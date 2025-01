R70: 'Não queremos provocar o governo americano', diz Lewandowski, ministro da Justiça

Dengue

Mortes causadas pela doença chegam a 21 no Brasil, em 2025, indica o painel de monitoramento do Ministério da Saúde.

Apostas

A Fazenda determinou o bloqueio de 9,6 mil bets sem autorização do governo, de outubro de 2024 a janeiro de 2025.

Ministro Lewandowski (J. Bosco)

"Não queremos provocar o governo americano.”

Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública, sobre a reação do governo federal à deportação de brasileiros feita pelos Estados Unidos.

GÁS

AMPLIAÇÃO

Começaram, em Barcarena, as obras no sistema de distribuição que interliga a Companhia de Gás do Pará à Usina Termelétrica Portocem Geração de Energia S.A. Localizada no Porto de Vila do Conde, a usina será conectada ao sistema de distribuição da Gás do Pará. Com uma capacidade de geração de 1,2 gigawatt, a unidade, cuja energia será disponibilizada no Sistema Interligado Nacional, é considerada estratégica para a geração e distribuição de eletricidade no País, consolidando o município de Barcarena como um importante polo energético.

ORIGEM

O gás natural chega ao Pará na forma liquefeita, em navios metaneiros provenientes da empresa norte-americana New Fortress Energy. A partir disso, o GNL é transportado por gasodutos até a estação de recebimento da Gás do Pará, localizada no Porto de Vila do Conde, em Barcarena, onde é processado e, em seguida, distribuído para atender às demandas das indústrias locais.

CIÊNCIA

AMAZÔNIA

A Universidade Federal do Pará (UFPA) lança em 5 de fevereiro, em Belém, o movimento “Ciência e Vozes da Amazônia na COP 30”. A ideia é contribuir para discussões científicas voltadas a soluções globais e locais relacionadas aos temas que estarão em pauta na Conferência do Clima.

ERRATA

LICITAÇÃO

Em relação à informação publicada nesta segunda-feira (27), neste espaço, de que a prefeitura de Ananindeua publicou, na semana passada, uma licitação no valor de R$ 1,69 bilhão, a coluna esclarece que trata-se de milhão, e não de bilhão. O documento visa à contratação de empresa especializada na locação de computadores e periféricos, com fornecimento de mão de obra técnica para manutenção, fornecimento ou substituição de peças, componentes, software de gerenciamento, materiais e insumos.

NATURAL

CURATIVO

A pesquisadora doutoranda Sandrynne Guimarães está desenvolvendo, no Laboratório de Óleos da Amazônia, sediado no Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá (PCT/Guamá), um biocurativo biodegradável, que combina biopolímeros (produzidos com materiais de fontes renováveis) compatíveis com o corpo humano e óleos vegetais da Amazônia, como buriti e mucajá.

VANTAGENS

Os biocurativos são produzidos com menor consumo de materiais durante o tratamento e têm descarte mais ecológico. Eles não apenas protegem as lesões, mas também auxiliam na cicatrização, promovendo tratamentos mais eficientes e sustentáveis. O desenvolvimento dos biocurativos encontra-se em processo de registro de patente.

DENDÊ

CADASTRO

Termina na sexta-feira (1º) o prazo para que produtores procurem os escritórios da Agência de Defesa Agropecuária do Pará para atualizar o cadastro do plantio de dendê. Com a criação da Guia de Trânsito Vegetal (GTV), em 2024, já foram identificadas 1.921 unidades produtivas e 14 indústrias, ultrapassando 1,4 milhão de toneladas de dendê em circulação, com a emissão de 69.441 guias. A meta é alcançar 1.267 fazendas produtivas em 32 municípios paraenses.

CASTANHAL

ENTREGAS

O governador do Pará, Helder Barbalho, estará hoje em Castanhal para entregar títulos de terras aos agricultores familiares da Cooperativa Agroindustrial Frutos da Amazônia. A vice-governadora do Estado, Hana Ghassan, estará na cerimônia de entrega. Também em Castanhal será entregue o novo Centro de Hemodinâmica no Hospital Regional Público de Castanhal (HRPC). A unidade está equipada com tecnologia de ponta para diagnósticos e tratamentos cardiovasculares, neurológicos e de radiologia intervencionista.

PROCEDIMENTOS

O serviço atenderá os municípios do 3º, 4º e 5º Centros Regionais de Saúde, com regulação centralizada pela Central Estadual de Regulação. Disponível 24 horas por dia, o HRPC realizará procedimentos como embolização de aneurismas, angioplastias e quimioembolização de tumores, reforçando a assistência especializada na região.

EM POUCAS LINHAS

► O Serviço Social da Indústria está com inscrições abertas para o curso pré-Enem gratuito. As matrículas podem ser feitas presencialmente, na Secretaria da Escola Sesi Belém, localizada na av. João Paulo II, 1267 – bairro Marco. As aulas terão início em fevereiro. O curso é destinado aos alunos que estejam no último ano do ensino médio ou que já tenham concluído os estudos. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. Para garantir a participação os interessados devem comparecer à unidade até 14 de fevereiro, das 14h às 20h, com os seguintes documentos: RG e CPF; comprovante de residência; documento de escolaridade (comprovando matrícula no último ano do ensino médio ou conclusão); e para trabalhadores da indústria e dependentes é necessário apresentar a carteirinha do Sesi.



► Ontem, data que marcou o aniversário de 80 anos de libertação de Auschwitz, o mais emblemático campo de concentração da Alemanha nazista instalado na Polônia, o deputado federal Raimundo Santos (PSD-PA) revelou que está pedindo celeridade na apresentação do relatório de seu projeto que prevê a instituição do Cadastro Nacional sobre a Apologia ao Nazismo e a Prática de Atos Antissemitas. O PL estabelece cerco a grupos extremistas reconhecidos como neonazistas e que vêm crescendo no Brasil, conforme matéria veiculada na edição do programa Fantástico de domingo passado e baseada em levantamento inédito.



► O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) finalizou o ano de 2024 com aumento de produtividade em relação ao ano de 2023. De janeiro a dezembro de 2024 foram mais de 525 mil processos baixados, comparados aos 432 mil de 2023, o que representa um aumento de 21% na produtividade do TJPA. Os dados foram divulgados ontem. Em 2024 o TJPA julgou 512 mil ações, com aumento de 23% sobre o volume de julgamentos de 2023. Também houve aumento de processos que deram entrada no Judiciário paraense. Foram 513.891 em 2024 e 469.438 em 2023, com o aumento de 44.453 novos casos.