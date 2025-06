R70: 'Não quer dizer que estão no time porque conheço, mas porque creio que merecem', diz Ancelotti

Megaevento

Paralimpíada de 2028, em Los Angeles, terá 560 provas com direito a medalhas. Haverá 4.480 vagas para atletas com deficiência.

Alívio

Onze anos após uma sequência de estupros que chocou Fortaleza (CE), Warley Carvalho Dias, o “Maníaco da Moto”, foi preso.

COP

DIÁLOGO

A Subcomissão Temporária de Meio Ambiente (CMA) do Senado Federal, liderada pela senadora Leila Barros (PDT-DF) e pelo senador Beto Faro (PT-PA), desembarca hoje em Belém com a missão de afinar o tom político da COP 30. O senador Beto Faro, relator do colegiado, adiantou à coluna que a prioridade é ouvir governo estadual, prefeitura de Belém e sociedade civil e abrir espaço para o diálogo, costurando parcerias que garantam não só a realização da conferência do clima, mas também sua legitimidade política e social.

FOCO

Com a contagem regressiva em curso, o Congresso busca marcar presença no processo. A instalação da Subcomissão, a essa altura do campeonato, é a prova de que Brasília quer garantir que a conferência não patine na reta final. “O Brasil precisa mostrar protagonismo internacional, mas também garantir medidas concretas para evitar o colapso climático”, afirma o senador Beto Faro. O tom é de cobrança, mas também de ambição. O palco será Belém e os olhos do planeta, em 2025, estarão voltados para cá.

TRANSPLANTES

AUMENTO

Os hospitais paraenses estão conseguindo ampliar, com êxito, o número de captação de órgãos e tecidos para transplantes. O Hospital Regional Abelardo Santos, por exemplo, realizou em 20 dias oito captações. Nos últimos três anos, o Pará registrou crescimento de 130% na área de transplantes. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), entre 2022 e 2024 foram 1.512 procedimentos, com a córnea sendo o tecido mais demandado nesse intervalo. Em 2022, ocorreram 272 captações. No ano seguinte, esse total subiu para 613, e, em 2024, atingiu 627 procedimentos.

RECUSA

Apesar do crescimento, os especialistas consideram que a taxa de doação ainda é baixa.

TAXA

Em 2024, por exemplo, dos 17 pacientes potenciais doadores no Hospital Abelardo Santos, apenas dois tiveram a doação efetivada após a autorização da família. Isso significa que naquele ano houve recusa de 88,23% dos familiares.

NATUREZA

GUARDIÕES

A Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) e a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa (RBAC) estão mobilizando as escolas da rede a participarem da campanha “Guardiões da Natureza”.

INSPIRAÇÃO

O principal objetivo é inspirar educadores a adotar práticas inovadoras e transformadoras nas metodologias de ensino. Um dos trabalhos inscritos é dos estudantes da Escola Estadual Salesiana do Trabalho, no bairro da Pedreira, em Belém, que desenvolveram o projeto “Placas de controle térmico de caroço de açaí: identidade regional e sustentabilidade”. O objetivo é que os painéis de caroço de açaí sejam usados para revestimentos de paredes, forros e construção de salas modulares, garantindo isolamento térmico.

BREGA

ENTREGA

O ministro do Turismo, Celso Sabino, faz hoje em Belém a entrega oficial à cidade do título de Capital Mundial do Brega, conferido pela ONU Turismo. Além do prefeito, Igor Normando, a cerimônia deve reunir artistas do gênero musical. O título internacional foi concedido durante a 123ª reunião do Conselho Executivo da ONU Turismo, realizada na semana passada em Segóvia (Espanha), e repassado ao ministro Celso Sabino, que preside o colegiado da entidade.

ANIMAIS

REGISTRO

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) prorrogou para até 16 de julho o prazo para que os produtores façam a atualização cadastral dos animais de produção nas propriedades rurais do Estado. Para a atualização é necessário ir a uma unidade da Adepará, levando um documento oficial com foto e a relação completa de todas as espécies existentes nas propriedades, como bovinos, búfalos, equinos, asininos, muares, suínos, ovinos, caprinos, aves, abelhas e animais aquáticos. Apenas os produtores dos do Arquipélago do Marajó não vão precisar fazer a atualização cadastral nesta etapa. Hoje o Pará possui o segundo maior rebanho do País, com mais de 26 milhões de animais. Em todo o Estado há mais de 120 mil produtores cadastrados na Agência de Defesa, que produzem em cerca de 20 milhões de hectares de terra, cerca de 15% do território paraense.

Em Poucas Linhas

► Antecipada para o dia 29 de junho, a 52ª Grande Coleta de Emaús está enfrentando problemas para garantir as barracas usadas pelos voluntários. Os organizadores pedem que empresas ou instituições que tenham esse equipamento e que possam ceder entrem em contato. As barracas são usadas para apoiar a equipe de alimentação e água e também para abrigar as doações.

► Foram prorrogadas, para até 10 de junho, as inscrições para o Programa Voluntariado COP 30. A iniciativa tem o apoio de universidades públicas e particulares, além de escolas de idiomas, que estão incentivando a participação de seus alunos no evento.

► O presidente do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Pará, Hely Ricardo, e a coordenadora do setor contábil da entidade, Josely Muniz, estão em Brasília representando o Estado no Seminário dos Contabilistas do Sistema Confere/Cores. Na pauta do evento, temas como a modernização dos processos contábeis.

► O Movimento de Contadoras e Contadores de Histórias da Amazônia (Mocoham) lança no domingo (8), às 11h, no Sesc Ver-o-Peso, o livro “Poeira de Diamante”, uma antologia de contos garimpados de diferentes cantos do Brasil. O encontro terá a participação das contadoras de histórias Lúcia Helena Alfaia e Núbia Luzia. A publicação pode constituir valioso instrumento para educadores, pesquisadores e para os apaixonados pela arte de contar histórias.

► O governador Helder Barbalho foi o ministrante da aula inaugural dos cursos de formação de oficiais e praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. A cerimônia marcou o início da preparação de mais de 1,6 mil novos agentes de segurança pública do Estado.