das análises, o Estado avançou mais uma etapa no processo para a certificação internacional do status de área livre da aftosa sem vacinação, que será concluída em 2025. Foram coletadas amostras de sangue de cerca de três mil bovinos de até 24 meses, pertencentes a 102 propriedades rurais, localizadas em 55 municípios paraenses, que foram selecionadas com base no risco que podem representar para a reintrodução da doença no Estado.

FISCALIZAÇÃO

DENDÊ



Desde o início desta semana, agentes da Adepará estão atuando em postos fixos e equipes volantes nas rodovias que dão acesso a mais de 30 municípios produtores de dendê no Estado. O trabalho é para fiscalizar e orientar transportadores sobre a necessidade de cadastro junto à Agência para circular pelas rodovias estaduais com este tipo de carga. As ações fazem parte da implantação da Política de Rastreabilidade da Palma de Óleo, instituída pelo governo do Estado com apoio da Associação Brasileira de Produtores de Óleo de Palma (Abrapalma) e de entidades ligadas à agricultura familiar.

TRANSPORTE

CADASTRO



Termina na segunda-feira (13) o prazo para que operadores do transporte aquaviário façam a atualização cadastral no balcão de atendimentos da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará (Arcon).



ATRIBUIÇÕES



Ainda neste mês, a Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte (Artran), criada em dezembro de 2023, assumirá definitivamente as atribuições da Arcon referentes aos serviços públicos de transportes intermunicipais de passageiros hidroviários e rodoviários no Pará. A separação definitiva será no dia 27 de junho, data que marca o fim do período de transição, momento em que a Artran receberá os cadastros de todos os operadores. Quem não se regularizar terá problemas para oferecer os serviços no Estado.

MULHERES

PROTEÇÃO



A Comissão Pará da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica realiza nos dias 6 e 7 de junho, na capital paraense, o III Encontro Regional da entidade. O evento marcará os 30 anos da Convenção de Belém do Pará, aprovada durante Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), realizada na cidade. Três décadas depois, a Convenção ainda é considerada o acordo internacional mais importante no que diz respeito ao combate ao tema, por incluir no ordenamento jurídico a definição de violência contra mulheres, declarar os direitos protegidos, além de apontar os deveres dos Estados-parte no que diz respeito à prevenção dos casos e proteção às vítimas.

PAC

ESCOLAS



A prefeitura de Belém será beneficiada com a construção de duas escolas por meio de recursos do PAC Seleções, do governo federal, lançado na quarta-feira, em Brasília. Ao todo serão investidos R$ 12 milhões para construir uma unidade educativa de tempo integral de ensino fundamental, no bairro do Jurunas, beneficiando 175 estudantes; e também uma creche na comunidade de Tucumaeira, em Outeiro, com cinco salas de aula para atender 188 crianças em situação de vulnerabilidade social. O projeto será financiado via Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

ELEITORAL

PRAZO



O Tribunal Regional Eleitoral do Pará registrou 46.188 atendimentos na quarta-feira (8), dia do fechamento do Cadastro Eleitoral para a votação deste ano. Somente em Belém foram 8.787 atendimentos nos oito pontos instalados na capital. Depois de Belém, as cidades que registraram maior procura pela regularização no último dia de atendimento da Justiça Eleitoral foram Ananindeua, com 2.060; Marituba, que registrou 1.375 atendimentos; e Santarém, com 1.263 registros.

EM POUCAS LINHAS

► A Circunscrição de Trânsito (Ciretran) de Igarapé-Açu passou a contar com os serviços de biometria, fotografia e assinatura digital para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O serviço está disponível também para os municípios vizinhos, como Maracanã e Magalhães Barata, São Francisco do Pará, Marapanim, Santa Maria do Pará, Concórdia do Pará, Irituia, Curuçá, Terra Alta, São Domingos do Capim e São João da Ponta.



► Reaberto à população depois de passar por uma reforma e ampliação, o Restaurante Popular Desembargador Paulo Frota oferecerá, hoje, cardápio especial em homenagem ao Dia das Mães. A sobremesa terá cocadas produzidas por mulheres beneficiadas pelo programa de qualificação profissional Donas de Si do Banco do Povo, da prefeitura de Belém, que administra o local. A cantora Mariza Black será a atração musical.



► Boa notícia: levantamento realizado pela Fundação Hemopa aponta que houve aumento de 15% nas doações de sangue, no comparativo de abril de 2023 com abril de 2024. Na avaliação do primeiro quadrimestre de 2024, comparado ao mesmo período de 2023, houve aumento de 9% em doações de sangue.



► O Ministério Público Federal (MPF) enviou, esta semana, recomendação a autoridades para que seja realizada operação urgente de retirada do gado criado de forma ilegal na Floresta Nacional (Flona) do Jamanxim, em Novo Progresso, no sudoeste do Pará.



► O Pará vai sediar, na semana que vem, dois eventos sobre o tema da escravidão contemporânea. De segunda (13) a quarta-feira (15) será realizado, em Belém, o 2º Congresso sobre Trabalho Escravo Contemporâneo na Amazônia: Cadeias Produtivas Regionais e Espoliação de Direitos. Na quinta (16), em Santarém, será a vez da realização do curso de aperfeiçoamento de técnica processual em casos de escravidão contemporânea. O congresso na capital paraense é organizado pela Clínica de Combate ao Trabalho Escravo da Universidade Federal do Pará.