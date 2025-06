R70: 'Não podemos penalizar quem produz', diz Hugo Motta a respeito de votação sobre o IOF

Corpus Christi

Data católica celebrada no próximo dia 19 não é feriado em todo o Brasil. No calendário do governo federal é ponto facultativo.

Insegurança alimentar

Os níveis de fome extrema dispararam em 13 pontos críticos no mundo, diz relatório da ONU divulgado ontem.

COMITIVA

ISRAEL

A Confederação Nacional de Municípios confirmou que uma comitiva de políticos brasileiros conseguiu deixar Israel e chegou em segurança à Jordânia nesta segunda-feira (16). Ao menos 41 representantes do Brasil estavam em solo israelense desde o dia 9 e permaneceriam até esta sexta-feira (20), onde conheceriam tecnologias de segurança. Mas o conflito com o Irã mudou os planos da comitiva, da qual faz parte o paraense Nélio Aguiar, ex-prefeito de Santarém e presidente da Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará (Famep).

SEGURANÇA

A entidade divulgou nota confirmando que a comitiva brasileira chegou em segurança à Jordânia na manhã de ontem, mas por razões de segurança detalhes sobre o horário e o trajeto do grupo não foram divulgados antes do deslocamento. A comitiva atravessou a fronteira por via terrestre e nesta segunda se encontrava em deslocamento para um ponto de embarque aéreo, de onde seguirá a viagem de retorno ao Brasil.

RENÚNCIAS

FISCAIS

Os técnicos da equipe do senador Beto Faro (PT-PA) mergulharam a fundo nos números das renúncias fiscais concedidas ao setor agropecuário e a outros segmentos econômicos e identificaram que até fevereiro de 2025 as renúncias somaram quase R$ 397 bilhões, segundo a Receita Federal. O estudo revelou que o agronegócio tem um grande peso nessas renúncias, concentrando 43% do total concedido entre janeiro de 2024 e fevereiro de 2025.

ESTADOS

O estado de São Paulo lidera com folga: R$ 131 bilhões deixaram de ser arrecadados em tributos federais por conta dessas isenções. No Norte, o Pará também se destaca: foram R$ 2,87 bilhões em renúncias, um volume superior ao registrado no Amazonas, desconsiderando os efeitos da Zona Franca de Manaus.

PARÁ

O montante paraense também supera os benefícios concedidos aos estados do Amapá (R$ 145 milhões) e Acre (R$ 106 milhões).

GRÃOS

AMAZÔNIA

Ainda no campo do agronegócio, o governo federal quer expandir a produção de grãos para novas fronteiras, incluindo a Amazônia, e o Pará surge como destaque nesse novo ciclo, com potencial de aumentar, por exemplo, a produção de arroz, que atualmente se destaca na região intermediária de Breves, no arquipélago do Marajó, com a produção de arroz irrigado.

SÉTIMO

Segundo o IBGE, na safra 2023/2024 o estado foi o 7º maior produtor de arroz do País. O desafio agora é viabilizar a logística de escoamento, o que depende de um plano em estudo e de um aporte de R$ 35 milhões do BNDES.

AUDIÊNCIA

CULTURA

O debate sobre o plano plurianual de aplicação dos recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) será realizado nesta terça-feira (17) pela Secretaria de Estado de Cultura do Pará (Secult) em parceria com o Conselho Estadual de Cultura, em audiência pública focada na execução dos anos de 2025 a 2028. Aberto ao público e sem exigência de inscrição prévia, o encontro será realizado em formato híbrido a partir das 17h, com participação presencial no salão transversal do Museu do Estado do Pará (MEP), em Belém, e acesso virtual por meio de sala on-line voltada a participantes de outras regiões do Pará, com objetivo de coletar contribuições da sociedade civil para adequações finais do documento, que deve ser publicado no Diário Oficial ainda neste mês de junho.

EXEMPLO

AMBIENTAL

Aos 90 anos, a pajé marajoara Zeneida Lima foi a primeira cidadã a adquirir uma Cota de Proteção Ambiental (CPA) na modalidade “Não Compensatória”, ação inédita no Pará. Pelo gesto, recebeu o certificado de “Amiga da Floresta” do Ideflor-Bio. A CPA é uma política do governo do Pará para apoiar Unidades de Conservação. No caso de Zeneida o gesto foi voluntário, e ela contribuiu de forma simbólica com R$ 60 para a manutenção do Parque Estadual do Utinga, uma das áreas verdes mais importantes de Belém. Para quem quiser seguir o bom exemplo, a compra é feita on-line no site do Ideflor-Bio. As CPAs Não Compensatórias são anuais e renováveis, enquanto as Compensatórias exigem adesão ao Programa de Regularização Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas).

Em Poucas Linhas

Detentora da primeira Indicação Geográfica (IG) do estado reconhecida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), na espécie Indicação de Procedência (IP), a amêndoa de cacau do município de Tomé-Açu terá, no segundo semestre, o lançamento de subprodutos que já sairão com a inscrição no rótulo para que o consumidor consiga identificar a conquista obtida em 2019.

A Associação Cultural e Fomento de Tomé-Açu é a detentora do registro.

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), Alex Carvalho, e a gerente do Centro Internacional de Negócios da entidade, Cassandra Lobato, participam nesta semana do 41º Encontro Econômico Brasil-Alemanha (EEBA) em Salvador (BA).

O encontro é realizado pela Confederação Nacional da Indústria, em parceria com a Federação das Indústrias Alemãs (BDI) e a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb).

O mais recente relatório da Serasa aponta que 35 milhões de brasileiros têm dívidas em bancos. Em Belém, são mais de 711 mil inadimplentes. Desse número, 342.170 são de pessoas com débitos bancários na capital paraense.

Os finais de semana de julho em Santana do Araguaia prometem um grande movimento no verão 2025, com shows gratuitos na praia do Boto. O prefeito Eduardo da Machado (MDB) já anunciou atrações nacionais como Pablo, Zé Vaqueiro, Nattanzinho, Matheus Fernandes e Léo Santana.

O evento tem apoio do governo federal por meio do Ministério do Turismo, governo do Pará e Alepa.

O governador Helder Barbalho entregou ontem máquinas agrícolas, lanchas e tratores para os municípios de Anajás, Barcarena, Limoeiro do Ajuru, Porto de Moz, São Sebastião da Boa Vista, Anapu, Curuçá, Acará, São Domingos do Capim, Pau D’Arco, Concórdia do Pará, Melgaço e Ipixuna do Pará.

A iniciativa é do programa Pará Rural, assegurada por meio de emendas parlamentares. Foram investidos R$ 3,6 milhões para a agricultura familiar do Pará.