R70: 'Não podemos aceitar o argumento de que os fins justificam os meios', diz embaixador brasileiro

Cobertura de testagem para HIV cresce 47% em áreas indígenas. Mais de 1 milhão de testes rápidos foram distribuídos em 2025.

FUNDÃO

DESEQUILÍBRIO

O aumento do chamado Fundo Eleitoral, que saltou de cerca de R$ 1 bilhão para R$ 4,9 bilhões, deve aumentar a vantagem de políticos estabelecidos. Partidos e candidatos que já ocupam espaço político, com máquinas eleitorais, base de recursos e rede de financiadores, tendem a se sair melhor em campanhas caras, segundo fonte da coluna. O quadro dificulta a renovação política, reduzindo chances de novos líderes emergirem. Vale lembrar que o Fundão Eleitoral é diferente do Fundo Partidário. Este é formado principalmente por multas e penalidades aplicadas pela Justiça Eleitoral e doações de pessoas físicas feitas de depósito bancário diretamente na conta do partido político. Já o Fundão tem recursos oriundos diretamente do Tesouro para financiar as campanhas políticas.

ELEIÇÕES

MELHORIAS

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realiza entre os dias 3 e 5 de fevereiro audiências públicas para receber sugestões destinadas ao aperfeiçoamento das resoluções que vão orientar as eleições gerais deste ano. As audiências começam às 10h nos dias 3 e 4 e às 11h no dia 5, organizadas por eixos temáticos. No primeiro dia, entram em debate pesquisas eleitorais, auditoria e fiscalização, sistemas eleitorais e atos gerais do processo. No dia 4, o foco será registro de candidaturas e prestação de contas. Já no encerramento, a pauta inclui propaganda eleitoral, ilícitos, representações, transporte especial para eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida e a consolidação das normas voltadas ao cidadão.

INSCRIÇÕES

As minutas das resoluções estarão disponíveis para consulta pública a partir de 19 de janeiro, no portal do TSE. As contribuições deverão ser enviadas por formulário eletrônico até 30 de janeiro, enquanto os pedidos de manifestação oral se encerram no dia 27. As audiências serão em formato híbrido, com transmissão ao vivo pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube e pela TV Justiça.

FEMINICÍDIO

AUMENTO

Segundo dados do Instituto Fogo Cruzado, divulgados ontem, o número de feminicídios e tentativas de feminicídio praticados com arma de fogo cresceu 52% em 2025. De acordo com o levantamento ao menos 50 mulheres cis e trans foram vítimas desse tipo de violência nos 57 municípios das regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Recife (PE), Salvador (BA) e Belém, enquanto em 2024 foram 33 casos. No Pará, três casos de feminicídio ocorreram na Região Metropolitana de Belém. Um deles foi praticado por agente de segurança. Bruna Meireles Corrêa, de 32 anos, foi morta a tiros pelo ex-namorado, o policial militar identificado como Wladson Luan Monteiro Borges.

JUSTIÇA

MULHERES

O Conselho Nacional de Justiça marcou para os meses de março, agosto e novembro a realização das ações da campanha Justiça pela Paz em Casa em 2026. O calendário integra a Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e deve mobilizar tribunais de todo o País para intensificar o julgamento de processos relacionados à violência doméstica e familiar.

EDUCAÇÃO

SELO

O Pará foi um dos Estados que aderiram ao Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, ação que integra a política de alfabetização desenvolvida em parceria entre União, Estados e municípios. O selo foi criado para reconhecer simbolicamente as boas práticas das secretarias de educação para garantir a alfabetização de 100% dos alunos ao fim do 2º ano do ensino fundamental.

ÁGUA

NOVA DIREÇÃO

A empresa Águas do Pará anunciou ontem que assumiu a operação de abastecimento de água em mais 13 municípios do Pará. Com isso, a companhia passa a atender 50 municípios, em um total de 3,7 milhões de pessoas. Entre as novas cidades atendidas estão Breves, Anajás, Santa Izabel do Pará, Canaã dos Carajás, entre outras. Ao todo, a Águas do Pará deve assumir os serviços de água e esgotamento sanitário em 126 municípios paraenses.

META

A meta é alcançar, até o ano de 2033, atendimento com abastecimento de água para 99% da população da Região Metropolitana de Belém, do Marajó, do Nordeste, do Sudeste, Sudoeste e do Baixo Amazonas. Já a universalização do esgotamento sanitário, com 90% de atendimento, deverá ser atingida até 2033 na Região Metropolitana de Belém e Marajó; e até 2039 nas regiões Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Baixo Amazonas.

Em Poucas Linhas

► Mesmo em recesso parlamentar, os partidos testam alianças em silêncio, ajustam chapas e evitam movimentos públicos que possam fechar portas cedo demais. Nos corredores do Congresso, a certeza é uma só: 2026 será decidido mais adiante. Por enquanto, observar é mais seguro do que avançar.

► Em Belém, há candidatos desistindo de disputar a eleição antes mesmo do início oficial da campanha. O motivo alegado é a enxurrada de pedidos pessoais que chegam antes de qualquer debate sobre política pública. “Já vai longe o tempo em que o eleitor queria diálogo e propostas. Às vezes, o primeiro contato com o candidato já vem acompanhado de um pedido de dinheiro. Eu não dou conta”, declarou um ex-deputado federal.

► O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (Ciir) realizou mais de 423 mil atendimentos e procedimentos entre janeiro e novembro de 2025. Os dados foram divulgados ontem. Os números incluem atendimentos ambulatoriais, exames, reabilitações especializadas e serviços da oficina ortopédica.

► Um evento gospel vai abrir a programação oficial da prefeitura de Belém em comemoração aos 410 da capital paraense celebrados no próximo dia 12. O “Dia do Gospel” será realizado no sábado (10), no Portal da Amazônia.

► Proprietários de veículos com finais de placas 01 a 31 têm até hoje para pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com descontos de até 15%.

► O governo marcou para 2 de fevereiro a volta às aulas na rede pública estadual de ensino. Na rede privada, as aulas serão retomadas a partir da próxima segunda-feira (13).