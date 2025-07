R70: 'Não há vencedores nem vencidos', diz Motta sobre crise entre Governo e Congresso

Na conta

O Fluminense acumulou cerca de R$ 332,5 milhões em premiação após avançar à semifinal do Mundial de Clubes, ontem.

Vai uma Coca?

Neurologista americana diz que a cafeína presente em famoso refrigerante de cola é sua receita para aliviar dores de cabeça.

TRÂNSITO

VERANEIO

O primeiro final de semana do chamado “verão amazônico” começou com trânsito intenso nas estradas que ligam Belém ao litoral nordeste do Pará, com registros médios de 65 a 70 carros minuto nas barreiras policiais de Marituba e Castanhal. Na tarde e noite de sexta-feira, 4, o aplicativo Waze registrava cerca de 7 quilômetros de congestionamento, além de alertar sobre um engavetamento de veículos entre os municípios de Castanhal e Santa Maria do Pará — o que agravou ainda mais a lentidão na BR-316.

LENTIDÃO

Motoristas que deixaram Belém por volta das 16h enfrentaram mais de seis horas de viagem tanto em direção a Salinópolis quanto a Bragança, dois dos destinos mais procurados nesta época do ano. Segundo relatos de usuários, os veículos ficaram parados por longos períodos, especialmente nas proximidades do trecho urbano de Castanhal. Com o aumento do fluxo previsto para os próximos fins de semana, autoridades de trânsito recomendam atenção redobrada, saídas antecipadas e revisão nos veículos antes da viagem.

TURISMO

EM ALTA

Sob a liderança do paraense Celso Sabino, ministro do Turismo, o Brasil alcançou um feito histórico no turismo internacional. No primeiro semestre de 2025, mais de 5,3 milhões de turistas estrangeiros visitaram o país — número recorde para o período. O crescimento foi de 48,2% em relação ao mesmo intervalo de 2024 e já representa 77,3% da meta anual prevista no Plano Nacional de Turismo. Se o ritmo continuar, o país pode bater ainda este ano a meta inicialmente projetada apenas para 2027. O ministro Celso Sabino atribui o bom desempenho a investimentos em infraestrutura, ampliação da malha aérea, capacitação profissional e ações de promoção internacional. Só em junho, 444.882 estrangeiros desembarcaram em solo brasileiro — alta de 33,8% na comparação com o mesmo mês do ano passado.

DESTAQUE

A condução do ministro tem sido considerada decisiva, inclusive em falas públicas do presidente Lula, para reposicionar o Brasil no cenário global como um dos destinos turísticos mais promissores do mundo.

O LIBERAL

HISTÓRICO

Exemplares históricos do Jornal O Liberal serão usados nas oficinas de preservação de acervo oferecidas pela Fundação Cultural do Pará (FCP), que estão com inscrições abertas até este domingo, 6.

RESTAURO

Divididos em duas turmas, os inscritos trabalharão pela manhã com edições do jornal O Liberal publicadas em 2008. À tarde, serão utilizadas edições do jornal A Província do Pará, publicadas em 1991. A oficina inclui etapas de restauro, higienização e acondicionamento dos jornais, visando a preservação e conservação desses acervos. As aulas são gratuitas e ocorrerão entre os dias 7 e 18 de julho, na Biblioteca Pública Arthur Vianna, na sede da Fundação.

CONSERVAÇÃO

A iniciativa proporciona aos participantes o acesso aos jornais do século XX nas atividades, envolvendo práticas que podem ser utilizadas tanto em livros, quanto em periódicos. A Biblioteca Pública Arthur Vianna é referência em conservação de obras. Instalada no prédio do Centur, sede da Fundação Cultural do Pará, a Biblioteca dispõe das seções Hemeroteca e Obras Raras, que armazenam de forma física e digitalizada de jornais, Diários Oficiais do Pará, periódicos e artigos para pesquisa, com um vasto acervo em ambas as seções.

RARIDADE

AMAZÔNICA

Uma flor nativa da Amazônia e considerada rara de se avistar na natureza, foi encontrada no Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna, em Belém, por um pesquisador do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG). A espécie, de nome biológico Ruizterania belemnensis, foi descoberta pela primeira vez há mais de 100 anos, e a descoberta e reforça a importância do parque para a conservação ambiental da floresta amazônica. O pesquisador Leandro Ferreira, que realizou a descoberta pelo MPEG, diz que esse é o segundo achado da planta na Região Metropolitana de Belém. Ela foi descrita para a ciência no início do século passado, onde hoje é o município de Santa Bárbara do Pará. Contudo, o local onde essa espécie foi descoberta foi destruído pelo crescimento urbano.

EM POUCAS LINHAS

Atendendo à recomendação do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), ratificada em decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), os órgãos de segurança vão intensificar neste mês de julho a fiscalização ambiental em Salinópolis, na área conhecida como Ponta da Sofia.

A ação prossegue até o fim de julho para garantir a proteção da fauna costeira, especialmente das tartarugas-marinhas que desovam na areia nesse período.

Ao longo dos 3 quilômetros de praia, a partir do terceiro atalho de acesso, está proibida a circulação de veículos motorizados e, ainda, está vedado o uso de garrafas de vidro, descarte de resíduos e carretas de som automotivo nesse trecho da praia.

Toda a área está sendo monitorada por câmeras, enquanto agentes públicos farão o patrulhamento contínuo. Veículos que ultrapassarem a barreira delimitada serão identificados, e os responsáveis responderão por crime ambiental.

Saiu o resultado final do edital dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCTs), iniciativa considerada estratégica para a formação de redes de pesquisadores de excelência no Brasil.

Das 143 propostas aprovadas para financiamento em todo o país, apenas três têm liderança paraense. Duas delas são coordenadas por docentes do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica do Instituto de Tecnologia da Universidade Federal do Pará: os pesquisadores Aldebaro Klautau e Renato Frances.

A terceira proposta é liderada pelo Instituto Evandro Chagas. A lista completa dos projetos contemplados já está disponível no site oficial da chamada.

Foi publicada nesta sexta-feira, 4, no Diário Oficial do Estado, a renovação dos Conselhos Gestores do Refúgio de Vida Silvestre (Revis) Padre Sérgio Tonetto e da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Campo das Mangabas.