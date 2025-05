R70: 'Não sou advogado. Não sei', diz Donald Trump

Loteria

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas da Mega-Sena, e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 20 milhões.

Apoio financeiro

Cursinhos populares e comunitários têm até amanhã para inscrever suas propostas para a Rede Nacional de Cursinhos Populares.

CRIANÇAS

ADOÇÃO

O Brasil tem cerca de cinco mil crianças aptas a serem adotadas e pouco mais de 34 mil pessoas desejando adotar. No Pará, os números expõem essa mesma contradição: 86 crianças e adolescentes ainda aguardam adoção e 459 pessoas estão na fila por um filho. O descompasso entre desejo e realidade revela um problema estrutural: à espera por uma criança com o perfil ideal, ou seja, um bebê de poucos meses, branco e saudável, enquanto a maioria das crianças que aguardam um lar já ultrapassou a primeira infância, têm irmãos ou necessidades especiais.

AÇÃO

No mês dedicado à adoção, a 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém fará um esforço concentrado para chamar a atenção da sociedade para a causa. Nesta segunda-feira, 5, serão disponibilizados stands nos Fóruns Cível e Criminal, além do prédio-sede, para que as pessoas tirem dúvidas sobre o assunto. A iniciativa da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém, ao abrir espaço para diálogo nos fóruns da capital, é válida pela urgência de se desmitificar a adoção e a necessidade de transformá-la em política pública contínua, com investimento em campanhas permanentes, celeridade no Judiciário e apoio às famílias pós-adoção. De 2019 a 2025, 320 crianças e adolescentes foram adotadas no Pará, estado que ainda possui 723 crianças e adolescentes em 118 serviços de acolhimento, ainda que nem todos estejam aptos à adoção. Desde 2020, 2.411 foram reintegradas às próprias famílias.

MÉDICOS

PARÁ

No Pará, 46 municípios devem ser beneficiados com o novo edital do programa Mais Médicos, que abre as inscrições nesta segunda-feira. Lançado pelo Ministério da Saúde na última sexta-feira, 2, o edital traz 3.174 vagas, das quais 3.066 serão distribuídas entre 1.620 municípios e 108 serão destinadas a 26 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs).

ATENÇÃO PRIMÁRIA

A iniciativa do governo federal tem o objetivo de fortalecer a atenção primária à saúde, levando médicos a regiões prioritárias, de difícil acesso e de alto índice de vulnerabilidade, onde há escassez ou ausência desses profissionais. A meta do Ministério da Saúde é chegar a 28 mil profissionais até o fim de 2025.

RESULTADOS

SEGURANÇA

As frequentes fiscalizações às embarcações que passam pela Base Fluvial Candiru, em Óbidos, no Baixo Amazonas, têm resultado em números positivos no combate ao contrabando e ao tráfico de drogas.

ABORDAGENS

Aproximadamente 330 embarcações e mais de 22 mil pessoas foram abordadas de janeiro a abril deste ano por agentes da Base Candiru. Desde o início de abril foram apreendidos mais de 500 quilos de drogas. No total do período, os agentes da Base Candiru participaram da apreensão de duas toneladas de drogas e da prisão de 10 homens em uma balsa no município de Santarém, após trabalho investigativo e diligências da Polícia Civil.

TRABALHO

MUDANÇAS

A Superintendência do Ministério do Trabalho do Pará pretende reunir nos próximos dias representantes dos sindicatos patronais e laborais para discutir a alteração da lei trabalhista de seis dias de trabalho por um de descanso, considerada hoje uma das prioridades do governo federal. O superintendente regional do Trabalho, Paulo Gaya, deverá contar com a participação de membros do Ministério Público e da Justiça do Trabalho Federal e Estadual para subsidiar as decisões.

CADASTRO

ATUALIZAÇÃO

A atualização do cadastro de animais nas propriedades rurais do Pará será realizada pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), de 15 de maio a 13 de junho. A meta é atualizar em 100% o cadastro de todas as espécies existentes nas propriedades, desde bovinos, passando por búfalos até os animais aquáticos. No cadastro, o produtor deve comunicar os nascimentos, óbitos, furtos ou desaparecimentos de rebanho ao Serviço Veterinário Oficial. O ajuste de saldo de animais deve ser realizado por servidor habilitado da Adepará. A obrigatoriedade do cadastro com a localização espacial foi estabelecida pelo Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa) para atender às exigências do Código Sanitário dos Animais Terrestres da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).

Em Poucas Linhas

► O Ministério do Turismo (MTur) participa hoje do lançamento oficial da edição 2025 do “Parárraiá, o grande São João do Pará”, um projeto que valoriza a identidade cultural local e impulsiona o turismo regional. A pasta será representada no evento pela secretária executiva do MTur, Ana Carla Lopes. O “Parárraiá”, desde a primeira edição, em 2024, recebeu apoio do Ministério do Turismo por meio de aporte financeiro. Este ano, a pasta patrocina as principais atrações nacionais do evento.

► A Federação das Associações de Apicultura do Pará e o Instituto Amazônia+ estão fechando parceria com vários órgãos públicos como Alepa, Sedap e Ideflor para a instalação de milhares de caixas de abelhas para pequenos produtores do Pará, podendo chegar a um milhão em 10 anos. Toda a madeira utilizada nas caixas será oriunda de apreensões feitas pelo Ibama. A criação de abelhas, além de ser de fundamental importância para a agricultura familiar no Pará, com a comercialização de produtos como o mel e derivados, é fundamental para a função de polinização das plantas.

► Um total de 50 famílias quilombolas da Comunidade do Cupu, localizada na BR-422, pertencentes ao município de Oeiras do Pará, serão beneficiadas pelo programa Minha Casa, Minha Vida.

► A prefeita Gilma Ribeiro (PP) participou da cerimônia de assinatura dos contratos com o Ministério das Cidades, comandado pelo ministro paraense Jader Filho.

► Proprietários de veículos com finais de placas de 75 a 95 têm até hoje para obter descontos no pagamento do IPVA. O benefício é de 15% para quem está há dois anos sem multa; 10% para quem não recebeu multas ano passado; e 5% nas demais situações. Para consultar o valor do imposto, o proprietário deve acessar o site da Sefa.