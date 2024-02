R70: 'Não podemos partir do pressuposto de que todos são salafrários', afirma Marco Aurélio Mello

Calendário nacional

Restam apenas dois feriados que são vizinhos de fins de semana: Paixão de Cristo e Proclamação da República.



Sistema Único de Saúde

Três em cada dez pacientes que têm uma consulta ou um exame marcado no SUS faltam e não desmarcam o atendimento.

Marco Aurélio Mello (J. Bosco)

"Não podemos partir do pressuposto de que todos são salafrários.”

Marco Aurélio Mello, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF), ao criticar a atuação da Corte na operação da Polícia Federal que mirou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados.

RETORNO

TRÂNSITO



O Departamento de Trânsito do Pará (Detran) reforçou o efetivo até hoje, para o retorno dos foliões que saíram da capital paraense, com 40 agentes de fiscalização trabalhando nos 18 quilômetros de jurisdição do órgão. Na BR-316 haverá controle do tempo semafórico, auxílio na travessia de pedestres na faixa e utilização das duas pistas do BRT Metropolitano para ajudar na fluidez do trânsito no sentido de entrada da capital. A operação Carnaval 2024 segue até hoje também nos principais municípios com tradição no carnaval paraense. Desde a sexta-feira (9) mais de 300 agentes trabalham nas rodovias estaduais, atentos ao movimento de veículos que costuma ser intenso durante todo o período carnavalesco. O objetivo é coibir infrações que possam comprometer a segurança viária de motoristas e pedestres. Salinópolis, Bragança, Cametá, Santa Bárbara, Vigia, Tucuruí e Abaetetuba são alguns dos municípios onde a fiscalização existe para evitar excessos no trânsito.

PEDRA

VER-O-PESO



Previstas para começarem em março, as obras do projeto de reforma do mercado Ver-o-Peso ainda enfrentam um desafio a ser ajustado no projeto executivo, que é a proposta de retirada da comercialização do pescado da pedra do Ver-o-Peso. Entre os técnicos e urbanistas tem sido unanimidade que esse comércio na pedra do mercado compromete o maior cartão-postal da cidade. Os principais problemas são tanto de ordem econômica, pelo descontrole do produto exportado, quanto de higiene do pescado, que fica muito comprometida. Como agravantes, os técnicos apontam problemas que chamam nos bastidores de “espanta turistas e consumidores” da feira, que são o colapso no trânsito da área, o mau cheiro e a presença de milhares de urubus, que embora até façam parte do folclore da cidade, estão presentes ali indicando o quanto o ambiente é insalubre.



IMPACTO



Embora os técnicos envolvidos digam que esse é um ajuste que não afeta o início da execução do projeto, precisa haver um consenso o quanto antes, para não atrasar o calendário da obra, que está entre as de maior impacto nos preparativos para Belém sediar a COP 30, em 2025. A obra do Ver-O-Peso já tem confirmados recursos de R$ 63 milhões liberados pelo governo federal. O dinheiro reforçará o caixa do governo estadual e da prefeitura para correr com a obra, inclusive reduzindo o tempo estimado inicialmente, de 18 para 12 meses, para que, na ocasião do evento, a obra já tenha sido concluída.

TURISMO

RECEPTIVO



O governo federal já liberou, via BNDES, o crédito de R$ 140 milhões ao turismo receptivo de Belém, para que os empreendedores do setor corram na preparação para a COP 30. A expectativa é beneficiar de imediato mais de 1,2 mil micro, pequenos e médios empresários já cadastrados para apresentar projetos de construção e/ou melhorias em empreendimentos de acomodações, alimentação e serviços voltados para o turismo receptivo, segmento que, de acordo com a Fundação Getulio Vargas (FGV), receberá mais de 40 mil pessoas em Belém durante os principais dias da COP 30. Desse número, só de equipes da ONU e delegações de países-membros serão em torno de sete mil pessoas. Para receber apenas esse grupo, a cidade precisa de investimentos que readequem os meios de hospedagem, evoluindo para as classes A e B os equipamentos que, hoje, se concentram nos perfis que atendem às classes C e D.

ABELHAS

VISEU



A Associação Viseuense de Apicultores (Avapis) está trabalhando para reativar a fábrica de mel do município, que há sete anos teve a suspensão do selo de inspeção do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Agora, uma força-tarefa ocorre no município para que sejam atendidas as exigências do Mapa, publicadas em portaria no ano passado. A reabertura da unidade vai alavancar o beneficiamento dos produtos do mel, pelos produtores das abelhas do município.



DESAFIOS



Entre os desafios dos técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) e da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) está a finalização do cadastro agropecuário para o controle e erradicação de doenças e pragas nas colmeias. Além disso, os números oficiais da qualidade de criadores de abelhas no Estado auxiliarão os técnicos na elaboração de projetos de fomento e desenvolvimento da cadeia produtiva local.

EM POUCAS LINHAS

► O Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) foi acionado na segunda-feira (12) para uma missão muito especial: o transporte, de Belém até o município de Redenção, de um rim captado e encaminhado pelo sistema público de saúde do Pará, para paciente que mora na região e aguardava pelo transplante do órgão. Foram duas horas de deslocamento e o órgão foi recebido pela equipe de saúde que aguardava no município, para que o procedimento fosse realizado em tempo hábil. Esse é o primeiro transporte de órgão feito pelo grupamento em 2024. Esse tipo de missão tem se tornado comum, em razão das dimensões que o Pará possui, e também pela necessidade de um tempo limite para a entrega de órgãos para transplante.

► A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) determinou alteração temporária nos horários das viagens na linha fluvial Mosqueiro-Belém para hoje. A viagem de navio que ocorreria às 5h30, saindo de Mosqueiro para Belém, terá o horário alterado para 7h30. Também ocorrerá uma viagem extra, às 16h30, no mesmo trajeto. A medida é necessária para atender a demanda de passageiros que devem retornar de Mosqueiro para Belém, após o carnaval. A linha retornará aos horários oficiais a partir de amanhã.

► A Defensoria Pública do Estado, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PA) e a Receita Federal, realiza mais uma ação itinerante no interior do Pará. De hoje até 10 de março, a Expedição Araguaia vai percorrer os municípios de Rondon do Pará, Redenção, Pau D’Arco, Ourilândia do Norte, Água Azul do Norte, Rio Maria e Mãe do Rio.

► Em Belém, nos distritos de Icoaraci e Mosqueiro, o carnaval não acabou ontem. Hoje é dia de desfile do conhecido bloco Rabo do Peru, uma tradição da Vila Sorriso na quarta-feira de cinzas. Na ilha de Mosqueiro, o bloco Pirarucu nas Cinzas encerrará a programação com o tradicional “arrastão” dos foliões na área da praia do Chapéu Virado.