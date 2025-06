R70: 'Não precisamos de um presidente para discutir escalação com Ancelotti', diz presidente da FPF

Fumarato de dimetila

Falta de remédio de alto custo para esclerose múltipla no SUS preocupa. Ministério da Saúde diz que iniciou envio de 637 mil unidades.

Balanço do Leão

No Pará, 55.267 contribuintes não entregaram suas declarações do Imposto de Renda no prazo. Um milhão eram esperadas.

MUNICÍPIOS

DÉFICIT

Estudo divulgado recentemente pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) aponta que a maioria das prefeituras brasileiras está de pires na mão em um cenário que seria, segundo a entidade, o pior da história. Os números têm como base as contas do exercício de 2024 e mostram que 54% dos municípios estão no vermelho. O déficit acumulado é de R$ 33 bilhões.

TENDÊNCIA

O estudo destaca que a diferença entre o que gastam e que o arrecadam é provocada, principalmente, pela necessidade de aumento da folha, uma vez que nas últimas décadas as prefeituras assumiram uma série de serviços que antes eram prestados pelo Estado e pela União. Os novos dados são ainda mais preocupantes porque indicam tendência de alta. Entre 2023 e 2024, 51% dos municípios estavam no vermelho e com déficit de R$ 17 bilhões no final de 2023. Agora, um novo recorde foi registrado.

SEMINOVOS

PROCURA

Em 2024, o mercado de veículos seminovos em Belém apresentou um crescimento significativo, alinhando-se à tendência nacional de expansão do setor automotivo. Dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) mostram que as vendas de automóveis leves em Belém aumentaram 14,02% em relação a 2023, com 305.429 unidades adicionais comercializadas. Esse crescimento é atribuído a fatores como condições financeiras favoráveis, maior uso de aplicativos de transporte e uma economia local aquecida.

CRESCIMENTO

O segmento de veículos seminovos, especialmente aqueles com até três anos de uso, teve um desempenho considerável alavancando o setor. No Brasil, as vendas dessa categoria cresceram 15,2% em 2024, totalizando 2.541.872 unidades vendidas.

PREVISÃO

A Associação dos Revendedores de Veículos Automotores no Estado do Pará (Assovepa) estima para este ano um crescimento mínimo de 5% nas vendas de seminovos, somente na capital.

IMPUGNAÇÕES

QUINTO

Todas as impugnações apresentadas contra candidatos à lista sêxtupla para preenchimento da vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) - pelo Quinto Constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Pará (OAB-PA) - foram consideradas improcedentes pela Comissão Eleitoral, que publicou a decisão nesta semana.Sendo assim, os 25 candidatos que haviam sido deferidos continuam no páreo.

NOMES

As impugnações foram contra André Bassalo, Anete Penna, Jarbas Vasconcelos, Luciana Gluck Paul, Patrícia Bahia e Roberta Veiga.

ETAPAS

O processo seletivo ainda está em andamento. No dia 16 haverá uma sessão de julgamento dos recursos pelo Conselho Seccional, dando fim à fase de registro de candidaturas. A próxima etapa é a sessão de arguição, marcada para o dia 25, momento em que os conselheiros farão uma sabatina com todos os candidatos deferidos, resultando na lista duodécima. Em agosto, os 12 nomes passarão por votação da classe, que escolherá os seis candidatos à vaga.

AMAZÔNIA

MERCADO

Na próxima terça-feira (3) Bruxelas será palco da terceira edição da Semana da Amazônia, evento que tem a missão de conectar a região amazônica ao mercado europeu, promovendo a bioeconomia como modelo de desenvolvimento sustentável. O evento reunirá representantes da sociedade civil, da academia e dos setores público e privado. Durante a programação, será possível conhecer casos concretos e histórias de sucesso da sociobioeconomia amazônica. A organização é da Missão do Brasil junto à União Europeia, em parceria com postos diplomáticos do Brasil, com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), com o Instituto Clima e Sociedade (iCS) e com o Instituto Paulo Martins.

SAÚDE

CONSULTA

O Ministério da Saúde abriu uma consulta pública para ouvir fornecedores, gestores municipais e a sociedade em geral sobre a compra e distribuição de dez mil combos de equipamentos para melhorar o atendimento em Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A ação faz parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e as contribuições podem ser enviadas até 2 de junho por meio do site Participa Mais Brasil.

EM POUCAS LINHAS

► A vereadora Nay Barbalho (PP) deixou a Secretaria Municipal de Inclusão e Acessibilidade (Semiac). Voltou à Câmara Municipal de Belém.

► O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) realiza amanhã (2) sessão extraordinária para apreciação das contas do governo - exercício 2024. Será a partir das 10h, no Plenário Conselheiro Emílio Martins com transmissão ao vivo pelo canal do TCE no YouTube. A relatoria é do conselheiro corregedor Odilon Teixeira.

► Mais de 90 mil desaparecimentos de crianças e adolescentes foram registrados no Brasil nos últimos 5 anos. Deste total, 55,4 mil crianças e adolescentes foram localizados, deixando um saldo de mais de 34 mil casos sem solução. Os dados são da Agência de Notícias dos Direitos da Infância (Andi).

► Durante os Jogos Indígenas Nacionais e Internacionais, de 11 a 22 de julho na Aldeia de Mapuera, em Oriximiná, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) fará mutirão de serviços como emissão de 1ª e 2ª via do título e a distribuição impressa do Guia Eleitoral traduzido para a língua local, o wai-wai.

► O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA), Lúcio Vale, e a vice-governadora Hana Ghassan farão a abertura do “Capacitação”, na manhã desta segunda-feira. O evento, que reúne conselheiros, servidores e parceiros da Corte, é voltado para qualificar gestores, presidentes de autarquias e de conselhos municipais. Dezoito municípios do Oeste do Pará e mais de 400 pessoas devem participar dos quatro dias de atividades.

► Ângela Mendes, ativista socioambiental e filha mais velha de Chico Mendes, estará em Belém na sexta-feira (6) para a segunda edição do Ciclo de Diálogos COP 30 Com Ciência, promovido pelo Museu Goeldi. Outra convidada é Paiakan Kayapó, liderança indígena e mestranda na UFPA. O evento será no auditório do Campus de Pesquisa do Goeldi.

► Serão abertas na quinta-feira (5) as inscrições para a 40ª edição da Corrida do Círio, que deverão ser feitas no site www.corridadocirio.com.br.