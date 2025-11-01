R70: 'Não', responde Trump sobre possibilidade de incursões militares na Venezuela

Cigarro eletrônico

Vape: 86,3% dos usuários consideram o acesso ao dispositivo fácil ou muito fácil, revela pesquisa da Unifesp.

Segurança em Paris

Museu do Louvre terá instalação de dispositivos anti-invasão após roubo de joias, anunciou a ministra da Cultura da França.

LULA

BELÉM

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou a viagem a Belém neste sábado. Na agenda, a inauguração das obras de requalificação do Porto de Outeiro e da ampliação e modernização do Aeroporto de Belém, que recebeu investimentos de R$ 450 milhões pela concessionária Norte da Amazônia Airports. À tarde, há a expectativa - ainda não confirmada - de que Lula participe do festival Global Citizen que será realizado pela primeira vez na América Latina, reunindo astros como o vocalista da banda Coldplay, Chris Martin, além dos brasileiros, Gilberto Gil, Seu Jorge, Anitta e Gaby Amarantos.

PIONEIRISMO

TRAJETÓRIA

A história da cientista Clara Pandolfo, uma das pioneiras nas discussões sobre o desenvolvimento sustentável da Amazônia e na luta pela emancipação feminina no Pará, será contada em ciclo de palestras durante a primeira semana da 30ª Conferência do Clima das Nações Unidas, na Zona Verde (Green Zone), no Parque da Cidade, e em eventos paralelos, como o do Espaço da Central da COP, organizado pelo Observatório do Clima, no Instituto de Ciências da Arte (ICA/UFPA), na Praça da República. Os coordenadores do projeto “Clara Pandolfo: uma cientista da Amazônia”, Murilo Fiuza de Melo e Ticiana Oppel, estarão na cidade para falar sobre a trajetória da paraense e a sua contribuição à proteção do bioma por meio de ideias inovadoras, como o uso de satélite no monitoramento do desmatamento florestal, ainda nos anos 1970.

QUINTAIS

HORTAS

Com apoio técnico da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater), moradores do Distrito de Outeiro, em Belém, estão sendo orientados a transformar quintais e jardins em hortas agroecológicas.

CRUZEIRO

A ação integra o projeto Horta Vizinha, idealizado por agentes comunitários de saúde da Unidade Municipal de Saúde de Icoaraci, com o objetivo de incentivar a alimentação saudável e fortalecer vínculos entre vizinhos. Nesta primeira etapa, cerca de 400 moradores do bairro do Cruzeiro participarão de atividades educativas sobre nutrição, prevenção de doenças como diabetes e hipertensão, e práticas de solidariedade comunitária. O projeto é uma ação transversal de política pública, que une agricultura familiar, saúde e sustentabilidade, aproveitando áreas ociosas e resíduos domésticos para a construção das hortas.

AMPLIAÇÃO

Segundo os organizadores, a iniciativa deve ser ampliada para os bairros da Campina e da Maracacuera. Além de promover autonomia alimentar, o projeto busca melhorar a qualidade de vida e o conforto ambiental das residências.

FRAUDES

GARRAFAS

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreendeu, na quarta-feira (29), uma carga de 120.048 garrafas de cerveja long neck de 210 ml, avaliada em R$ 756 mil, durante fiscalização realizada pela Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Araguaia, no sudeste do Pará. A mercadoria, que saiu do Rio de Janeiro com destino a Belém, foi interceptada no km 15 da rodovia PA-447, em Conceição do Araguaia. O condutor do caminhão apresentou documentação fiscal da carga, mas, ao consultar o sistema de notas fiscais eletrônicas, os fiscais constataram que não houve recolhimento do ICMS por Substituição Tributária devido ao Estado do Pará. Além disso, a empresa destinatária não foi localizada no endereço informado no cadastro estadual, o que levou à suspensão de seu registro.

TERMINAL

MUDANÇA

A Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos de Transporte do Pará (Artran) está coordenando a transição das operações de transporte hidroviário do Ver-o-Peso para o novo Terminal Fluvial Turístico da Avenida Almirante Tamandaré, no bairro da Cidade Velha, em Belém. O espaço, administrado pela Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH), entrará em operação na próxima terça-feira (4). A promessa é de modernização do embarque e desembarque de passageiros, oferecendo mais conforto e segurança, especialmente durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30). A Agência realiza visitas técnicas e ajustes operacionais para assegurar uma transição organizada e sem prejuízos a empresas e passageiros.

EM POUCAS LINHAS

Os estrangeiros que vierem a Belém para a COP 30 devem se preparar para enfrentar o calor forte e alta umidade que já fazem parte da rotina dos paraenses. De acordo com o site Climatempo, entre 10 e 14 de novembro as temperaturas devem variar entre 33°C e 34°C. O período será marcado por sol forte, chuvas passageiras e céu nublado em alguns momentos.

Entre 3 a 7 de novembro próximo, Sheila Santana de Carvalho, representante da Secretaria Nacional de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, participa da Semana MultiverCidades da Amazônia, quando será assinado um termo de cooperação entre a Universidade Federal do Pará, a Coordenação Clínica de MultiverCidades da UFPA e a Fundação de Amparo ao Desenvolvimento da Pesquisa.

Os recursos somam R$ 38 milhões e serão usados para garantir, por meio da assistência técnica em habitação de interesse social, o direito humano à moradia. Participam do evento autoridades públicas paraenses, gestores de Conselhos Regionais Profissionais, pesquisadores e professores das universidades federais no Brasil.

A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) realiza em Vigia, no nordeste do Estado, a 10ª etapa da Regional Guamá/Guajará dos Jogos Abertos do Pará (Joapa), a maior competição de esporte amador do Estado. A programação é realizada no Ginásio de Esportes Manoel Soiá, no bairro Santa Rita, reunindo atletas de 13 municípios paraenses em disputas que seguem até este domingo (2).

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) anunciou que funcionará com escala reduzida durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30).

Entre os dias 3 e 21 de novembro, o atendimento ao público será realizado das 10h às 14h. A medida atinge a sede do órgão, à Ciretran de Ananindeua e aos postos de atendimento localizados em Belém, Ananindeua e Marituba.