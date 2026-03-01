R70: 'Não nasceu da casca do ovo', diz Edinho Silva ao falar que PT vai enfrentar Flávio Bolsonaro

Crise no Paysandu

O zagueiro Thiago Heleno, que defendeu o clube em 2025, ajuizou duas ações trabalhistas, cobrando mais de R$ 1,6 milhão.

Apostas

Governo diz que 326 mil brasileiros encerraram contas em bets em plataforma oficial de autoexclusão.

ELEIÇÕES

PISTAS

O vazamento das anotações feitas pelo senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), durante reunião da cúpula nacional do Partido Liberal, revelou de forma direta o desenho político que a legenda começa a estruturar para as eleições estaduais, incluindo o quadro no Pará. Entre os pontos registrados no que diz respeito ao Estado, chama atenção a sinalização clara de descarte de nomes, até então especulados, para a disputa ao governo, como o ex-senador Mário Couto. A leitura indica que o PL busca fugir de candidaturas consideradas sem viabilidade eleitoral competitiva no atual cenário estadual. O nome do ex-governador Simão Jatene está riscado - possivelmente, não por uma questão de competitividade e sim por uma questão pessoal do ex-político do PSDB, que tem declarado a interlocutores não ter intenção de entrar na disputa pelo executivo estadual.

SENADO

As anotações também apontam para uma possível composição com o prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, ainda no PSB, que tenta viabilizar sua candidatura para o governo do Pará. Uma questão, revelada pelo material, é a definição do deputado federal, delegado Éder Mauro, como nome do PL para a disputa ao Senado. Dentro da lógica nacional do partido, a escolha não seria apenas eleitoral, mas estratégica. Éder Mauro aparece como o quadro capaz de garantir palanque para a candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro no Pará, com alinhamento ideológico e mobilização da base bolsonarista no Estado.

MOVIMENTAÇÃO

Outro ponto relevante das anotações indica que o prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, embora hoje esteja filiado a outra legenda, aparece associado à possibilidade de migração para o Republicanos, movimento que facilitaria uma composição nacional alinhada ao campo bolsonarista.

“CHANCE”

Há ainda o registro sobre a “chance de fazer um senador nesse palanque”, interpretação que reforça a estratégia do PL de apoiar uma candidatura competitiva ao governo estadual para a consolidação de uma vaga ao Senado - cenário no qual o nome do delegado Éder Mauro surge destacado, nas anotações, como preferência dentro do planejamento partidário.

TRANS

COTAS

A Universidade Federal do Pará (UFPA) deu mais um passo para a consolidação de sua política de inclusão. Por unanimidade, o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) aprovou a reserva de vagas em cursos de graduação para pessoas trans, travestis e não-binárias, por meio de Processo Seletivo Especial (PSE) já para o próximo ano.

RESPEITO

Para o reitor da instituição, Gilmar Pereira da Silva, a decisão representa um avanço institucional concreto na promoção da equidade. Segundo ele, a universidade pública deve assegurar que todas as pessoas possam acessar e permanecer no ensino superior com dignidade, reconhecendo trajetórias historicamente invisibilizadas. Como símbolo desse novo momento da universidade, a leitura dos nomes de cada pessoa trans aprovada no Processo Seletivo deste ano será realizada na abertura da Semana do Calouro, em março. O gesto reafirma que a política vai além do acesso formal para fortalecer o caráter plural da universidade pública.

GOELDI

PRÊMIO

O Museu Paraense Emílio Goeldi está entre os finalistas do 13º Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social com o projeto “Dicionários Multimídia para Línguas Indígenas”, sob coordenação da linguista Ana Vilacy Galucio. A conquista desta etapa já garante reconhecimento nacional para a iniciativa e aporte financeiro capaz de ampliar sua contribuição a povos interessados em preservar línguas ameaçadas de extinção. A cerimônia com os grandes vencedores está prevista para o dia 29 de maio.

PRESERVAÇÃO

A tecnologia social dos dicionários multimídia pode ser aplicada para qualquer língua e as primeiras foram para as línguas Kanoé, Oro Win, Puruborá e Sakurabiat, Salamãi e Wanyam. A área de linguística do Museu Goeldi atua há décadas na documentação e estudo das línguas dos povos originários do Brasil, com foco especial na Amazônia brasileira, onde se encontram dois terços das línguas indígenas faladas no País. Os dicionários contêm imagem e som dos verbetes, e podem ser usados na maioria dos aparelhos encontrados hoje em dia que servem de apoio para leitores digitais, como celulares e tablets, e sem necessidade de internet.

Em Poucas Linhas

► Será divulgado no dia 12 o resultado final do concurso público do Tribunal de Justiça do Estado (TJE) para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva nos cargos de analista judiciário e oficial de justiça avaliador. A data original, 9 de fevereiro, teve de ser retificada, via edital, após recursos interpostos por candidatos. O certame oferta 50 vagas imediatas, para preenchimento em todo o Estado.

► O jornalista Chico Barbosa e o fotógrafo Tuca Reinés lançam, no primeiro semestre deste ano, pela CBNews, o livro “Paisagem na Janela: Um passeio de trem pela Amazônia”, com reportagens ilustradas sobre a Estrada de Ferro Carajás, corredor logístico de 861 quilômetros que liga Parauapebas a São Luís (MA). O projeto tem apoio da Vale, com recursos voltados à preservação da memória ferroviária, sob regulação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Em 2026, a ferrovia completa 40 anos de operação do trem de passageiros.

► Será realizada nesta segunda-feira, 2, no Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), a cerimônia de posse do novo procurador-geral do Ministério Público de Contas do Estado do Pará (MPC-PA), Stanley Botti. O mandato é de dois anos.

► Com a aposentadoria do juiz Marcelo Lima Guedes, em 27 de junho deste ano, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE) abre vaga para advogados interessados em compor a corte como membro efetivo, na classe jurista. As inscrições estão sendo feitas pelo Tribunal de Justiça do Estado (TJE) até o dia 4 de março. O nome indicado deverá receber, posteriormente, validação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).