R70: 'Não permita que caso Vorcaro jogue fora sua biografia', diz Lula sobre Moraes

Apoio na gravidez

Lei que regulamenta a profissão de doula é sancionada. Texto define atribuições e garante exercício profissional.



Seguridade

Portaria oficializa perícia remota do INSS. Atendimento ao segurado será em Agência da Previdência Social.

PSB

CÂMARA

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) passou a contar com dois novos vereadores na Câmara Municipal de Belém. Lulu das Comunidades, que deixou o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), e Fábio Souza, ex-Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Fábio Souza retorna ao PSB com a missão de reorganizar o partido no município de Belém e atuar na preparação da legenda para as eleições deste ano. O parlamentar segue exercendo a função de líder do governo Igor Normando na Câmara. Outra mudança de partido que surpreendeu foi a saída da vereadora Nay Barbalho do PP para o Avante.

PSOL

BRAGANÇA

A pré-candidata ao governo do Pará pelo Psol Araceli Lemos chega no sábado (11) a Bragança com a caravana “De sol a sol, a gente te escuta”. Ela será acompanhada pelo ex-prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, pela deputada estadual Lívia Duarte e pelas vereadoras Marinor Brito e Vivi Reis, além da presidente do Psol Belém, Leila Palheta. O encontro será aberto ao público e contará com a participação de lideranças comunitárias e de movimentos sociais de Bragança e de outros municípios da região do Salgado.

DIESEL

SUBVENÇÕES

As medidas anunciadas pelo governo federal para tentar administrar os impactos do conflito no Oriente Médio nos preços do diesel na economia brasileira foram consideradas providenciais pelos setores econômicos. A avaliação é de que elas poderão amortecer os efeitos dos preços do combustível na inflação por conta da alta dispersão desse insumo nas cadeias econômicas. Em pronunciamento no Congresso, o senador paraense Beto Faro divulgou projeções segundo as quais essas subvenções previstas para o diesel vão exigir, somente para o estado do Pará, em gastos do Tesouro Nacional em torno de R$ 250 milhões por mês.

ADVOCACIA

HONORÁRIOS

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA) vai realizar, no próximo dia 27 de abril, audiência pública para debater a proposta da nova tabela de honorários da advocacia paraense. O encontro, em formato híbrido, marca uma etapa decisiva do processo e deve reunir profissionais de todo o estado para discutir e apresentar contribuições ao texto. A proposta da tabela foi construída de forma coletiva, a partir do trabalho de comissões temáticas e advogados de diferentes áreas do Direito, e ainda não está em vigor.

CONSULTA

Com a abertura da consulta pública, a OAB-PA busca ampliar a participação da categoria, garantindo que a versão final reflita a realidade da advocacia no Pará. As sugestões serão encaminhadas para o Conselho Seccional.

FRAUDE

ALERTA

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou alerta à população sobre fraudes cometidas a partir de mensagens que usam ilegalmente o nome do órgão. Enviadas especialmente por aplicativos como o WhatsApp, as mensagens informam sobre supostas irregularidades no título de eleitor vinculadas ao CPF do cidadão. Os comunicados afirmam que há “pendências eleitorais” e solicitam o acesso a links externos para “regularização imediata”. Ao clicar, o usuário é direcionado a uma página falsa, semelhante à da Justiça Eleitoral, o que pode induzir a pessoa a acreditar que está em um site oficial.

RECOMENDAÇÃO

O conteúdo falso ainda menciona possíveis sanções, como bloqueio de serviços públicos e impedimentos legais, além de incentivar o acesso a links não oficiais. No comunicado divulgado ontem, o TSE reafirmou que a Justiça Eleitoral não envia boletos, não solicita pagamentos, nem cobra taxas por meio de mensagens, aplicativos, SMS ou e-mail. Também não solicitam dados pessoais ou bancários por esses canais. A recomendação é para que os eleitores não cliquem em links suspeitos, não forneçam informações pessoais e não realizem qualquer tipo de pagamento solicitado por esses meios.

BEIJA-FLOR

ZENEIDA

Tema do enredo da Escola Beija-Flor de Nilópolis para o ano que vem, Zeneida Lima é pé quente. Em 1998, a mesma escola conquistou o título do Carnaval carioca, em empate com a Mangueira. Naquele ano, a Beija Flor foi para a avenida com o enredo “O Mundo Místico dos Caruanas nas Águas do Patu-Anu”. O tema foi inspirado em livro da pajé marajoara.

Em Poucas Linhas

► O município de Juruti, no Oeste do Pará, completa hoje 143 anos. As comemorações incluem competições esportivas, eventos culturais e religiosos e um show do cantor Zé Vaqueiro.

► Falando em Juruti, o município ganhou um laboratório voltado à extração de óleos e manteigas vegetais a partir de matérias-primas da biodiversidade amazônica. Batizado de BioJuruti, o laboratório exigiu investimentos de R$ 2,3 milhões. O projeto foi desenvolvido em parceria pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas), pela Alcoa, por meio do programa Regulariza Pará, e teve a participação de instituições como a Universidade Federal do Pará (UFPA), a Cooperativa Agroindustrial do Castanhal Planalto (Coocalp), o Instituto Sustentabilidade da Amazônia com Ciência e Inovação (Isaci) e a prefeitura do município.

► O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8) promoverá, na terça-feira (14), o 1º Leilão Unificado das Varas do Trabalho de Macapá do ano de 2026. Serão disponibilizados 59 lotes, incluindo casas, terrenos, caminhões e ônibus. Os lances poderão ser feitos diretamente pela plataforma digital durante o evento. O link está disponível no site do Tribunal.

► O advogado paraense Giussepp Mendes está entre os convidados do 6º Brasília Summit, promovido pelo Lide em parceria com o Correio Braziliense, no próximo dia 15 de abril. A programação reúne nomes como o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Augusto Nardes.

► A governadora do Pará, Hana Ghassan, encaminhou à Assembleia Legislativa do Estado (Alepa), projeto de lei que propõe denominar a rodovia PA-424 de Padre João Mometti. A iniciativa é uma homenagem ao religioso Giovanni Mometti, reconhecido pela atuação social, especialmente na Colônia do Prata, e contribuição ao desenvolvimento de Igarapé-Açu.