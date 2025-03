R70: 'Não foi um passeio no parque', diz Alexandre de Moraes sobre 8 de janeiro

Pé-de-Meia

Primeira parcela, referente à matrícula, será pago para os alunos do ensino médio regular entre 31 de março e 7 de abril.

PIS/Pasep

Os saques do antigo fundo serão liberados a partir de amanhã para os trabalhadores que têm dinheiro esquecido.

Alexandre de Moraes (J. Bosco)

"Não foi um passeio no parque.”

Alexandre de Moraes, ministro do STF, voltou a destacar a gravidade dos eventos ocorridos em 8 de janeiro de 2023, quando manifestantes invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília.

COP 30

IMPERADOR

Durante jantar oferecido pelo imperador Naruhito, em Tóquio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a descartar qualquer possibilidade de fatiamento da COP 30, assegurando que a conferência será integralmente realizada em Belém. Além disso, reforçou a relevância da parceria entre Brasil e Japão e reiterou o convite ao imperador para o encontro, além de selar, na capital japonesa, o compromisso com o cumprimento das metas climáticas.

CONFIRMADO

O primeiro-ministro do Japão confirmou presença na Conferência do Clima, em Belém. O Pará abriga a terceira maior comunidade japonesa do Brasil, formada a partir da imigração em 1920. Hoje, as agroflorestas mantidas pelas famílias nipo-brasileiras garantem a produção de alimentos o ano inteiro. A maior concentração de descendentes japoneses está em Tomé-Açu, que possui 62 mil habitantes.

DALCÍDIO

PESQUISA

Pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura da Unama apresentam nesta sexta-feira, 28, os resultados de pesquisa financiada pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) que apontam para novas visões sobre o legado do escritor Dalcídio Jurandir, e para diferentes expressões culturais no Marajó contemporâneo. A partir das 18h30, no campus da Alcindo Cacela, haverá o lançamento da coletânea “Marajós: vozes e caminhos da grande ilha” e do documentário “As Trilhas de Dalcídio”.

FESTIVAL

ANTECIPADO

Por conta da COP 30, que está marcada para o mês de novembro, a programação do Chocolat Amazônia, que ocorre simultaneamente ao Flor Pará 2025, será realizada de 8 a 11 de maio.

BESOURO

COMBATE

Representantes da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) e da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa) se reuniram ontem, na sede do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), em Belém, para discutir ações de proteção da apicultura paraense frente à disseminação do Pequeno Besouro das Colmeias.

REGISTROS

Não há registro oficial da presença do besouro no Pará, mas a praga já foi localizada em Minas Gerais (MG), Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS), Rio de Janeiro (RJ), Goiás (GO), Paraná (PR) e Rio Grande do Sul (RS).

EMPRÉSTIMOS

BUSCA

As empresas do Pará buscaram mais recursos financeiros no mês de janeiro. O crescimento foi de 15% em relação a dezembro de 2024, deixando o Estado em 8º lugar no ranking brasileiro. O índice estadual ficou pouco acima da média nacional (11,3%). Os dados são do Indicador de Demanda das Empresas por Crédito da Serasa Experian. O crescimento, segundo especialistas do setor, contrasta com o cenário observado em janeiro de 2024, quando a demanda por crédito foi de apenas 1,5%. A explicação está na taxa de juros e no índice de inflação atuais, que levaram muitas empresas a buscar recursos para manter o caixa ou refinanciar dívidas.

CÂNCER

ESTATÍSTICA

O Centro de Alta Complexidade em Oncologia do Hospital Ophir Loyola (HOL) divulgou os números de atendimento de pacientes do câncer de colo do útero, o segundo com maior incidência entre as mulheres do Pará, conforme dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca). Atualmente, a instituição oferece tratamento para 1.082 mulheres diagnosticadas com a doença.

RISCO

Levantamento do Instituto Nacional de Câncer estima que 1.980 novos casos sejam registrados até o fim deste ano, sendo 830 deles no Pará. Além do HPV, outros fatores de risco para o câncer de colo do útero incluem o início precoce da vida sexual, múltiplos parceiros, baixa imunidade, tabagismo e uso prolongado de anticoncepcionais.

EM POUCAS LINHAS

► Começa hoje, em Belém, a 30ª Assembleia Geral Ordinária da Associação Brasileira de Imprensas Oficiais (ABIO). O encontro, organizado pela Imprensa Oficial do Estado do Pará, vai até este sábado (29). Na pauta da Associação, o fortalecimento e integração entre as imprensas oficiais do Brasil, além dos desafios da comunicação pública e a modernização dos serviços de divulgação dos atos governamentais.

► O prefeito de Belém, Igor Normando, e o vice-prefeito Cássio Andrade vão vistoriar, hoje, o complexo Ver-o-Peso. A famosa feira, cartão-postal de Belém, está completando 398 anos em meio a obras de revitalização. O prefeito e o vice-prefeito também vão participar dos festejos, que incluem um bolo de aniversário em frente ao Solar da Beira, além de apresentações musicais.

► Uma parceria da prefeitura de Belém, por meio da Fundação Papa João XXIII (Funpapa), com a Fundação e as Agências da ONU - Acnur (Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados) e PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), vai garantir o treinamento dos servidores da Funpapa que atuam no atendimento aos migrantes e refugiados atendidos nas unidades de assistência social do município. A formação ocorrerá hoje.

► Podem ser feitas até 20 de abril as inscrições para o Processo Seletivo de relatos de experiências pedagógicas que farão parte da 14ª edição da Revista Entre Saberes – Experiências Pedagógicas em Foco, publicação on-line semestral, criada para divulgar práticas pedagógicas que geram impactos positivos no ambiente escolar.

► O Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará (Simineral) realiza o 1º Congresso Técnico da área, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Com o tema Mineração Sustentável – ESG global na prática local, o evento ocorrerá na sede da Federação das Indústrias do Pará.