R70: 'Não há absolutamente nenhum tipo de afronta, tampouco de enfrentamento ao Poder Judiciário'

Calor recorde

As temperaturas mundiais verificadas no mês passado foram as mais altas dos registros históricos para setembro.



Gasto com comida

O preço da cesta básica de alimentos caiu em 14 capitais do país no mês de setembro, em comparação a agosto.

Rodrigo Pacheco (J. Bosco)

"Não há absolutamente nenhum tipo de afronta, tampouco de enfrentamento ao Poder Judiciário.”

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, negou ontem que exista uma crise do Congresso com o Supremo Tribunal Federal (STF), depois de a Casa Alta decidir avançar com pautas que tratam de frear a Corte.

BOLSONARO

VISITA



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, desembarcam na capital paraense neste mês. Virão para o Encontro das Mulheres do PL do Pará, que será realizado na capital paraense, nos dias 20 e 21 de outubro. A presença de Bolsonaro no Estado foi confirmada pelo deputado federal Joaquim Passarinho (PL). O evento deve reunir apoiadores que virão em caravanas de cidades como Santarém, Itaituba, Marabá, Parauapebas e Redenção, considerados redutos eleitorais do ex-presidente no Pará.

PSOL

COMANDO



A professora e historiadora Araceli Lemos foi eleita para a presidência estadual do PSOL com um leque de desafios pela frente. Dentre as prioridades, investir recursos do partido para promoção de cursos formativos destinados a mulheres, com o objetivo de ampliar a participação feminina na política. A iniciativa segue a direção partidária do PSOL que elegeu, durante o 8º Congresso Nacional do partido, a também historiadora e militante de referência Paula Coradi. Caberá a Araceli conduzir os rumos da legenda durante as eleições municipais a serem realizadas no ano que vem.

TCM

SOLIDÁRIO

Conselheiro, servidores e estagiários do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA) doaram mais de uma tonelada de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade social. As entregas fazem parte da tradicional arrecadação na Corte de Contas em comemoração ao Círio de Nazaré e beneficiaram moradores da Vila da Barca, autônomos que trabalham em frente à sede do Tribunal. Também foram doados alimentos à Casa de Plácido, que acolhe romeiros que chegam à capital paraense.

SEGURANÇA

COOPERAÇÃO



Foi publicada portaria que cria o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI Amazônia), desenhado para ampliar a cooperação policial e de inteligência entre os oito países do Pacto Amazônico, que detêm partes da Amazônia. O grupo vai usar o modelo adotado pelo Brasil durante os eventos esportivos internacionais, como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Mundiais.



ATRIBUIÇÕES



A portaria que criou o CCPI também atribuiu à Diretoria da Amazônia e Meio Ambiente da Polícia Federal a instalação, o planejamento, a direção e avaliação da atuação do Centro.

CÍRIO

SANTUÁRIOS



O traslado da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, de Belém para Ananindeua, passando por Marituba, hoje, terá uma particularidade. Pela primeira vez essa romaria rodoviária irá de um santuário a outro. Sairá às 8h da Basílica Santuário de Nazaré, no centro da capital paraense, em direção ao Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa, em Ananindeua, que passou a funcionar em 27 de agosto. O traslado terá uma distância de 53 quilômetros e deve ser concluído em 10 horas.

NOVO

TREINAMENTO



O Partido Novo no Pará recebe para extensa agenda, nos dias 17 e 18 de outubro, o ex-deputado federal por Minas Gerais, Tiago Mitraud. Administrador e dirigente do Instituto Libertas, foi candidato a vice-presidente da República na última eleição (2022) e hoje prepara líderes para futuros mandatos. Em Belém, Mitraud participa de encontro com os aprovados na Jornada 2024, o programa de seleção e formação do Novo para quem deseja se candidatar nas eleições municipais do próximo ano.



TRANSPARÊNCIA



Termina em 30 de novembro o prazo para que os servidores públicos estaduais façam a entrega eletrônica da sua Declaração de Bens e Valores e ainda as do cônjuge, companheiro, filhos ou outros dependentes, por meio do Sistema de Registro de Bens dos Agentes Públicos (Sispatri). A utilização do sistema é resultado do Termo de Cooperação entre as Controladorias Gerais dos Estados do Pará e de São Paulo e garante a integridade dos dados e a transparência na gestão do patrimônio dos agentes públicos.

EM POUCAS LINHAS

► O juiz federal José Airton de Aguiar Portela pediu vistas ao processo movido pelo PRTB contra o prefeito de Parauapebas, Darci José Lermen, e seu vice, João Trindade. Com isso, o julgamento foi adiado. O pedido de vistas foi feito após o relator do caso, juiz eleitoral Tafael Fecury Nogueira, votar pela reforma da sentença de 1º grau que cassou o mandato da chapa vencedora de Darci Lermen e João Trindade nas eleições de 2020.



► O governo do Estado decretou ponto facultativo na segunda-feira após o Círio. A medida vale para órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Poder Executivo Estadual. Serviços essenciais como saúde pública e defesa social devem ser mantidos. Ponto facultativo também no município de Belém, segundo portaria da Secretaria Municipal de Administração publicada ontem.

► A sessão solene realizada ontem na Câmara dos Deputados, em referência à passagem dos 35 anos da Constituição Federal, foi requerida pelo parlamentar paraense Raimundo Santos (PSD-PA), que fechou os pronunciamentos oficiais. Durante a solenidade, em que houve o lançamento comemorativo de selo, pelos Correios, em alusão à marca histórica, estiveram presentes o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, os presidentes do Senado Federal e Câmara dos Deputados, respectivamente Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, e os ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, que presidem, pela ordem, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

► Quem deixou para fazer as compras de Círio nesta última semana enfrentou trânsito lento e muitas filas nos supermercados, cenário que deve se agravar hoje e amanhã. O movimento, que exige paciência dos consumidores, tem sido motivo de festa para o setor de varejo, especialmente supermercadista, que aposta em um incremento de 12% nas vendas, em relação a 2022.