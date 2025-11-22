R70: 'Não há como pensar soluções para a crise climática, sem incluir todos e todas'

Aposentadorias e pensões

INSS cria comitê para reduzir fila de 2,8 milhões de pedidos. Houve aumento de 23% no volume de solicitações.

Situação extrema

Correios aprovam demissão voluntária e fechamento de agências. Estatal enfrenta crise e prevê retomar lucro em 2027.

"Não há como pensar soluções para a crise climática, se não incluir todos e todas que protegem os territórios.”

Sônia Guajajara, ministra do Povos Indígenas, sobre os 19 projetos contemplados pelo edital de seleção do programa Restaura Amazônia para Terras Indígenas, anunciados ontem na COP 30, em Belém.

COP

HISTÓRICA

Independentemente dos resultados, a COP 30 se consolidou como uma das maiores da história em número de participantes. Até 20 de novembro, o evento registrou 65.844 credenciados, sendo 42.153 participantes presenciais com crachá validado, representando delegações de 195 países. Com esse volume, a conferência realizada na capital amazônica já se consolida como uma das maiores edições da história, atrás apenas da COP 28, em Dubai.

LEGADO

Segundo o ministro do Turismo, Celso Sabino, o evento projeta a imagem internacional da Amazônia. “A COP 30 está projetando Belém e o Pará para o mundo como destinos estratégicos de turismo sustentável, inovação climática e cultura amazônica. Os números reforçam não apenas a relevância global da Amazônia, mas também nossa capacidade de receber grandes eventos e visitantes do mundo todo”, avaliou. A expectativa é de que o legado ultrapasse o período da conferência “transformando protagonismo em desenvolvimento econômico e estrutura para o turismo no longo prazo”, segundo Sabino.

GASTRONOMIA

POLO

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) apresentou, nesta última quinta-feira (20), o Centro de Gastronomia Social da Amazônia – Tekoà, iniciativa do Projeto Realiza Pará que integra o Plano Estadual de Bioeconomia (PlanBio) para valorizar a cultura alimentar amazônica. Executado pelo Instituto Paulo Martins, o espaço fará parte do Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia e atuará como polo de educação, pesquisa, inovação e empreendedorismo voltado às cadeias produtivas da sociobiodiversidade. A programação de apresentação incluiu a exposição sensorial Aysú - Os Sentidos da Origem, que evidencia ingredientes, saberes e sabores amazônicos por meio de uma experiência interativa.

PRODUTOS

INDICAÇÃO

Falando em gastronomia, as Indicações Geográficas (IGs) do Pará ganharam relevância na COP 30 como instrumentos robustos para fortalecer cadeias produtivas locais e promover o desenvolvimento sustentável. Em painel coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), foram destacadas IGs de produtos tradicionais paraenses como a farinha de Bragança, o queijo do Marajó, a amêndoa de cacau de Tomé-Açu e o guaraná da Terra Indígena Andirá-Marau.

INPI

A Sedap informou que há novos processos em andamento junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) para ampliar o portfólio de IGs no Estado. Entre produtos em análise estão cacau (de várias regiões), açaí e mel de Pirabas.

SUSTENTABILIDADE

RELATÓRIO

O governo do Pará lançou o 6º Relatório Local Voluntário (RLV) sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), documento que reúne avanços, desafios e estratégias do Estado na implementação da Agenda 2030. A apresentação marca mais uma etapa da integração dos ODS ao planejamento público estadual, iniciada em 2019. A edição inclui, pela primeira vez, o recém-criado ODS 18, da igualdade étnico-racial.

VERDE

REFO​RÇO

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) firmaram em Belém, um contrato que destina R$ 148,7 milhões do Fundo Amazônia ao projeto Caminhos Verdes. O objetivo é reforçar a governança fundiária na Amazônia Legal, com ações que abrangem modernização de bases de dados, ampliação da capacidade operacional e regularização de terras públicas e assentamentos.

TRANSATLÂNTICOS

DESPEDIDAS

Os dois transatlânticos que atuaram como hospedagem temporária durante a COP 30 se despedem da capital paraense neste sábado (22). As embarcações MSC Seaview e Costa Diadema chegaram ao Porto de Outeiro no dia 4 deste mês e, juntas, têm capacidade para acomodar mais de 6 mil pessoas em aproximadamente 3,9 mil cabinas. A expectativa agora, é que o Porto de Outeiro possa se transformar em um ponto de desembarque desses navios na rota do turismo internacional na Amazônia.

EM POUCAS LINHAS

➤ A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará realizou 32 mil atendimentos na área de Urgência e Emergência Obstétrica (UEO) entre janeiro e outubro deste ano. No mesmo período, a maternidade do hospital contabilizou 8.499 partos, uma média de 850 procedimentos por mês. A Santa Casa segue como a maior maternidade pública do Pará, com atendimento 100% SUS.

➤ Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam três motocicletas e um carro durante uma operação realizada nesta quinta-feira (20), na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito de Serra do Cachimbo, localizada no km 785 da BR-163, em Novo Progresso, sudoeste do Pará. A carga, transportada em um caminhão cegonha vindo do Mato Grosso, foi avaliada em R$ 251.437.

➤ Levantamento divulgado pela Serasa sobre os resultados mais recentes do Feirão Limpa Nome aponta que as mulheres estão mais ativas na busca pela regularização financeira. Desde o início da edição atual, em 3 de novembro, o número de mulheres que fecharam acordos foi 29,3% maior do que o de homens. No Pará, 33.976 mulheres negociaram débitos enquanto o número de homens foi de 25.582.

➤ O governo do Pará lançou, nesta sexta-feira (21), o Selo Emater Pará, durante a programação da COP 30, na Agri Zone, sediada na Embrapa, em Belém. A iniciativa, coordenada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado (Emater Pará), busca valorizar produtos da agricultura familiar produzidos de forma sustentável, sem agrotóxicos e com forte compromisso socioambiental. O selo funcionará como uma identidade visual para destacar a procedência e a qualidade dos itens cultivados, beneficiados ou produzidos por agricultores assistidos gratuitamente pela Emater nos 144 municípios paraenses.

➤ O Procon Pará, vinculado à Secretaria de Estado de Justiça (Seju), realiza entre os dias 24 e 28 de novembro o Mutirão de Negociação e Orientação Financeira, em Belém e Ananindeua.