R70: 'Não haverá Estado palestino', diz Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel

Pedalada

O ativista Leandro Costa está pedalando 3,5 mil km do Rio de Janeiro a Belém, para chamar a atenção à COP 30.

Promessas

Estudantes que vão conduzir os Carros de Promessas no Círio participaram neste sábado de uma formação na Casa de Plácido.

LEI

FREIO

O governador Helder Barbalho sancionou lei proposta pelo deputado Rogério Barra (PL), que proíbe o uso de verba pública em eventos e serviços que promovam, direta ou indiretamente, apologia ao crime, facções criminosas, tráfico de drogas, atos de violência e uso de drogas ilícitas. A norma obriga que contratos e patrocínios do poder público contenham cláusulas de respeito à lei e permite que cidadãos denunciem violações ao Ministério Público. Para Rogério Barra, a medida é um freio à utilização indevida de recursos.

CÍRIO

TEMA

Em tempos de COP 30, o já tradicional concurso de Redação do Círio de Nazaré teve como tema “Proteger a Casa que Partilhamos é um Ato cristão”. Ao todo, 104 estudantes estão na disputa, sendo 33 da rede pública e 71 de escolas privadas. O concurso atraiu jovens de Belém, Ananindeua, Marituba, Soure, Salvaterra e Igarapé-Açu. O resultado será divulgado até o dia 3 de outubro e os vencedores serão premiados no dia 7 de outubro, em cerimônia na Casa de Plácido, após a abertura oficial do Círio 2025.

SEGUNDA

SEM CARRO

Hoje é dia do Mutirão sem Carro. A expectativa é que nas cidades brasileiras e no exterior pessoas façam a opção por bicicleta ou pelo transporte público. A ação é um convite para repensar a mobilidade urbana e os impactos climáticos e de saúde de modelos baseados no automóvel, apontado como uma das principais fontes de emissões e desigualdade urbana.

LEMBRETE

O #MutiraoCOP30 quer mostrar ainda que as soluções climáticas já estão em andamento e são, segundo a direção da Conferência, “um lembrete de que o caminho para Belém passa por cada bairro, cada sala de aula e cada parque local”.

AGENDA

MANTIDA

Após confirmar para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva que deixará o governo, o ministro do Turismo, o paraense Celso Sabino, seguiu trabalhando normalmente. No fim de semana, ele participou de compromissos no Pará. No sábado, 20, participou da tradicional disputa dos botos no Festival Sairé, em Alter do Chão; e no domingo, 21, acompanhou o Círio de Curuçá, manifestação religiosa que movimenta o município do nordeste paraense. A agenda foi mantida porque Sabino prometeu aguardar o retorno do presidente para oficializar a entrega do cargo. Lula está em Nova Iorque para abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas.

CONVERSA

Hoje, Sabino participa, em Belém, da apresentação da estratégia de marketing internacional para o Pará, com a presença de representantes da Empresa Brasileira de Turismo, ligada ao Ministério, do Sebrae Nacional e do Governo do Estado. No encontro serão detalhadas as ações do “Plano Brasis”, iniciativa que promete reposicionar a imagem do Brasil como destino no mercado global. A próxima conversa entre o ministro e o presidente Lula está prevista para quinta-feira, 25.

COMPENSAÇÃO

REPASSE

As Unidades de Conservação (UCs) estaduais e federais do Pará receberão R$ 92 milhões em compensação ambiental da empresa Norte Energia S/A, responsável pela construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, na Bacia do Rio Xingu, próximo a Altamira, no norte do estado. A decisão é da Justiça Federal da 1ª Região, em atendimento à Ação Civil Pública (ACP) ajuizada pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e pelo Ministério Público Federal (MPF).

IMPACTOS

A determinação judicial, publicada no dia 10 deste mês, ocorre nove anos após a entrada da ação civil pública pelas instituições. Na ocasião, a PGE e o MPF solicitaram a suspensão do repasse das verbas da compensação ao Parque Nacional da Jurema, que fica a uma distância de 814 quilômetros do local onde ocorrem os impactos diretos pela instalação da usina.

ALIMENTOS

BANCOS

Foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) a regulamentação para a adesão de Estados e Municípios à Rede Brasileira de Bancos de Alimentos (RBBA). Segundo a portaria, os bancos de alimentos “devem assegurar que os suprimentos distribuídos tenham preservadas suas propriedades nutricionais, estarem livres de restrições sanitárias e adequados ao consumo humano”. Os bancos foram criados para garantir segurança alimentar e nutricional.

EM POUCAS LINHAS

► Neste ano, a tradicional festa da Chiquita terá como tema “Chiquita na COP 30: Exclusão social – os riscos para a população LGBTQIAPN+ na Amazônia”. O evento, realizado no sábado da trasladação, terá apoio da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult).

► A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) abre hoje as inscrições para a XII Corrida, Caminhada e V Passeio Ciclístico do Servidor, que serão realizados no dia 18 de outubro. A iniciativa é promovida em comemoração ao Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro. Neste ano, o número de vagas foi ampliado para 2 mil, sendo 1.700 para a corrida, 200 para a caminhada e 100 para o passeio ciclístico. Para confirmar a inscrição, será necessário entregar um kit de alimentos não perecíveis, composto por itens predeterminados, nos dias 23 e 24 de setembro, na unidade da Seplad, localizada na Travessa do Chaco.

► Uma força-tarefa da Emater e Prefeitura de Ipixuna do Pará registrou o interesse de pelo menos 30 famílias para financiamento público de bovinocultura de leite, da raça girolando, além de apicultura de abelhas com ferrão e plantio de açaí das variedades. As propostas em andamento consideram a aprovação até o fim do ano de contratos individuais de R$ 50 mil pelo Programa Nacional de Agricultura Familiar, com o Basa.

► Mais de 60 mil alunos da rede municipal de ensino participaram do Dia Mundial da Limpeza, comemorado no sábado, 20 de setembro. A ação foi em parceria com o Instituto Limpa Brasil, representante no país do movimento global Let’s Do It. Além disso, 200 quilos de resíduos foram recolhidos na orla do Ver-o-Peso, pela Marinha do Brasil, parceira da ação.