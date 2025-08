R70: 'Não foi Bolsonaro que me mandou postar', diz Flávio Bolsonaro sobre post em ato

Pais

ENERGIA

ALTA

Como previsto, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou ontem o 20º aumento da tarifa para os paraenses desde que o serviço passou para a iniciativa privada em 1998. O reajuste ficou em 3,57% para os consumidores de baixa tensão que englobam o consumo residencial, rural, industrial, comercial e iluminação pública. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o reajuste acumulado em dez anos fica em 82%, bem acima da inflação medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em torno de 56%. Abrigando duas das maiores usinas hidrelétricas do País - Belo Monte e Tucuruí - o Pará continua tendo uma das tarifas mais altas do Brasil.

INDÚSTRIA

FEIRA

A Federação das Indústrias do Pará (Fiepa) marcou para a sexta-feira (8), às 11 horas, o pré-lançamento on-line da XVII Feira da Indústria do Pará (Fipa), considerada a maior vitrine da produção industrial da Amazônia. Durante a live serão apresentados o tema da edição 2026 e as oportunidades de negócios e será dado início às vendas de estandes e cotas de patrocínio. A feira será realizada entre os dias 20 e 23 de maio de 2026, no Hangar. Na última edição, em 2024, o evento recebeu 30 mil visitantes, entre os quais o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

DESAPARECIDOS

CAMPANHA

As polícias Civil e Científica do Pará aderiram à nova edição da Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas, promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

DADOS

A iniciativa foi criada para incentivar familiares de pessoas desaparecidas a doarem material genético, que será analisado e comparado com perfis armazenados nos bancos estaduais e no Banco Nacional de Perfis Genéticos. O cruzamento de dados pode levar à identificação de pessoas desaparecidas, vivas ou falecidas, com identidade desconhecida. Para participar, é necessário que o familiar registre um boletim de ocorrência em qualquer unidade da Polícia Civil.

AMOSTRAS

Esta é a 3ª edição da campanha. Em 2024, foram coletadas 1.645 amostras e 35 pessoas foram identificadas por meio dos perfis genéticos. O levantamento aponta casos de identificação nos Estados e também cruzamentos entre diferentes unidades da Federação, graças ao Banco Nacional de Perfis Genéticos.

BANCO

TECNOLOGIA

O Banco do Estado do Pará (Banpará) anunciou que terá novo Data Center, o que vai impulsionar o avanço tecnológico da instituição. O projeto deve ser concluído ainda neste ano e prevê a implantação de duas unidades autônomas, construídas com base em arquitetura de padrão internacional. A nova estrutura, segundo a direção do banco, “aumenta significativamente a capacidade de processamento, armazenamento e segurança de dados, assegurando total resiliência, com sistemas redundantes de energia, climatização e conectividade”.

EVENTOS

IMPEDIMENTO

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) aprovou ontem projeto de lei que proíbe o uso de verba pública para financiar eventos e serviços que promovam apologia ao crime, facções criminosas, tráfico de drogas, a atos de violência e ao uso de drogas ilícitas. O projeto teve autoria do deputado Rogério Barra (PL). Na justificativa do PL, Barra afirma que “a proposição visa garantir que o Estado, ao investir em eventos culturais, sociais e de entretenimento, proteja a integridade da sociedade”.

RECONHECIMENTO

E também na Alepa foi concedida à obra do poeta, prosador, ensaísta, romancista, ficcionista, dramaturgo, folclorista, professor e pesquisador João de Jesus Paes Loureiro o título de patrimônio cultural imaterial do Pará. O projeto de lei teve autoria da deputada Lívia Duarte (Psol).

Em Poucas Linhas

➤ O Ministério Público Federal (MPF) vai realizar escuta pública sobre a desativação do Hospital Pronto Socorro Municipal (PSM) Mário Pinotti, o PSM da 14. O evento está marcado para o próximo dia 13, às 14h, no auditório da sede do MPF em Belém e é aberto ao público. O prefeito de Belém, Igor Normando, está entre os convidados do encontro, que vai reunir também representantes do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e das Defensorias Públicas da União (DPU) e do Estado (DPE).

➤ Gestores municipais de saúde têm até sexta-feira (8) para responder ao questionário encaminhado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) com questionamentos sobre o Programa Bolsa Família. O objetivo é verificar se as condicionalidades do Bolsa Família estão sendo atendidas e também avaliar o acompanhamento feito pelos órgãos responsáveis.

➤ O Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá recebe, hoje, o “Zabbix Labs Belém”, evento voltado para equipes técnicas de empresas que utilizam a solução de coleta de dados em tempo real ou que planejam sua implementação. De janeiro até agora, o projeto de imersão já passou por cidades brasileiras como Salvador (BA), Recife (PE), e também contou com uma edição em Buenos Aires, na Argentina. Brasília (DF), São Paulo e Porto Alegre (RS) também estão na agenda deste ano.

➤ Dois flamingos chegaram ao Parque Zoobotânico Mangal das Garças, em Belém, vindos do Zooparque Itatiba (SP). Após período de quarentena e adaptação, as aves foram integradas ao lago do parque para reforçar o bando local e estimular a reprodução da espécie. A presença dos novos flamingos é importante para o comportamento reprodutivo da espécie, já que no ambiente natural essas aves formam bandos de cerca de 30 indivíduos para iniciar a reprodução. Com a chegada dos novos moradores, o número de flamingos no Mangal aumenta para 19.

➤ O governador Helder Barbalho e a vice, Hana Ghassan, entregam hoje a segunda etapa da obra do canal da avenida Gentil Bittencourt, no bairro de Canudos, em Belém. A intervenção é resultado de parceria do Estado com o Banco Nacional do Desenvolvimento Social (BNDES) e integra as ações para melhorar a infraestrutura de Belém para a COP 30.