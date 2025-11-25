R70: 'Não há futuro para empresa de petróleo sem exploração', diz presidente da Petrobras

Futebol feminino

CBF anuncia reformulação nas competições. Haverá aumento de 16 para 18 no número de clubes no Brasileiro a partir de 2026.

Parceria com a UFPA

Será lançado hoje, nas plataformas de áudio, o podcast “Vozes do Sul”, com diálogos sobre mudanças climáticas no Brasil e na Austrália.

JAPONESES

VISITA

Uma comitiva da Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica) passou por Belém para visitar as instalações do BRT Metropolitano. A programação incluiu visita ao Centro de Controle Operacional (CCO), responsável pelo monitoramento da frota e do fluxo de passageiros, além de um percurso pelo corredor do BRT, de Belém aos terminais de Ananindeua e Marituba, com embarque em um ônibus da linha troncal para observação direta do sistema. A comitiva foi integrada por representantes da alta direção da Jica, entre eles a vice-presidente Katsura Miyazaki, o diretor para a América Central e do Sul, Keisuke Ito, e o chefe da Jica Brasil, Akihiro Miyazaki. A Jica foi uma das idealizadoras do sistema de BRT no Pará e financiou 78% do projeto.

BLACK FRIDAY

GOLPES

Os Procons e as delegacias do consumidor em todo Brasil estão emitindo alertas e intensificando ações de fiscalização em razão da semana Black Friday, que culmina na sexta-feira (28). Historicamente, o período registra aumento de fraudes, golpes e ofertas enganosas, especialmente no comércio eletrônico, que exige atenção redobrada do público. Entre as orientações está pesquisar o histórico de preços, comparar ofertas e verificar possíveis cobranças adicionais. Entre janeiro e outubro deste ano, o Procon Pará registrou 321 reclamações relacionadas a compras, principalmente por atraso ou ausência de entrega e dificuldades no reembolso.

JUSTIÇA

FALSA

E por falar em golpes, a Comarca de Marabá, no sudeste do Pará, também emitiu alerta à população sobre tentativas de fraudes envolvendo o envio de mensagens eletrônicas usando indevidamente o nome do Fórum.

FRAUDE

Os criminosos usam mensagens compartilhadas por aplicativos e e-mails se dizendo oficiais de justiça e solicitando confirmação de notificação eletrônica extrajudicial. O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) informa que essas mensagens não têm qualquer relação com o Poder Judiciário. “As denúncias constatadas, bem como outras semelhantes, serão analisadas, caso a caso, pelo Comitê de Governança de Segurança da Informação do Poder Judiciário do Pará”. Os usuários, segundo o órgão, devem bloquear os números além de denunciar os casos.

INCLUSÃO

FISCALIZADA

O Ministério Público do Trabalho no Pará e Amapá (MPT PA-AP) realizará na quinta-feira (27) uma audiência coletiva para avaliação de medidas de inclusão e diversidade adotadas por empresas e entidades sindicais. A ação faz parte do Projeto Nacional Sindicalismo e Diversidade, conduzido pelo Grupo de Atuação Especial Trabalhista (Gaet) da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical e do Diálogo Social (Conalis). A audiência tem o objetivo de acompanhar o cumprimento de recomendação expedida pelo MPT com medidas a serem adotadas por empresas e sindicatos, após apuração de casos de flexibilização de cotas sociais por meio de normas coletivas.

RECOMENDAÇÕES

Dentre as ações recomendadas está a criação de comissões temáticas para discutir e implementar políticas voltadas à inclusão de grupos historicamente vulneráveis, como pessoas LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência, mulheres, pessoas negras e quilombolas, jovens aprendizes, jovens em ressocialização, idosos e indígenas.

MULHERES

JULGAMENTO

Começou ontem a 31ª Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. O evento nacional, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), seguirá até a próxima sexta-feira (28). A meta é acelerar os julgamentos de processos de feminicídio. Essa é a terceira mobilização do ano.

CAMPANHA

O período faz parte da Campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher. A iniciativa integra o movimento global de enfrentamento às diversas formas de violência que atingem meninas e mulheres, promovendo ações de conscientização.

Em Poucas Linhas

► Os cinco partidos que obtiveram os maiores repasses no 1º semestre deste ano foram o Partido Liberal (PL), com R$ 95, 9 milhões em dotação orçamentária e mais R$ 7, 3 milhões em multas; o Partido dos Trabalhadores (PT), com R$ 70,2 milhões e R$ 5, 5 milhões em cada item; o União Brasil (UNIÃO), que recebeu R$ 53,8 milhões e R$ 4.356.155,80; o Progressistas (PP), que obteve R$ 48,3 milhões e R$ 3.677.709,93; e o Republicanos, que recebeu R$ 43,9 milhões em dotação orçamentária e mais R$ 3.340.334,71 em multas. Os partidos que menos receberam foram: Rede (R$ 5.901.366,62 em dotação orçamentária e R$ 474.839,86 em multas); PV (R$ 6.027.045,06 e R$ 474.805,10) e Cidadania (R$ 7.623.072,51 e R$ 738.832,06).

► A anunciada pré-candidatura do ex-senador Mário Couto ao governo do Pará em 2026, pelo PL, pode provocar uma reviravolta na disputa, abrindo caminho para uma decisão eleitoral num hipotético segundo turno.

► A maior parte dos brasileiros (64%) declarou não consumir álcool em 2025, aumento em relação a 2023, quando 55% disseram não consumir álcool, segundo pesquisa Ipsos-Ipec. O percentual dos abstêmios deve aumentar em razão dos recentes casos de bebidas contaminadas com metanol.

► O número de consumidores brasileiros com contas em atraso registrou aumento de 8,49% em outubro de 2025, na comparação com 2024, segundo o Indicador de Inadimplência de Pessoas Físicas, do SPC Brasil. Na passagem de setembro para outubro, o número de devedores cresceu 0,56%. O levantamento estima que o Brasil tinha, em outubro, 72,17 milhões de consumidores negativados, o que representa 43,30% da população adulta. Em outubro de 2025, cada consumidor negativado devia, em média, R$ 4.867,44 na soma de todas as dívidas. Em outubro de 2025, o número de dívidas em atraso no Brasil teve crescimento de 14,43% em relação a 2024.

► Com a volta às aulas, após as férias extemporâneas de novembro, o clima em Belém ontem foi de início de semestre e o trânsito da capital voltou a ficar congestionado nas áreas centrais.