R70: 'Não haverá mais petróleo nem dinheiro para Cuba – zero!', diz Donald Trump

Tecnologia

Chineses testam 1º sistema de energia eólica flutuante do mundo, capaz de recarregar 30 carros elétricos em uma hora.

Habilidades

Autismo pode ser fruto da evolução biológica do cérebro humano, dizem cientistas.

SÍMBOLO

LUTO

Vítima de um acidente no último sábado, a amazonense Henriqueta Cavalcante será enterrada em Soure, no Marajó, o arquipélago ao qual dedicou boa parte da vida especialmente no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A morte da religiosa repercutiu nacionalmente e causou grande comoção. Entre as personalidades que se manifestaram está a atriz paraense Dira Paes, que lembrou ter inspirado sua personagem do filme “Manas” no trabalho da irmã. Premiado em festivais internacionais, o longa chegou a figurar na pré-lista da Academia Brasileira de Cinema para concorrer ao Oscar. Dira interpreta a policial Aretha, que atua para combater os crimes sexuais contra crianças na região.

CESTA

COMPARATIVO

Parceria do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) vai permitir ampliar o acompanhamento do preço da cesta básica no País. O primeiro resultado conjunto, referente a 2025, revelou que Belém fechou o ano com preços altos, apesar de algumas reduções observadas ao longo do segundo semestre. De acordo com a pesquisa, o valor médio da cesta básica iniciou 2025 em R$ 697,81, atingiu o pico entre abril e maio, acima de R$ 726, e passou a recuar a partir de junho, encerrando dezembro em R$ 666,57, com leve alta mensal de 0,06%.

TEMPO

No acumulado do ano, a variação foi de 0,11%, refletindo oscilações importantes nos preços dos alimentos básicos ao longo do período. Mesmo com a desaceleração dos preços, o Dieese Pará destaca que o peso da alimentação segue elevado no orçamento das famílias. Em dezembro de 2025, os trabalhadores paraenses comprometeram 47,47% do salário mínimo para comprar a cesta básica, o equivalente a aproximadamente 96 horas e 36 minutos de trabalho.

FAMÍLIA

Para uma família padrão de quatro pessoas, o gasto mensal estimado com alimentação básica chegou a R$ 1.999,71, o que corresponde a 1,31 salário mínimo.

INFLAÇÃO

Outro indicador importante para medir o custo de vida é o Índice de Preços ao Consumidor (IPCA), medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em Belém, o IPCA encerrou 2025 em 3,8% comportados. Um número que, isoladamente, pode sugerir controle e normalidade. Mas a inflação, como quase sempre, escolhe onde apertar nos itens que mais pesam no cotidiano.

DESCOMPASSO

O descompasso com o índice geral é evidente. O café moído, por exemplo, disparou 35,9%. O caranguejo, símbolo da mesa paraense, subiu 20,9%. Sardinha em conserva, lanches e biscoitos avançaram em dois dígitos, todos acima da média oficial. A inflação, portanto, não some, apenas muda de lugar.

COMÉRCIO

MEIO AMBIENTE

Visto com cautela por setores produtivos da Amazônia, os termos do acordo comercial do Mercosul com a União Europeia foram elogiados pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. “As negociações resultaram em um texto equilibrado e alinhado aos desafios ambientais, sociais e econômicos contemporâneos”, destaca nota oficial divulgada pelo ministério. Marina afirma que as exigências ambientais não devem ser impedimento para as relações comerciais entre os dois blocos, uma vez que o Brasil tem feito o dever de casa no combate ao desmatamento. “Em três anos, conseguimos reduzir o desmatamento na Amazônia em 50% e em 32,3% no Cerrado e, ao mesmo tempo, abriram-se mais de 500 novos mercados para o agronegócio do País”, declarou.

MOTORISTAS

PREMIADOS

Nas primeiras 24 horas, 291 motoristas paraenses conseguiram a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sem nenhum custo. A renovação automática entrou em vigor na sexta-feira (9). Pelas novas regras, motoristas sem registro de infrações de trânsito podem renovar a habilitação, ou ter a carteira definitiva emitida diretamente pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) sem custo e sem necessidade de novos exames.

EXCLUÍDOS

A medida exclui motoristas com mais de 70 anos e aqueles que tiveram a validade do documento reduzida por recomendação médica.

Em Poucas Linhas

Segundo a prefeitura de Belém, a Noite Gospel, realizada no último sábado no Portal da Amazônia, reuniu 50 mil pessoas. O evento integrou oficialmente a programação de aniversário da capital.

► A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) adiou de 14 para 19 o início do período de inscrições para novos alunos da rede pública estadual de ensino. O prazo segue até 30 de janeiro. Esse período é destinado a matrículas de estudantes oriundos da rede privada, da rede federal e de outras unidades da Federação, além daqueles que interromperam os estudos em anos anteriores e desejam retornar à escola.

► Mudança na prefeitura de Belém. O ex-secretário Executivo para a COP 30, André Godinho, assumiu a Secretaria de Comunicação. Ele substitui Ariela Naomi Motizuki, que acumulava o cargo com a Chefia de Gabinete.

► O Mangal das Garças, que costuma fechar para manutenção às segundas-feiras, estará aberto hoje em comemoração aos 410 anos de Belém. Hoje também são celebrados os 21 anos de funcionamento do espaço. A manutenção semanal será transferida para a quarta-feira (14), quando o Parque será fechado. Outro espaço que também costuma fechar às segundas, o Centro Cultural Banco da Amazônia abrirá hoje. Atualmente, o espaço abriga quatro exposições, entre elas “Uma Belém no Olhar de Alguém”, que reúne fotografias produzidas por 21 profissionais das artes visuais atuantes em Belém em homenagem à cidade.

► Às 18h, o Centro Cultural recebe o líder indígena e escritor Ailton Krenak e o premiado fotógrafo japonês Hiromi Nagakura para uma roda de conversa sobre as viagens dos dois pelo território amazônico, na década de 1990. As viagens resultaram na exposição “Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak”. As programações serão veiculadas ao vivo via os canais do Instituto Tomie Ohtake e do Banco da Amazônia no YouTube.